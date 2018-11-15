В Приморье не на тех туристов рассчитывают

В Приморье нет единой системы учета и изучения туристического потока

Последние несколько лет туристы стали неотъемлемой частью жизни некогда закрытого порта Владивосток. Мы как-то быстро привыкли встречать многоголосых и зачастую очень шумных гостей не только в раскрученных точках центра города, но и в таких уголках, где ни всякий местный бывает: гуляющими в разрушенных двориках, блуждающими по отдаленным тропам острова Русский, едущими на электричке Владивосток-Угловая-Владивосток (так они импровизированно заменили долгую поездку по Транссибирской магистрали).

Туристы одаривают город не только финансово. Через свои неподдельные эмоции они заставляют нас протереть «замыленные» стекла восприятия, увидеть свежим взглядом то, что у нас уже есть, но стало давно привычным и неинтересным. Они смотрят на нас, а мы – на них. Какие они? Что им нравится у нас, а что нет?

Кто ты, гость заморский?

По вполне объяснимым географическим причинам первыми широко открыли дверь в Приморье азиатские соседи. Так, по данным корейского диджитал-агентства ASIANCE, количество гостей во Владивостоке из Кореи увеличилось за четыре года в 5 раз и в 2018 году превысит 200 тыс. человек. Турист посещает более 8-10 заведений за поездку. Как правило, корейские туристы самостоятельно планируют свое путешествие.

Преодолевают многокилометровые расстояния и туристы с запада - англоговорящие иностранцы из Америки, Европы и Австралии. Особенно много их было после летнего чемпионата мира по футболу: сев на поезд Транссиба, они решались на «экстрим всей жизни» и через всю Россию прибывали в конечный пункт – Владивосток.

«Официальная статистика по въездному туризму сообщает, что здесь лидируют Китай, Корея и Япония, есть чуть-чуть европейцев и американцев, но кто эти люди – мы не понимаем, – отмечает председатель Совета директоров Тихоокеанского туристического союза, руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна ЗАРЕЧНЕВА. – В регионе, к сожалению, нет системы единого учета и изучения туристического потока как целевой аудитории. Необходимо, чтобы была прописана конкретная маркетинговая стратегия продвижения региона, чтобы мы абсолютно точно понимали, кто к нам приезжает, что это за люди, что их интересует, сколько они тратят денег. И это занимает не один месяц, а в некоторых странах и регионах - не один год. Но этим надо заниматься, иначе о многих факторах, влияющих на туризм, мы так и будем только догадываться».

Что они хотят

Не дожидаясь официальных исследований, специалисты из сферы туризма собирают информацию об иностранных гостях самостоятельно.

Известно, что гости, в основном, спрашивают обзорные экскурсии, объекты Владивостокской крепости, Ворошиловскую батарею, Миллионку и океанариум. В крае им интересны национальный парк Земля леопарда, Сафари-парк и природные заповедники. Некоторые туристы сами предлагают список объектов, которые хотят посетить, используя информацию из Интернета, но там, как известно, не все правда. И когда экскурсии проводятся по такой заявке, часто клиент в итоге высказывает свое недовольство фирме.

«Поведение туристов, с которыми я работаю, разное. Самые адекватные, в основном, американцы, англичане и австралийцы. – рассказывает гид-переводчик английского языка Юлия ЛЫЧЕВА. - Почему-то европейцы комфортным общением не отличаются, или это мне такие попадались? Итальянцы, испанцы, греки - очень эмоциональны и хотят все, но за бесплатно. Последние два года приезжают представители Юго-Восточной Азии, хорошо говорящие по-английски и очень приятные в общении, и им действительно интересно что-то узнать».

«Что касается поведения, тут больше всего удивляют китайские туристы, которых мы во многом считаем бескультурными, – отмечает Татьяна Заречнева. - Но надо вести образовательную работу как на принимающей стороне, так и на стороне туристов – то, что нам кажется сплошным бескультурьем: крики, плевки и т.д., не считается некультурным в Китае. С другой стороны, китайским туристам стоит объяснять, что у нас в стране существуют определенные правила поведения. Но насколько это может переломить ментальность – оптимизма не внушает, потому что весь мир уже в курсе, что китайский туризм такой специфичный. И очень многие к этому относятся негативно. Думаю, это просто нужно принять. Опять же, китайцы китайцам рознь. Если бы у Владивостока была маркетинговая стратегия, можно было бы определиться – нам нужен поток дешевого приграничного китайского туризма, или мы можем привлекать южных, более высококультурных и денежных китайцев».

К особенностям азиатского туризма специалисты относят безоговорочный коллективизм. И когда они приезжают индивидуально, то все равно ориентируются на коллективное мнение соотечественников и идут туда, куда порекомендовали свои. Это очень явно проявляется на феномене корейских туристов.

«Поэтому нам нужно продолжать работать с лидерами мнений и через них показывать азиатским туристам наши особенности и объекты. Например, если корейцам интересен Владивосток как Европа: они потусили, сделали все, что им показали их же блогеры – дальше надо формировать их следующий шаг. Чтобы город не был перегружен, надо распределять потоки из Владивостока в другие города и развивать, например, экологический туризм, тогда им станет еще более интересно», - говорит представитель туротрасли.

