"Пенсионный фонд - это зеркало"

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» отвечает управляющий Отделением ПФР по Приморскому краю Александр Масловец

В декабре 2015 года исполняется 25 лет с момента образования Пенсионного фонда России. За четверть века ПФР прошел серьезный путь. Почти с каждым годом Фонд прирастал новыми функциями, решал новые задачи - от сбора взносов с работодателей до реализации Программы государственного софинансирования пенсий. Именно Пенсионному фонду оказывалось заслуженное доверие воплощать в жизнь сложнейшие социальные решения, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Отделение ПФР по Приморскому краю на сегодняшний день - это 28 управлений и 7 отделов в городах и районах Приморья. В них обслуживается более 555 тыс. получателей пенсий, производятся более 33 тыс. ежегодных новых назначений пенсий, 11 тыс. перерасчетов пенсий с учетом поданных заявлений и более 400 тыс. перерасчетов без истребования заявлений. На учете состоит 140 тыс. федеральных «льготников», более 80 тыс. семей, владеющих сертификатами на материнский (семейный) капитал. О становлении Отделения Пенсионного фонда в Приморском крае, успехах его коллектива и задачах, которые предстоит решить, деловой газете «Золотой Рог» рассказал управляющий Отделением ПФР по Приморскому краю Александр МАСЛОВЕЦ.

- Александр Иванович, наверняка в юбилейный год вы не раз задумывались о том, какой путь прошел Пенсионный фонд в России в целом и в частности в Приморье, чего удалось добиться?

- После того как было решено отказаться от распределительной системы советского периода, пенсионная система страны прошла серьезный путь развития. В самом начале, в 1990-е годы с созданием пенсионного фонда бюджет ПФР был отделен от Федерального бюджета, был определен целевой характер денежных средств ПФР и закреплен запрет на их изъятие из бюджета Фонда на другие цели. Основным источником финансирования пенсионных выплат впервые стали страховые взносы, которые уплачивали работодатели. Главной задачей Пенсионного фонда было не допустить обнищания пенсионеров в условиях резкого ухудшения макроэкономической ситуации и роста инфляции, которые привели к снижению реальной покупательской способности пенсионных выплат.

Двухтысячные годы можно назвать временем становления единой пенсионной службы. Это время отладки регламентов оказания услуг, выполнения функций как с точки зрения пенсионного блока, так и с точки зрения уплаты страховых взносов. Так, с 2010 года (после небольшого перерыва) Отделение по Приморью приступило к администрированию страховых взносов. Это позволило значительно увеличить поступление средств в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. Если в 2009 году сбор страховых взносов на территории Приморского края составлял 16,6 млрд рублей, то в 2014 году эта цифра возросла до 42,5 млрд рублей. В текущем году перед Отделением стоит задача по увеличению поступлений до 45 млрд руб.

В 2013 году Пенсионный фонд России приступил к реализации новой Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ. Одна из ключевых целей Стратегии - развитие трехуровневой модели пенсионной системы на основе обязательного пенсионного страхования, корпоративных пенсионных систем и добровольного пенсионного страхования. Именно модель, которая внедряется в России с 1 января 2015 года, сможет обеспечивать наибольшую сбалансированность пенсионной системы страны в долгосрочной перспективе.

Сейчас Пенсионный фонд по Приморскому краю представляет собой мощный государственный институт: это 555 тыс. пенсионеров, примерно 750 тыс. работающих застрахованных лиц, а также 380 тыс. детей до 18 лет, зарегистрированных в системе обязательного пенсионного страхования. То есть пенсионеры составляют менее 50% получателей услуг Пенсионного фонда. Это очень важно, поскольку в представлении граждан в Пенсионный фонд обращаются только пожилые люди в момент выхода на пенсию, а на самом деле мы выполняем очень много работы по администрированию деятельности именно работающих граждан. Кроме того, к сожалению, бывают случаи, когда человеку необходимо пенсионное обеспечение практически с детства: дети-инвалиды, дети, потерявшие родителей, и т.д. Таким образом, Пенсионный фонд - это огромная структура, которая начинает заботиться об интересах граждан фактически с рождения.

- Многие проекты Пенсионного фонда выходят далеко за рамки внутриведомственных интересов. Как получилось, что такие функции, например, как монетизация льгот, ведение общероссийской базы ветеранов и прочие, возложены на Пенсионный фонд?

