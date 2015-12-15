Приморский бизнес поддержит активные НКО грантами

В Приморье создается система грантовой поддержки общественно значимых проектов со стороны бизнес-сообщества. В ближайшее время эта работа будет идти в рамках проекта «Энергия участия», презентация которого состоялась в четверг, 10 декабря. Инициатором проекта выступил и.о. руководителя приморского отделения ассоциации предпринимателей «Опора России» Константин БОГДАНЕНКО, который намерен предоставлять гранты из своего регионального общественного фонда. Свое одобрение проекту высказали и другие представители крупного приморского бизнеса, среди которых такие знаковые фигуры, как Дмитрий ЦАРЕВ и Виталий ВЕРКЕЕНКО, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

- Речь идет о площадке, в рамках которой гражданские активисты и общественные организации смогут реализовать свои идеи и проекты. Мы, представители бизнеса, со своей стороны постараемся помочь в их осуществлении, - объяснил суть «Энергии участия» Константин Богданенко. - Местный бизнес давно участвует в реализации общественных проектов, но до сих пор эта деятельность была не структурирована. Нам показалось, что мы могли бы упорядочить эту работу и использовать наш опыт.

Грантовый фонд конкурса на 2016 год составит 10 млн руб., однако организаторы не исключают, что эта сумма может увеличиться: принять финансовое участие в поддержке социальных проектов готовы представители ряда крупных компаний Приморья. Размер грантов составит от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб., а их распределением займется специально созданный экспертный совет. Организаторы намерены тщательно контролировать расходование средств: во-первых, выделяться деньги будут только после заключения договора с грантополучателем; во-вторых, грантополучатели обязаны будут периодически предоставлять отчеты о реализации своего проекта.

- Сегодня бизнес не так часто расстается с деньгами добровольно. Но в XIX и XX веках благотворительность и меценатство были нормой для предпринимателей Владивостока. «Энергия участия» должна стать современным примером такого отношения, - напомнил председатель приморского отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО.

Принять участие в конкурсе могут любые НКО (за исключением политических и религиозных, а также госкорпораций), органы территориального общественного самоуправления (ТОСы), инициативные группы жителей и просто гражданские активисты. Но, разумеется, шансов на победу больше будет у проекта, который поддерживает большое число жителей - желательно не менее сотни человек. Основные направления проектов - благоустройство, развитие бизнес-среды и создание новых рабочих мест, поддержка спорта и здорового образа жизни, поддержка социально незащищенных слоев населения и волонтерство.

Соискателями грантов могут стать органы местного самоуправления и их структурные подразделения. Однако организаторы «Энергии участия» подчеркивают, что речь не идет о финансировании за счет средств фонда мероприятий, на которые нет денег в муниципальном бюджете.

- Конкурс предполагает софинансирование со стороны получателей гранта. Если у муниципалитета есть какая-то интересная программа, она может финансироваться как за счет бюджета, так и при помощи фонда. Но о подмене бюджетного финансирования речи не идет, - уточнил председатель экспертного совета «Энергии участия» Евгений ШКАРУПА.

Официальный сайт «Энергии участия» с подробной информацией о проекте и формой заявки должен заработать в ближайшие дни. Ожидается, что первый этап приема заявок на гранты завершится к 15 января 2016 года, а уже в конце января будут определены первые получатели грантов. Впоследствии организаторы намерены выбирать новых победителей конкурса в конце каждого месяца.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.