Туристы не пользуются наличкой!

Из предпочтений туристов: не всем путешественникам интересен поход в ресторан – в их странах это есть в различных вариантах. Им интересно впитать местную самобытную атмосферу. Поэтому они идут в недорогие колоритные места. Например, азиатским туристам нравятся открытые, на воздухе кафе. Особенно кореянкам с их страстью к селфи.

Туристов, особенно с круизных лайнеров, волнует не то, где найти стритфуд, их волнует отсутствие терминалов в местах уличной продажи, так как оплата наличкой для них - настоящее испытание. Для иностранца, который путешествует с картой, еда и сувениры с лотков на наших улицах недоступны, потому что он не может расплатиться. Так что, если кто-то хочет быть игроком туристского рынка и оставаться при этом «в тени», должен понимать: туристы не пользуются наличкой!

«А вот для англоязычных туристов стритфуд интересен только в качестве экзотики, у меня такое ни разу не спрашивали, - отмечает гид-переводчик Юлия Лычева. – Зато очень популярна продукция нашей кондитерской фабрики. Еще им интересны рестораны с морепродуктами, маленькие стильные кафе и пекарни. Часто просят отвезти в ресторан русской кухни, и приходится объяснять, что русские блюда есть везде, а в целом наша кухня смешанная, с дальневосточной спецификой».

Снек против пянсе

В те времена, когда во Владивостоке иностранный гость был в диковинку, приморской гастрономической фишкой был дуэт: паровой пирожок пянсе и напиток «Мilkis». Его прославили наши соотечественники из других регионов, которые в 90-е приезжали во Владивосток для покупки машин или на ежегодный отдых на море. Для них этот корейский фастфуд был в диковинку: не каждый мог поехать в Корею, но многие могли поехать во Владивосток и попробовать заморскую еду и напиток, продающиеся прямо на улицах.

Но со временем Владивосток стал позиционироваться не только как европейский город в Азии: сегодня европейцы едут к нам за азиатской культурой, а азиатские туристы едут за русским колоритом. И (мы можем гордиться уникальностью своего города) Владивосток и Приморский край могут щедро дать и то, и другое. Со временем пянсе уступил славу другим традиционным дальневосточным блюдам.

«Когда мы стали рассматривать вопрос дальневосточной кухни, вспомнилось хорошо забытое старое: вектор кулинарных ассоциаций с Владивостоком стал возвращаться в сторону морепродуктов и даров тайги. Но любая отрасль, тем более такая успешная, как туризм – она не может стоять на месте, она развивается. Приходят новые направления, новые веяния, что-то привозят сами туристы, что-то формируется по их запросам», - рассказывает директор «Туристско-информационного центра Приморского края» Дарья ГУСЕВА.

Бесспорно, гастрономические предпочтения туристов сильно зависят от их активного образа жизни во время путешествия - за несколько дней нужно успеть много посмотреть, а если ты съел пянсе – тебе долго не захочется идти куда-то, организм потребует посидеть полчаса на лавочке. К тому же, когда ты бегаешь, в одной руке у тебя, как правило, всегда телефон. Поэтому туристический стритфуд уходит от булки с жирным мясом в сторону полезности и удобства для мобильного путешественника с селфи-палкой или телефоном - предпочтение отдается сухим закускам-снекам.

По наблюдениям специалистов, туристы любой национальности очень любят наше мороженое, с удовольствием носят с собой сушенные овощи и фрукты, морепродукты. Особенно они набирают популярность у приверженных здоровому образу жизни китайских туристов, которые трепетно уважают полезные свойства наших морепродуктов, особенно трепанга и гребешка.

Особенности национального гостеприимства

Пока есть такое ощущение, что спрос туристического рынка формируется сам по себе, а мы просто поспеваем за спросом. В то время, как уже люди, ответственные за туризм, начинают задумываться о том, что спросом надо управлять.

«Чтобы продолжался наблюдаемый сегодня кратный рост туризма, нужно создавать новые интересы самим. В частности, я вижу, что детский и экологический туризм – это во многом решение проблемы перегруженности Владивостока туристами в сезон. А для того, чтобы они поехали к нам в межсезонье, нам нужно создавать новые события. Для тех же азиатов даже немножко снега и русский холод – это тоже миф, на котором можно многое строить: русская кухня с морозной зимой очень хорошо сочетаются», - говорит Татьяна Заречнева.

МНЕНИЕ

Люди, которые отправляются в путешествие, отправляются за эмоциями – на этом построен весь туристический бизнес. Просто у каждой группы туристов нужно задевать разные струны души, чтобы эти эмоции проявились. Например, те же европейцы могут просто с ума сходить от Транссибирской магистрали, и все их эмоции идут туда. Корейцам важны кафе, тусовка, селфи на фоне мостов. Но, чтобы понимать, как на эти эмоции воздействовать и оправдывать ожидания, нужно очень хорошо изучить вкусы и предпочтения своих гостей.

На фото: Для туристов из Азии Владивосток ассоциируется с Европой. Только вот условия для приема гостей у нас имеют свои особенности

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