Компания супруги экс-губернатора Приморья недосчиталась почти полутора миллиардов

Все дело в устойчивом рубле

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), контролируемое супругой экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА, по итогам 9 месяцев 2017 года резко сократило прибыль. Одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России на фоне устойчивого рубля и рост прочих расходов получила лишь 431,463 млн рублей чистой прибыль, что более чем в 5,5 раз ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Прочие расходы НБАМР за 9 месяцев 2017 года выросли в два раза и превысили 1,250 млрд рублей. Кроме того, на фоне устойчивости рубля был потерян эффект от курсовых разниц.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и транспортного рефрижератора.

В настоящее время крупнейшим акционером НБАМР с долей в 86,6% уставного капитала является АО зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп», 75% которого, в свою очередь, владеет Лариса БЕЛОБРОВА. Собственником 0,1038% акций НБАМР является бывший вице-губернатор Приморья Сергей ПЕРЕДРИЙ.

Отметим, что по итогам 2016 года НБАМР выплатила существенные дивиденды – 1 млрд 386,461 млн рублей по обыкновенным и 113,672 млн рублей по привилегированным акциям.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток