Рыбакам готовят новые правила

Новая редакция правил о рыболовстве для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна начнет действовать с января 2019 года, в настоящее время идет их подготовка, сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) в Южно-Сахалинске в пятницу.

«Мы планируем изменить правила рыболовства для Дальневосточного морского бассейна с тем, чтобы с 2019 года на 15 лет были четкие «правила игры». В дальнейшем желательно, чтобы они не изменялись. Постоянно вносим изменения, уже невозможно их читать. Поэтому мы инициировали подготовку новой редакции правил, чтобы учесть все моменты, которые сегодня существуют, и с помощью этих правил их решить», - заявил он.

Новую редакцию правил готовит рабочая группа ДВНПС во главе с ТИНРО-Центром. Как сообщил руководитель рабочей группы, временно исполняющий обязанности директора ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Алексей БАЙТАЛЮК, в течение месяца эту работу планируется завершить и разместить документ на сайте центра, чтобы все заинтересованные стороны «в рабочем режиме могли ознакомиться и внести свои предложения».