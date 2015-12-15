АСИ на Дальнем Востоке отметило трехлетие

Три года работы в регионе отметило 10 декабря представительство Агентства стратегических инициатив в ДФО. На церемонию были приглашены представители бизнес-сообщества, органов власти, некоммерческих организаций и журналисты.

«Три года для нас - это больше, чем день рождения. Для нас это очень важно, потому что те люди, которые начали с нами работать, дают нам стимул для дальнейшей деятельности. Мне бы хотелось, чтобы мы продолжали держать тот темп, который задали. Также хотелось бы, чтобы все задумки и инициативы воплощались на Дальнем Востоке и появлялись лучшие практики. Желаю всем плодотворной совместной работы, направленной на благо общества», - сказала, подводя итоги, руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга КУРИЛОВА.

Представители бизнес-сообщества в своих выступлениях отмечали, что за три года агентство сделало немало. Это и организация экспертных групп из числа предпринимателей, и работа с рейтингом инвестиционной привлекательности, и проведение различных круглых столов по актуальным вопросам. Все это, по словам бизнесменов, заставило власть прислушаться к мнению бизнеса.

Руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова: «Мне бы хотелось, чтобы на Дальнем Востоке воплощались все задумки и инициативы».