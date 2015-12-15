Когда включат "зеленый свет" для сетей связи?

Значительно ускорить развитие телекоммуникационной инфраструктуры на Дальнем Востоке может решение вопросов, связанных с размещением соответствующего оборудования телеком-операторов. Речь об отмене разрешений на строительство антенно-мачтовых сооружений под объекты связи, упрощении процедур землеотвода, внесении изменений в СНиПы, которые бы обязывали застройщиков предусматривать в зданиях места для оборудования телеком-операторов, а также о создании прозрачных критериев начисления арендной платы за размещение базовых станций на объектах жилой и нежилой застройки. В ряде российских регионов, в том числе в Хабаровском крае и Республике Бурятия, часть этих проблем уже начинает решаться.

Значение мобильной связи сегодня трудно переоценить. Телефон позволяет значительно упростить бытовые хлопоты, быстро найти необходимую информацию, а иногда – и избежать беды. Во время паводка на Амуре в 2013 году стабильная работа мобильной связи помогала вовремя оповещать население, координировать работу спасателей и, как следствие, избежать большего ущерба. Но все это актуально лишь в одном случае – когда у операторов связи есть сети, обеспечивающие широкое и качественное покрытие территории радиосигналом. А качество мобильной связи во многом определяется оптимальным размещением базовых станций на территории покрытия сети.

Между тем при ее развертывании сотовые операторы сталкиваются с рядом проблем. В городах они, прежде всего, сталкиваются с трудностями, связанными с бюрократическими процедурами, сопровождающими размещение оборудования на том или ином объекте, и жесткой позицией арендодателей, выставляющих завышенные расценки. На удаленных территориях наиболее актуальны проблемы с подведением инфраструктуры к базовым станциям – их энергообеспечение, организация подъездных путей.

Облегчить жизнь операторам могло бы отнесение антенно-мачтовых сооружений небольшой высоты (до 50 м) к объектам некапитального строительства, для возведения которых не требуется разрешение, для чего необходимо внести поправки в нормативную базу на уровне региона. На получение разрешения на строительство у операторов уходит от 6 месяцев до года. Это затягивает сроки строительства, усложняет процесс сдачи объектов контролирующим органам и увеличивает затраты операторов. Между тем, как говорят связисты, антенно-мачтовые сооружения мало чем отличаются от опор линий электропередачи и столбов освещения. А они к объектам капитального строительства действующим законодательством не отнесены, и на их строительство разрешение не требуется.

- Принятие таких поправок может стать мощным драйвером для развития услуг связи, в том числе в труднодоступных и отдаленных районах, - говорит директор по инфраструктуре Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Владимир КОКУРИН.

Еще одно предложение телеком-операторов: новые объекты жилого и нежилого строительства следует принимать в эксплуатацию только с подготовленной инфраструктурой связи. Сегодня нередки ситуации, когда счастливые новоселы обнаруживают, что в их новой квартире телефон не ловит сигнал. Решением этого вопроса может стать недискриминационный доступ операторов связи к инфраструктуре многоквартирных жилых домов. Кроме того, необходимы регулирование правил технологического присоединения строящихся многоквартирных жилых домов к сетям связи общего пользования и актуализация существующих СНиПов в части размещения в домах инфраструктуры.

Можно также предусматривать в новых домах технологические комнаты, подключенные к городской канализации связи. Через нее в дом мог бы войти любой оператор на недискриминационных условиях - так как общедомовое имущество не используется, в голосовании жильцов не было бы необходимости.

В некоторых регионах, например в Московской области, строителей уже обязали сдавать новостройки с уже подготовленной современной телеком-инфраструктурой. Сейчас речь идет о том, чтобы сделать эту практику обязательной во всех субъектах страны. Экспертный совет при правительстве РФ рекомендовал принять разработанные Минкомсвязи правила присоединения многоквартирных домов к сетям связи, которые могут сильно упростить и ускорить доступ операторов.

Существует проблема с размещением оборудования операторов связи на некоторых ведомственных объектах, особенно - муниципальных объектах. Причем сами владельцы этих зданий вроде бы и не против, ведь это – стабильный источник пополнения местных и региональных бюджетов, что особенно актуально в текущей экономической ситуации. Но существуют определенные бюрократические процедуры, из-за которых сегодня возможность захода на муниципальные объекты оператор рассматривает далеко не в первую очередь из-за сложностей с согласованием договора аренды. Решить эту проблему можно упростив порядок предоставления в аренду площадей на объектах, принадлежащих муниципалитетам и регионам, для размещения объектов связи и установив экономически обоснованные тарифные ставки арендных платежей.

Нередко арендодатель, запустив оператора на свой объект, начинает выкручивать тому руки, повышая арендную плату сверх разумных пределов.

- В качестве обоснования роста ставок арендной платы называются увеличение стоимости электроэнергии, рост коммунальных платежей, увеличение стоимости вывоза бытовых отходов. Порой же повышение ставок происходит и вовсе без объяснения причин, - рассказывает Владимир Кокурин.

А поскольку сеть у операторов постоянно растет и, соответственно, увеличиваются расходы операторов на аренду площадок под базовые станции, со ставших непомерно дорогими объектов операторам приходится убирать свое оборудование, что может отрицательно сказываться на качестве покрытия той или иной территории, устойчивости сигнала.

Возможно, в этом случае стоило бы вспомнить практику установления в торговле рекомендованных розничных цен на социально значимые продукты и рассмотреть возможность установления аналогичных рекомендаций по арендным ставкам для телеком-операторов, с прозрачными критериями ценообразования. Ведь связь тоже имеет важное социальное значение.