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В Приморье назвали лучших предпринимателей

15 Декабря 2015, 14:40 | Приморье

В Приморском крае определены победители ежегодных краевых конкурсов «Предприниматель Приморья» и «Ты - Предприниматель». Торжественная церемония награждения пройдет 11 декабря. В департаменте экономики и развития предпринимательства края сообщили, что конкурс «Предприниматель Приморья» проводился по 16 номинациям, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Победителями стали:

- «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продукции промышленного назначения» - ООО «Эколос - Дальний Восток» (Владивосток);

- «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции» - глава крестьянского (фермерского) хозяйства Елена Викторовна Еременко (Партизанский район, село Сергеевка);

- «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продуктов питания» - индивидуальный предприниматель Владимир Васильевич Хиневич (Арсеньев);

- «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере строительства, дизайна и ремонта» - ООО «ВладРемонт» (Владивосток);

- «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере деревообработки и производства мебели» - ООО «КонкритДжангл» (Владивосток);

- «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере рыболовства и рыбоводства» - сельскохозяйственный производственный кооператив (рыболовецкая артель) «Лидовский» (Дальнегорск);

- «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере информационных технологий и связи» - ООО «Арт-Фестиваль» (Владивосток);

- «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере торговли» - ООО «ЦХАМАР» (Шкотовский район, село Романовка);

- «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере транспорта и услуг автосервиса» - ООО «Демос» (Уссурийск);

- «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере бытовых услуг» - ООО «Снежинка» (Владивосток);

- «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ЖКХ» - ООО «Гранат» (Уссурийск);

- «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ресторанно-гостиничных услуг» - ООО «Бастион Лайн» (Находка);

- «Лучшее предприятие (предприниматель) социальной сферы» - ООО «Группа компаний «АВТОМИР» (Владивосток);

- «Лучший молодой предприниматель года» - ООО «Фэнси Армор Рус» (Владивосток);

- «Успешный старт» - ООО «Центр монументального искусства» (Владивосток);

- «Лучший экспортер года» - ООО «СенБоДуЛун.Ру» (Владивосток).

По итогам конкурса «Ты - Предприниматель» выбрано три лучших бизнес-проекта:

- глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Сергеевич Арнаут, бизнес-проект «Крестьянское (фермерское) хозяйство» (Лазовский район, село Лазо);

- индивидуальный предприниматель Ольга Игоревна Захарова, бизнес-проект «Создание печатного салона «Hellboy» (Партизанск);

- ООО «Леле», бизнес-проект «Создание предприятия по пошиву вечерних и свадебных платьев» (Владивосток).

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

 

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Теги: предпринимательство  малый бизнес  конкурс 






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