- Дело в том, что Пенсионный фонд располагает уникальной системой учета граждан. Система персонифицированного учета, созданного ПФР, - это больше, чем просто учет пенсионных прав граждан. Сегодня ребенок еще в роддоме получает «зеленую карточку» - страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Это основа не только формирования будущей пенсии работающих россиян и выплаты текущих пенсий, но и всей строящейся сейчас системы оказания государственных и муниципальных услуг с использованием системы межведомственного взаимодействия. Создав уникальный институт персонифицированного учета и осознавая его возможности, государство наделяет Фонд дополнительными функциями.

Действительно, мы работаем со многими программами, которые, возможно, не связаны с Пенсионным фондом напрямую. Например, с 2007 года Пенсионный фонд занимается выдачей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Мы также занимаемся выплатой средств социальной поддержки согласно ФЗ-122. Это так называемая «монетизация льгот». Пенсионный фонд в том числе помогает реализовать право неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к нему, на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно - «северный проезд». Такие выплаты возможны раз в два года.

Пенсионный фонд реализует и другие меры социальной поддержки, такие как выплаты гражданам, которые побывали в чрезвычайных ситуациях, например пострадавшим жителям Чернобыля и т.д. Есть категории граждан - герои Советского Союза, герои Социалистического труда, герои России, которым также мы начисляем меры поддержки.

Кроме того, мы ведем общегосударственную базу ветеранов - участников войны и боевых действий. Помимо имени, отчества, фамилии и даты рождения она содержит информацию о боевом пути ветерана, наличии ранений, инвалидности. Специалисты социального блока дополняют базу сведениями о состоянии жилья, в котором живет ветеран, обеспеченности топливом в сельской местности, специальным автотранспортом, об организации обслуживания на дому. Фонд социального страхования добавляет сведения о санаторно-курортном лечении, о выделении ветерану необходимых средств реабилитации. Консолидирует все это Пенсионный фонд.

Более того, пенсионный фонд является одним из немногих государственных институтов, который имеет в своей структуре департамент актуарных расчетов. Актуарные расчеты - это долгосрочное планирование при определенных заданных параметрах. Актуарные расчеты очень важны при построении сбалансированной финансовой системы Фонда, для долгосрочного прогнозирования деятельности пенсионного фонда. И наши специалисты, подчеркну, одни из немногих такими расчетами занимаются.

- Вы уже начали говорить о новой Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ. Каковы основные параметры этой стратегии и на что она направлена?

- Пенсионный фонд - это зеркало, отражение тех социально-экономических преобразований, изменений, которые происходят в стране. Соответственно, в деятельность Пенсионного фонда различными нормативными документами вносятся определенные изменения. Сегодня они касаются дальнейшего развития самой пенсионной системы. До страхового принципа пенсионного обеспечения у нас был бюджетно-распределительный, который формировался иначе, не было ни индивидуального лицевого счета (СНИЛСа), ни информации о сформированных правах на этом счете. Сейчас государство для будущих поколений закладывает иные подходы, дает возможность гражданам сформировать себе дополнительную пенсию. Для старшего поколения это непривычно, зато может быть воспринято молодежью, которая только начинает трудовую деятельность.

С 1 января 2015 года наступили изменения в пенсионном законодательстве, исчисление пенсий переведено в формат балльной системы оценки пенсионных прав. Также добавлены некоторые периоды, которые при прошлых принципах исчисления пенсий по умолчанию упускались: армия, период ухода за ребенком, периоды, когда жены военнослужащих не могут найти работу, так как вместе с мужем перемещаются по гарнизонам, и т.д. Исчисление пенсий переложено в иную модель, хотя основа как таковая практически незыблема. На сегодняшний день каждый гражданин застрахован в системе обязательного пенсионного страхования. Помимо страховой пенсии, у граждан есть возможность формировать накопительную пенсию, которой, в свою очередь, можно самостоятельно управлять.

Важно понимать, что обязательное пенсионное страхование - это не обременение граждан или работодателей. Нередко работодатели говорят, что отчисление страховых взносов на будущую пенсию трудящихся - это обуза, увеличение стоимости товаров. Это в корне неправильное утверждение. У нас социально ориентированное государство, которое заботится о своих гражданах. Таким образом, государство, выражая интересы своих граждан - застрахованных лиц, говорит работодателям о том, что они могут использовать трудовые ресурсы, получать прибыль, но с момента пользования этими ресурсами работодатели обязаны начать формировать страховой фонд для сотрудников. Страховые взносы - это не фискальный налог, а будущие доходы застрахованного лица в момент наступления нетрудоспособности. Некоторые работодатели пытаются исказить суть пенсии, обещая сотрудникам высокие зарплаты «в конверте» вместо «маленьких белых». Так они ради своей выгоды лишают будущих пенсионеров достойного размера пенсий.

Пенсионный фонд и другие государственные структуры стоят на страже интересов своих граждан, стараются донести до них информацию о том, что необходимо смолоду беспокоиться о будущем размере пенсии, работать на официальных основаниях и интересоваться теми изменениями, которые происходят.

- Как обстоят дела с развитием телекоммуникационных технологий и современных каналов связи в ПФР?

- На первом месте при обслуживании граждан стоит комфорт условий приема клиентов, а также доступность государственных услуг ПФР. Для этого Отделением заключено Соглашение с Уполномоченным многофункциональным центром в Приморском крае. 20 МФЦ и 8 территориально обособленных структурных подразделений участвуют в приеме граждан для оказания 16 государственных услуг ПФР.

Также Отделением успешно внедряется услуга по приему документов в электронном виде с использованием телекоммуникационных сетей общего доступа. Так, граждане могут с использованием возможностей Интернета подать заявление о назначении пенсии и о способе ее доставки. Во втором полугодии 2015 г. такой услугой воспользовались 350 человек.

В электронном виде также принимаются от работодателей документы, необходимые для определения права на пенсию. Для организации данного вида работы территориальными органами ПФР края заключено более 5,5 тыс. соглашений об организации электронного документооборота. В 2015 г. страхователями по телекоммуникационным каналам связи представлено порядка 2 тыс. пакетов сканированных документов.

Пенсионный фонд - одно из немногих учреждений, которое максимально технологически оснащено программными продуктами. При помощи технологий мы можем концентрировать и обрабатывать огромные финансовые и персонифицированные массивы информации не только на уровне субъектов, но и на уровне страны. Мы имеем собственные каналы связи, мощные сервера, которые позволяют быстро обрабатывать большой объем информации.

- Есть ли в ПФР какие-либо внутрикорпоративные системы оценки эффективности отделений по стране? А обратную связь со стороны граждан о качестве оказанных услуг специалисты пенсионного фонда получают?

- Конечно, в ПФР есть собственные критерии оценки эффективности работы отделений по стране. Хочу отметить, что Отделение Пенсионного фонда по Приморскому краю, как правило, лидирует с точки зрения новаций, подходов к решению текущих задач, результатов. Мы на протяжении семи лет были первыми в конкурсе среди дальневосточных отделений Пенсионного фонда.

При этом мы огромное внимание уделяем оценке самих граждан, которые обращаются к нам. Это намного важнее показателей. Пенсионный фонд с этого года включен в государственную систему «Ваш контроль». Технологический процесс построен так, что гражданин при обращении к нам сразу заносится в программно-технический комплекс «Клиентская служба». В этом комплексе делается отметка о самом гражданине и вопросе, с которым он обратился в Фонд. Когда мы завершаем обслуживание клиента, ему предлагается оставить свой номер телефона для анонимной оценки качества полученной услуги. Минэкономразвития собирает информацию со всех отделений Фонда по стране, критерии оценки очень жесткие: если только 75% граждан оценили ведомство позитивно, то возникает вопрос о необходимости проверки деятельности отделения и его руководства. Кроме того, граждане всегда имеют права обратиться в приемную губернатора, мэра, в прокуратуру и т.д. с жалобой на некачественно оказанную услугу. Хочу отметить, что в отношении Отделения Пенсионного фонда по Приморью количество обращений показывает, что мы работаем эффективно и пользуемся достаточным доверием граждан.

- Расскажите, пожалуйста, о коллективе Отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю.

- В нашем отделении работает 1760 специалистов, причем 90% из них - женщины. Соответственно, нашему коллективу, помимо высочайшей профессиональной квалификации, присущи такие замечательные качества прекрасной половины человечества, как внимательное отношение к обратившимся, забота о комфорте и уюте в стенах учреждений Пенсионного фонда, ответственность, сплоченность, точность в расчетах. Более того, пенсионный фонд является одним из немногих государственных институтов, который имеет в своей структуре департамент актуарных расчетов. Актуарные расчеты - это долгосрочное планирование при определенных заданных параметрах. Актуарные расчеты очень важны при построении сбалансированной финансовой системы Фонда, для долгосрочного прогнозирования деятельности пенсионного фонда. И наши специалисты, подчеркну, одни из немногих такими расчетами занимаются.

Наш коллектив отличается не только профессионализмом, но и высочайшей ответственностью. Именно поэтому ПФР на протяжении 25 лет успешно обеспечивает выполнение ключевых функций, возложенных государством. От себя лично и от лица всего коллектива Отделения ПФР по Приморскому краю я желаю своим дорогим коллегам здоровья, успехов, оптимизма и семейного счастья!

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.