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"Ростелеком" зарядил бизнес Приморья драйвом

15 Ноября 2018, 13:40 | Приморье

14 ноября «Ростелеком» провёл тренинг «Бизнес Драйв» для предпринимателей Приморского края. Почти 500 представителей малого и среднего бизнеса пришли на встречу с ведущими российскими тренерами-практиками. Владивосток стал первым на Дальнем Востоке городом, в котором компания развернула учебную площадку.

Участники форума провели разбор кейсов из мира бизнеса и информационных технологий, изучили практику формирования эффективных команд, секреты и инструменты бизнес-нетворкинга. Спикеры рассказали гостям, как повысить уровень клиентского сервиса, получить полезные контакты, успешно организовать продажи по телефону и о пошаговом планировании в маркетинге.

«Цель нашего тренинга заключалась в том, чтобы напомнить владельцам бизнеса о необходимости постоянного профессионального развития, в том числе и личных компетенций. Насколько я могу судить по реакции гостей, они зарядились тем «драйвом», который поможет им двигаться вперед и набирать обороты. Уверен, многие из них уже скоро применят в работе советы выступивших практиков и увидят эффект от посещения семинара», — сказал Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».


 

 

 

 

Форум «Бизнес-драйв» получил живой отклик у приморских предпринимателей. Его посетили как начинающие, так и опытные бизнесмены.

«Это был настоящий драйв! В таком формате информация воспринимается гораздо лучше, чем при классической лекции. Спасибо «Ростелекому» за мероприятие», - отметила Мария Мягких, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Центра коррекции зрения ООО «Ост-Оптик К».

Кроме того, форум стал отличной площадкой нетворкинга. Гости мероприятия получили не только практические советы, но и обменивались контактами друг с другом.

С мастер-классами на «Бизнес Драйве» выступили эксперт по запуску стартапов, экс-генеральный директор и акционер компании Get Taxi Владимир Маринович, ведущий эксперт по скриптам продаж Настасья Белочкина, эксперт по диджитал-маркетингу, основатель аутсорсингового агентства «Аутмаркетинг» Антон Шаяхов, а также эксперт по клиентоцентричному сервису и основатель агентства «Умные метрики» Михаил Качалкин.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Ростелеком  Бизнес Драйв  тренинг 



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