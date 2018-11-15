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Бизнесу Приморья стала доступна услуга цифрового подбора персонала
Скорость подбора в любом регионе России - от 3 дней. Контролировать весь процесс заказчик легко может в личном кабинете
Во Владивостоке состоялась встреча сотрудников компании «МегаФон» с первыми лицами и руководителями HR направлений корпоративных клиентов оператора. На ней речь шла о современных практиках массового подбора, а также о эффективных каналах и инструментах для привлечения кандидатов.
Традиционная встреча сотрудников компании «МегаФон» и бизнес-клиентов оператора была посвящена последним трендам в рекрутинге. Наибольший интерес у гостей вызвала услуга цифрового подбора персонала, которая позволяет использовать самые современные решения по дистанционному набору сотрудников.
«Как любая крупная федеральная компания, мы и сами постоянно решаем задачи подбора персонала, в том числе, и на массовые позиции, -- говорит Виктория Савченко, директор по развитию корпоративного бизнеса Дальневосточного филиала компании «МегаФон». – Но наши цифровые компетенции позволяют создавать новые решения, которые выходят далеко за рамки традиционного телекома, и услуга цифрового подбора персонала – как раз в их числе».
Услуга работает на базе подразделения по поиску персонала Общего центра обслуживания «МегаФона». Автоматизирован весь процесс– от описания профиля кандидата до момента выхода на работу. Скорость подбора в любом регионе России - от 3 дней, бюджет - прогнозируемый, а контролировать весь процесс заказчик легко может в личном кабинете.
«Изначально эту технологию мы создали для себя, но ведь наши корпоративные клиенты решают те же вопросы кадрового администрирования, что и мы, и, значит, наш опыт, наши цифровые инструменты помогут и им, - добавляет Виктория Савченко. – Мы предлагаем готовое удобное решение, которое обеспечивает выполнение ключевых требований заказчиков к подбору - скорость, полное соответствие кандидатов требованиям и оптимальную стоимость».
И, конечно, на встрече зашла речь о современных соискателях, ведь какие продвинутые технологии ни применяла бы компания, все начинается с человека.
«Мы следим за тем, как меняются требования соискателей, и сами стараемся меняться, чтобы привлечь лучших из них, -- говорит Елена Мукомол, директор по персоналу Дальневосточного филиала компании «МегаФон». – Мы вновь убеждаемся: наша компания может заинтересовать современных, грамотных, активных. Мы даем возможность работы в интересных высокотехнологичных проектах и достойно оцениваем результаты этой работы, а в наших офисах комфортная и дружеская обстановка. Конечно, нам есть к чему стремиться, но по основным требованиям нынешних соискателей мы – в числе «привлекательных». Лучшие ищут нас, а мы ищем их и, имея в своем арсенале технологические возможности, выстраиваем единое digital-пространство. Мы готовы к переменам, особенно, если эти перемены - к лучшему».
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