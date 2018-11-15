В Приморье Суражевка в проблемах по самые помидоры

Некогда гремевшее на весь Дальний Восток тепличное предприятие могут обанкротить в чьих-то интересах

Крупнейшее тепличное хозяйство Дальнего Востока ФГУП «Дальневосточное», расположенное в с. Суражевка, оказавшееся в сложной ситуации из-за накопленных долгов, до сих пор не может приступить к производству. Причина в том, что энергетики отказались подавать тепло на предприятие до урегулирования вопросов с долгами. По производственным срокам самого хозяйства отопление теплиц должно было начаться еще месяц назад. Но до сих пор его нет.

Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» на предприятии, в этот сезон суражевских огурцов не будет ни в декабре, ни в январе. В лучшем случае, при условии решения вопросов теплоснабжения в ближайшее время, огурцы на прилавках магазинов могут появиться только к началу февраля.

Тепличные хозяйства в Приморье все последние годы переживали массу проблем из-за дороговизны теплоэнергии. Одно из них – ДЭМ «Приморье» - край потерял еще в год саммита, теперь на очереди «Дальневосточное». В рабочем состоянии пока остается только ДЭМ «Лазурное» в Партизанском районе, где уже собрали в начавшийся нынешний сезон более 150 тонн выращенной продукции.

Частично помогла этому предприятию справиться с трудностями реструктуризация долгов. Впрочем, по словам директора Натальи ДУБОВЦЕВОЙ, энергетики все же подали иск на взыскание процентов и пени на сумму 3 млн рублей, что может существенно ухудшить положение дел в хозяйстве. Но, как бы там ни было, овощная продукция этого производителя весь зимний сезон будет поступать на прилавки магазинов, в том числе, в новогодние праздники. Правда, в производстве у этого производителя задействовано всего 6 гектаров, поэтому заместить долю на рынке суражевских продуктов они не смогут.





«Суражевка» может повторить судьбу ДЭМ «Приморье», ушедшего с рынка еще в год саммита АТЭС...

Без помощи властей – не выжить

В то же время в «Дальневосточном» надеются на помощь со стороны администрации Приморского края. Тем более, что врио губернатора Олег КОЖЕМЯКО дал поручение разработать «дорожную карту» по оздоровлению экономики предприятия. По данным властей, долги тепличного хозяйства теплоснабжающим организациям составляют 400 млн рублей. «Среднероссийский тариф по теплу составляет 860 рублей за гигакалорию, мы покупаем за 2 150 рублей. Это самый высокий тариф по стране, затраты на тарифы в себестоимости продукции доходят до 70%. При такой цене Китаю мы – не конкуренты», – говорят на предприятии.

Но при всех громких обвинениях в адрес энергетиков, следует сделать важное уточнение: «долги из-за высоких тарифов растут с 2014 года». Пять лет тому назад, в декабре 2013 года, руководство предприятия торжествено открыло новую теплицу площадью 3 гектара, пообещав, в соответствии с планами реконструкции, в ближайшие годы ежегодно вводить в производство по 3 гектара обновленных теплиц из существовавших на тот момент 15 гектаров. Это было начало реализации крупного инвестиционного проекта, рассчитанного на 10 лет.

«В теплицах использованы новейшие энергосберегающие технологии, естественное освещение. Установлены системы капельной подачи воды - индивидуально к каждому растению. Теплицы можно смело назвать инновационными. Стоимость проекта - 251 млн рублей. 50% стоимости модернизации - это государственная поддержка, остальные 50% - коммерческий кредит. В теплицах выращиваются востребованные приморцами овощи и зелень - огурцы, помидоры, несколько сортов салатов, включая экзотические мангольд и рукколу, петрушку, базилик, укроп и другие», - сообщалось тогда в пресс-релизах.

Виновные не найдены

Как принимались решения по этому инвестпроекту, остается тайной, но сейчас в руководстве хозяйства считают, что тогда с этим проектом их просто «кинули».

«Мы зашли в стройку, получили господдержку, проплатили за обслуживание подрядчикам и назад хода уже не было, - рассказывают специалисты «Дальневосточного». - А дальше выяснилось, что нам субсидию не согласовали на 10 лет, а только на 5, по договору с банком, где были получены кредиты, процентная ставка не должна была подниматься, но она пошла вверх». В итоге предприятие стало погружаться в долги, которые нарастали, как снежный ком».

Сейчас понятно, что если бы тогда не рискнули проводить реконструкцию, то теплицы до сих пор работали бы по старым технологиях, оставались бы ветхими (более 30 лет в эксплуатации при норме 25 лет), с большим количеством теплопотерь, но едва ли предприятие оказалось бы банкротом. Ведь при прежнем руководстве концы с концами все же удавалось сводить. Конечно, никто из прежнего руководства при таких доходах от производственной деятельности не брал на себя ответственность за реализацию подобного проекта модернизации. Рискнул только последний, теперь уже уволенный, директор. В результате возникла угроза исчезновения этого производства, поскольку восстановить теплицы в случае, если тепло так и не поступит в зиму, впоследствии будет очень сложно.

Собственно, для того, чтобы сейчас решение проблемы сдвинуть с места, необходимо, чтобы действующее руководство тепличного хозяйства подготовило все необходимые документы для получения субсидии и другой поддержки. Но по непредвиденному стечению обстоятельств предприятие именно в этот тяжелый момент оказалось в ситуации смены собственника и связанной с этим некоторой неопределенностью. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России), управлявшее имуществом Российской академии наук, которой, собственно, и принадлежит ФГУП «Дальневосточное», проходит сейчас процедуру вхождения в структуру Минобрнауки. В Дальневосточном территориальном управлении ведомства от комментариев по поводу судьбы предприятия отказались.

В то же время на самом предприятии уверяют, что к учредителю они обращались с просьбой принять решение – либо о банкротстве, либо о финансовом оздоровлении, но ответа еще не получали, никаких комиссий пока не было создано. Специалисты в крае подчеркивают, что деятельность всех заинтересованных сторон сейчас направлена на коллективный поиск выхода из сложившейся ситуации. Но, по их словам, «позиция нынешнего руководства предприятия пассивная, подготовленных документов нет, а соответственно, и оснований для субсидий нет». Круг замкнулся.

Грядет тепличная «прихватизация»

А между тем, вокруг этой ситуации разрастаются всевозможные слухи, подогретые, в том числе, и тем, что главный бухгалтер «Дальневосточного» находится под следствием. Будет ли предъявлено обвинение, сегодня сказать никто не может, но злые языки уверяют, что федеральное предприятие банкротилось намеренно с целью дальнейшей его приватизации за бесценок. Другая популярная версия причин доведения до банкротства сводится к появившимся претендентам на землю, на которой расположено предприятие.

Одним из аргументов у сторонников этих версий служит тот факт, что подобное предприятие - тепличное хозяйство ДЭМ «Лазурный» в Партизанском районе - проведя аналогичную реконструкцию примерно в эти же годы, внедрив современные технологии, перейдя полностью на капельный полив и т.д., избежало подобных проблем и сейчас вполне успешно работает. И даже более того – на предприятии ждут увеличения, за счет реконструкции, урожайности от 5 до 10% по разным культурам, что, кстати, компенсирует теплицам рост расходов производства, вызванный ростом тарифов в условиях, когда дальнейшее повышение цен на готовую продукцию невозможно из-за достигнутого предела покупательской способности.

Но ситуация в целом не отличается устойчивостью и, несмотря на более благополучный финансовый результат от проведенной реконструкции, в случае, если возникнут проблемы с господдержкой в этом году, то, по словам Натальи Дубовцевой, вполне вероятно, что и этот тепличный комбинат повторит судьбу «Дальневосточного».

Соседи увидели выгоду

Еще несколько лет тому назад Приморский край был регионом, который производил наибольший объем тепличных овощей в Дальневосточном федеральном округе. Местные тепличные хозяйства занимали примерно 30% рынка зимних овощей в крае и активно поставляли свою продукцию в северные регионы. Те же суражевские продукты уходили на рынки Хабаровского края, Магаданской области, Камчатского края.

Сегодня ситуация поменялась кардинальным образом. Уход местных производителей стал замещаться продукцией, выращенной в соседних регионах. На прилавках магазинов во Владивостоке с прошлого года стали появляться овощи хабаровского тепличного комбината, в этом году, судя по информации на ценниках, появились овощи из Амурской области. При этом цены завозных в край овощей оказываются довольно высокими.

А между тем, Приморский край, по мнению специалистов, является регионом с наиболее благоприятными климатическими условиями для подобного производства. В СМИ периодически мелькает информация об интересе инвесторов к нему, что, может быть, и изменит ситуацию на овощном рынке в будущем. Но пока, в этот зимний сезон доля местных овощей на рынке будет наименьшей за многие годы.

ОДНАКО

Приостановившим трудовую деятельность из-за невыплаты зарплаты работникам молочно-товарной фермы ФГУП «Дальневосточное» в селе Суражевка уже на следующий день погасили долги за июль и август, и они вернулись на рабочие места. Задолженность за сентябрь и первую половину октября сохраняется, сообщает официальный сайт Федерации профсоюзов Приморья.

Фото из архива.