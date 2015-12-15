Приморские налоговики - строителям: Не платите? Тогда мы идем к вам

Почти семь тысяч налогоплательщиков строительной отрасли состоят на учете в налоговых органах Приморского края, из них пять тысяч - организации и две тысячи - индивидуальные предприниматели, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

За 9 месяцев 2015 года эти налогоплательщики на основании представленных налоговых деклараций уплатили налоговых платежей с учетом авансовых и погашенной задолженности предыдущих лет в сумме 2,5 млрд рублей. В Приморском крае удельный вес поступивших от строителей платежей в общей сумме поступлений в бюджет Российской Федерации в текущем периоде 2015 года составил 4%, сообщает региональное управление ФНС России.

Между тем приморские налоговики, пристально изучившие строительную отрасль края с точки зрения исполнения ее представителями своих налоговых обязательств, считают, что отдельные строительные компании региона не являются добросовестными налогоплательщиками и используют «серые» схемы.

Что позволило сделать такие выводы, деловой газете «Золотой Рог» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России по Приморскому краю, советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Надежда ЯН.

- Важнейшим общедоступным критерием оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, является показатель того, что налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли. Учитывается также факт построения налогоплательщиком своей финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с «фирмами-однодневками», - пояснила Надежда Владимировна. - В Приморском крае наиболее «рисковой» через призму данных критериев является строительная отрасль, а именно деятельность по производству общестроительных работ.

Так, налоговая нагрузка в строительной отрасли в 2014 году в целом по России составила 12%, по Приморскому краю - 5%. При этом около половины налогоплательщиков Приморского края имеют налоговую нагрузку ниже, чем в среднем по строительной отрасли, а также налоговая нагрузка в целом по этой отрасли значительно ниже уровня такой нагрузки по другим видам деятельности.

Кроме того, несмотря на активизацию деятельности на стройплощадках края, на сегодняшний день значительное число строительных предприятий декларирует по итогам своей деятельности убытки. В частности, доля убыточных предприятий в сфере строительства составила 39% с заявленными убытками свыше 1 млрд рублей.

Таким образом, организации с несоизмеримо низкой налоговой нагрузкой попадают в так называемую «зону риска» для налоговых органов, которые, как следствие, вынуждены тщательно анализировать финансово-хозяйственную деятельность таких компаний.

- Выводя средства на «фирмы-однодневки», налогоплательщики незаконно уменьшают свои доходы на сумму фиктивных расходов, увеличивают свои затраты, чтобы получить необоснованный вычет НДС из бюджета, тем самым занизить налогооблагаемую базу прибыли, НДС, уменьшив в целом налоговую нагрузку, - объяснила механизм так называемой «минимизации» налоговых издержек Надежда Ян, продемонстрировав, как такие манипуляции выявляют налоговики. - Поскольку Налоговый кодекс РФ содержит требования к документальному оформлению расходов, налоговому органу не составляет труда посредством проведения экспертизы и иных мероприятий налогового контроля доказать подложность и фиктивность документов, представленных в обоснование таких расходов, и доначислить соответствующий налог в бюджет по итогам выездной налоговой проверки.

Специалисты детально анализируют представленную отчетность, движение по расчетным счетам, информацию из собственных ресурсов, а также внешних источников. Все это наглядно демонстрирует применяемые схемы и выявляет «фирмы-однодневки», созданные для того, чтобы обналичить денежные средства или вывести их через транзитные счета на другие компании.

- У нас есть информация по налогоплательщикам, которые, по мнению наших специалистов, применяют данные схемы, - поделилась Надежда Ян. - Но мы не торопимся с проверками и предлагаем предприятиям строительной отрасли самим уточнить свои налоговые обязательства: представить уточненные налоговые декларации и заплатить налоги.

Особенности налогового администрирования на современном этапе неразрывно связаны с осознанием налогоплательщиками необходимости и необратимости своевременной и полной уплаты причитающихся налогов. Целью налоговых органов является формирование и развитие у налогоплательщиков правильного понимания законодательства, убеждения в недопустимости его нарушения. Такой подход направлен на сокращение количества налогоплательщиков, функционирующих в «теневом» секторе экономики.

Как подчеркнули в УФНС России по Приморскому краю, налогоплательщикам следует осознавать неотвратимость наказания в случае выявления налоговыми органами нарушений законодательства и использовать свое право на оценку рисков путем самостоятельного выявления и исправления допущенных ошибок при исчислении налогов. Каждый налогоплательщик должен понимать, что от прозрачности его деятельности, полноты исчисления и уплаты налогов в бюджет зависит возможность включения конкретного предприятия в план выездных налоговых проверок.

В случае самостоятельного пересмотра налоговых обязательств налогоплательщик освобождается от штрафных санкций, получает возможность рассрочки или отсрочки платежа (при оформлении соответствующего пакета документов) и сохраняет имя добросовестного налогоплательщика.

Как рассказала Надежда Ян, ряд руководителей предприятий строительной отрасли после соответствующих встреч с налоговиками предпочли воспользоваться такой возможностью. Впрочем, есть и другие, по которым в настоящее время проводятся выездные налоговые проверки.

Налоговики намерены исключить факты использования «фирм-однодневок» в деятельности строительных организаций.

- Когда налогоплательщики не желают самостоятельно уточнять свои налоговые обязательства и добровольно восполнять ущерб бюджету, налоговые органы доначисляют недоплаченные суммы в ходе выездных налоговых проверок, увеличивая их на суммы штрафных санкций, - подчеркнула заместитель руководителя территориального управления, - а также при наличии оснований направляют материалы таких проверок в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Но это, так сказать, крайняя мера, а в повседневной практике налогового администрирования упор делается на соблюдение самими налогоплательщиками платежной дисциплины и повышение грамотности, что помогает им самостоятельно выявлять и устранять нарушения законодательства о налогах и сборах.