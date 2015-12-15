Во Владивостоке осоздадут колл-центр для инвестора

На ежегодной конференции предпринимателей впервые открыто говорили о возникающих сложностях при вхождении в ТОРы и Свободный порт

Не слишком массовой, но в то же время достаточно острой и злободневной, а самое главное полезной для всех ее участников получилась ежегодная краевая конференция предпринимателей Приморья, которая прошла 11 декабря во Владивостоке. Несмотря на то, что в итоге многие предприниматели попеняли на отсутствие у мероприятия харизмы, нужно отдать должное организаторам: в этом году и на круглых столах, и на пленарном заседании не было скучных докладов и рекламных презентаций, а был, что называется, разговор по существу.

Наибольшее внимание предпринимателей привлекли круглые столы, каждый из которых был посвящен определенной тематике.

…если писан, то не читан

Самым массовым стал круглый стол «Будущее Дальнего Востока: территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток». На него собрались не только желающие больше узнать о новых возможностях, но и те, кто был готов представить свой реальный опыт участия в новых инициативах.

Сначала Евгений САЧКОВ, директор департамента по работе с резидентами Свободного порта Владивосток Корпорации развития Дальнего Востока, еще раз обозначил разницу между режимами ТОР и «свободный порт».

«На территории опережающего развития государство берет на себя обязательство по строительству инфраструктуры, то есть подводит газ, воду, электричество, строит дороги, в том числе и железнодорожную ветку к площадке, - рассказал эксперт. - Свободный порт - это территория, где бизнес самостоятельно возводит всю необходимую инфраструктуру. В этом заключается основная разница».

Затем спикер подробно разъяснил, как стать резидентом особых экономических зон, а также попенял предпринимателям на то, что они не утруждают себя чтением законов.

«Никто, кроме представителей крупного бизнеса, не прочитал новых законов, касающихся ТОРов и СПВ. В Корпорацию развития зачастую приходят люди, обладающие капиталами и готовые инвестировать, но не изучившие соответствующих нормативных актов. Они, кстати сказать, написаны довольно просто, и инструкции в них содержащиеся – крайне просты», - сказал Евгений Сачков.

Александр КОСТЕНКО, председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края, озвучил вопрос, который на самом деле волнует сегодня многих приморских бизнесменов. Он касается опасений по поводу создания для уже действующего бизнеса неконкурентных условий в случае, если в свободных экономических зонах будет создавать бизнес, аналогичный уже действующему. И обратился с просьбой к Корпорации развития отсматривать проекты в том числе и с этой точки зрения. Евгений Сачков уверил депутата в том, что за этим очень внимательно следит ФАС.

Кроме обсуждения планов и перспектив развития ТОРов и Свободного порта, прозвучали и реальные истории того бизнеса, который уже попробовал примерить на себя роль резидента. С того момента, как обсуждаются новые инициативы, публично это было сделано впервые. Дискуссия в итоге получилась достаточно острой.

Директор по развитию компании DNS Константин БОГДАНЕНКО рассказал об опыте вхождения нового проекта компании – логистического комплекса «Янковский» - на территорию Свободного порта Владивосток.

«Одно из направлений деятельности компании DNS - это девелоперский бизнес. И после выхода закона о свободном порте, внимательно изучив документ и просчитав все выгоды, мы решили стать резидентами. В этом мы увидели новые возможности, которые позволят нам быть более эффективными, а бизнесу - более рентабельным, - рассказывает бизнесмен. - На следующий день после принятия закона мы написали заявку. Она была рассмотрена на самом первом Наблюдательном совете и одобрена. Однако соглашения от Корпорации развития мы до сих пор не получили. Опираясь на этот опыт и обобщая его, я хочу отметить следующее. С одной стороны, законодательство очень простым образом объясняет процедуру вхождения в свободный порт, для этого необходимо соблюдение всего двух параметров: бизнес должен быть новым и инвестировать в проект в течение 3-х лет 5 млн рублей. Правда, что такое новый бизнес, в постановлении не объясняется, но все пришли к выводу, что это может быть новое юридическое лицо. На совещаниях неоднократно подчеркивалось, что этого достаточно для того, чтобы стать резидентом. Но, когда дело доходит до непосредственных процедур, возникают разговоры о бизнес-планах, о том, что соглашение должно учитывать определенные особенности тех или иных компаний. Однако если речь пойдет о бизнес-планах и специфических условиях для каждого, то ни о какой массовости этого проекта говорить не приходится. Потому что для того, чтобы принять кого-либо в СПВ, Корпорации развития придется сделать серьезный анализ огромного количества документов. А это ресурсы и время. Поэтому в этом случае речь может идти лишь о нескольких проектах в месяц».

Опыт компании «Транзит-ДВ» на сегодняшний день оказался более позитивным.

Ольга КАНТЫШЕВА, вице-президент по стратегическому развитию компании, считает, что если четко следовать букве закона, то все получится. Доказательством служит пример компании: она уже подписала соглашение с Корпорацией развития и поступательно движется к следующему этапу.

«Закон только принят, и сейчас все мы должны принять активное участие в том, чтобы его доработать, - считает Ольга Кантышева. - Мы уже направили разработчикам закона несколько своих предложений, которые вытекают из анализа нашего опыта. В целом же, могу сказать, что если за проектом стоит гарантия государства, то интерес к нему иностранных инвесторов растет. А и в ТОРах, и в СПВ такие гарантии есть».

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Опыт двух резидентов территорий опережающего развития, который они представили на конференции, тоже оказался непростым.

Сергей ЛЕГКИЙ, директор ООО «Приморский кондитер», путь своей компании в ТОР называет «постоянным ожиданием чего-либо нового».

«Сначала, когда подаешь заявку, все очень просто, а потом с нас начинают запрашивать все новые и новые документы, - говорит он. - В итоге в различных совещаниях мы участвуем с июля, но соглашение до сих пор не подписано. Думаю, что уже пришло время начать реальные действия. Если мы действительно хотим ТОР создать, то необходимо обозначить жесткие сроки создания инфраструктуры, пусть хотя бы временной. Потому что пока, кроме переписки с Корпорацией развития, мы ничего не имеем».

Татьяна БУЖИНА, генеральный директор ООО «Русагро Приморье», в своем выступлении тоже нарисовала не совсем радужную картину.

«Это, наверное, издержки первопроходцев, но они на сегодняшний день таковы, что в определенный момент мы начали сомневаться в том, что проект вообще состоится, - рассказывает она. - Год назад наша компания - один из крупнейших агрохолдингов России, - решив входить в ТОР, приобрела земли, начала проектные изыскания. Инфраструктура к ТОРу должна была подводиться параллельно. Однако в сентябре этого года, когда мы подошли к анализу того, что сделано по вопросу создания инфраструктуры, мы пришли к выводу, что проекту, наверное, не быть. Со своей стороны мы уже вложили в него порядка 5 млрд рублей, взяли на себя определенные обязательства и сегодня несем прямые потери, не только репутационные. Продолжаем работать с Корпорацией развития, но не уверена, что соглашение мы подпишем в этом году. Посыл моего выступления заключается в том, что прежде, чем принимать решение по вхождению в ТОР, нужно решить вопросы создания инфраструктуры. Мы старались делать это параллельно. И это оказалось неэффективно».

Несмотря на остроту поднятых проблем, закончили дискуссию на конструктивной ноте.

«Согласен, что вопросов сегодня очень много, - сказал Евгений Сачков. – Но согласитесь, принятые законы беспрецедентны и их доработка и эффективность зависят в первую очередь от активности бизнеса. Поэтому я очень признателен бизнесу за то, что все вопросы были озвучены. Попросил бы и в дальнейшем принимать участие в доработке законодательства».

Не менее жаркими были дискуссии и на других площадках предпринимательского форума. На круглом столе «Инвестиционный и предпринимательский климат как драйвер роста экономики Приморья» обсуждали вопрос снижения расходов предпринимателей на обслуживание кредитов...

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