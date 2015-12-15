www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 56.86 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 92.81 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Приморский бизнес поддержит активные НКО грантами

15 Декабря 2015, 15:20 | Приморье

В Приморье создается система грантовой поддержки общественно значимых проектов со стороны бизнес-сообщества. В ближайшее время эта работа будет идти в рамках проекта «Энергия участия», презентация которого состоялась в четверг, 10 декабря. Инициатором проекта выступил и.о. руководителя приморского отделения ассоциации предпринимателей «Опора России» Константин БОГДАНЕНКО, который намерен предоставлять гранты из своего регионального общественного фонда. Свое одобрение проекту высказали и другие представители крупного приморского бизнеса, среди которых такие знаковые фигуры, как Дмитрий ЦАРЕВ и Виталий ВЕРКЕЕНКО, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

- Речь идет о площадке, в рамках которой гражданские активисты и общественные организации смогут реализовать свои идеи и проекты. Мы, представители бизнеса, со своей стороны постараемся помочь в их осуществлении, - объяснил суть «Энергии участия» Константин Богданенко. - Местный  бизнес давно участвует в реализации общественных проектов, но до сих пор эта деятельность была не структурирована. Нам показалось, что мы могли бы упорядочить эту работу и использовать наш опыт.

Грантовый фонд конкурса на 2016 год составит 10 млн руб., однако организаторы не исключают, что эта сумма может увеличиться: принять финансовое участие в поддержке социальных проектов готовы представители ряда крупных компаний Приморья. Размер грантов составит от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб., а их распределением займется специально созданный экспертный совет. Организаторы намерены тщательно контролировать расходование средств: во-первых, выделяться деньги будут только после заключения договора с грантополучателем; во-вторых, грантополучатели обязаны будут периодически предоставлять отчеты о реализации своего проекта.

- Сегодня бизнес не так часто расстается с деньгами добровольно. Но в XIX и XX веках благотворительность и меценатство были нормой для предпринимателей Владивостока. «Энергия участия» должна стать современным примером такого отношения, - напомнил председатель приморского отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО.

Принять участие в конкурсе могут любые НКО (за исключением политических и религиозных, а также госкорпораций), органы территориального общественного самоуправления (ТОСы), инициативные группы жителей и просто гражданские активисты. Но, разумеется, шансов на победу больше будет у проекта, который поддерживает большое число жителей - желательно не менее сотни человек. Основные направления проектов - благоустройство, развитие бизнес-среды и создание новых рабочих мест, поддержка спорта и здорового образа жизни, поддержка социально незащищенных слоев населения и волонтерство.

Соискателями грантов могут стать органы местного самоуправления и их структурные подразделения. Однако организаторы «Энергии участия» подчеркивают, что речь не идет о финансировании за счет средств фонда мероприятий, на которые нет денег в муниципальном бюджете.

- Конкурс предполагает софинансирование со стороны получателей гранта. Если у муниципалитета есть какая-то интересная программа, она может финансироваться как за счет бюджета, так и при помощи фонда. Но о подмене бюджетного финансирования речи не идет, - уточнил председатель экспертного совета «Энергии участия» Евгений ШКАРУПА.

Официальный сайт «Энергии участия» с подробной информацией о проекте и формой заявки должен заработать в ближайшие дни. Ожидается, что первый этап приема заявок на гранты завершится к 15 января 2016 года, а уже в конце января будут определены первые получатели грантов. Впоследствии организаторы намерены выбирать новых победителей конкурса в конце каждого месяца.

Артем СТРОГИН.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

Автор:
Теги: гранты  бизнес  благотворительность 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru