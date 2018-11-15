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Сингапур отожмет масло из Приморья
Сотни миилинов долларов в запуск агропроекта готов вложить один из крупнейших в Азии производителей и торговцев семенами масличных культур
Cингапурская корпорация Wilmar International Ltd может вложить до $732 млн в запуск в Приморском крае производства по выращиванию соевых бобов, переработке и перевалке соевых концентратов и масла.
Планы по реализации проекта компания обсудила в среду в Сингапуре на встрече с вице-премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ.
Проект включает выращивание соевых бобов в севообороте на площади 600 тыс. га, строительство двух заводов по переработке соевых бобов мощностью 500-600 тыс. тонн в год, строительство системы элеваторов и морского терминала для перевалки соевых концентратов и масла.
Инвестор готов к первому этапу реализации проекта.
В рамках первого этапа планируется организовать выращивание соевых бобов на площади 10 тыс. га. Объем вложений на первом этапе составит 680 млн рублей. Ежегодно компания будет производить 35 тыс. тонн растениеводческой продукции. Для хранения продукции будет построен элеватор мощностью 15 тыс. тонн единовременного хранения.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Wilmar International создана в 1991 году и в настоящее время является одной из ведущих агрокомпаний Азии. Она объединяет более 500 предприятий и имеет широкую дистрибуторскую сеть, которая охватывает Китай, Индию, Индонезию и еще более чем 50 стран.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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