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Бизнесу Приморья стала доступна услуга цифрового подбора персонала

15 Ноября 2018, 11:05 | Приморье

Скорость подбора в любом регионе России - от 3 дней. Контролировать весь процесс заказчик легко может в личном кабинете

Во Владивостоке состоялась встреча сотрудников компании «МегаФон» с первыми лицами и руководителями HR направлений корпоративных клиентов оператора. На ней речь шла о современных практиках массового подбора, а также о эффективных каналах и инструментах для привлечения кандидатов.

Традиционная встреча сотрудников компании «МегаФон» и бизнес-клиентов оператора была посвящена последним трендам в рекрутинге. Наибольший интерес у гостей вызвала услуга цифрового подбора персонала, которая позволяет использовать самые современные решения по дистанционному набору сотрудников.

«Как любая крупная федеральная компания, мы и сами постоянно решаем задачи подбора персонала, в том числе, и на массовые позиции, -- говорит Виктория Савченко, директор по развитию корпоративного бизнеса Дальневосточного филиала компании «МегаФон». – Но наши цифровые компетенции позволяют создавать новые решения, которые выходят далеко за рамки традиционного телекома, и услуга цифрового подбора персонала – как раз в их числе».

Услуга работает на базе подразделения по поиску персонала Общего центра обслуживания «МегаФона». Автоматизирован весь процесс– от описания профиля кандидата до момента выхода на работу. Скорость подбора в любом регионе России - от 3 дней, бюджет - прогнозируемый, а контролировать весь процесс заказчик легко может в личном кабинете.

«Изначально эту технологию мы создали для себя, но ведь наши корпоративные клиенты решают те же вопросы кадрового администрирования, что и мы, и, значит, наш опыт, наши цифровые инструменты помогут и им, - добавляет Виктория Савченко. – Мы предлагаем готовое удобное решение, которое обеспечивает выполнение ключевых требований заказчиков к подбору -  скорость, полное соответствие кандидатов требованиям и оптимальную стоимость».

И, конечно, на встрече зашла речь о современных соискателях, ведь какие продвинутые технологии ни применяла бы компания, все начинается с человека.

«Мы следим за тем, как меняются требования соискателей, и сами стараемся меняться, чтобы привлечь лучших из них, -- говорит Елена Мукомол, директор по персоналу Дальневосточного филиала компании «МегаФон». – Мы вновь убеждаемся: наша компания может заинтересовать современных, грамотных, активных. Мы даем возможность работы в интересных высокотехнологичных проектах и достойно оцениваем результаты этой работы, а в наших офисах комфортная и дружеская обстановка. Конечно, нам есть к чему стремиться, но по основным требованиям нынешних соискателей мы – в числе «привлекательных». Лучшие ищут нас, а мы ищем их и, имея в своем арсенале технологические возможности, выстраиваем единое digital-пространство. Мы готовы к переменам, особенно, если эти перемены -  к лучшему».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кадры  персонал  Мегафон 



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