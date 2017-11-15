Пенсионный фонд разъяснил правила игры

Будущим пенсионерам следует внимательно следить на своими накоплениями и не принимать поспешных решений в погоне за сверхприбылями

Банки, имеющие аффилированные негосударственные пенсионные фонды (НПФ), пользуются доверчивостью клиентов и предлагают перевести их средства в свои фонды с потерей инвестиционного дохода. Вопросы, касающиеся сохранности накопительной части пенсии и грамотного распоряжения ею были подняты в ходе Горячей линии с Отделением ПФР по Приморскому краю.

На вопросы читателей Деловой газеты «Золотой Рог» и интернет-портала www.zrpress.ru отвечала заместитель управляющего Отделением ПФР Елена КОПЫЛОВА.

- Недавно оказалась свидетельницей того, что неизвестные обходили квартиры нашего подъезда, предлагая соседям среднего возраста перевести пенсионные накопления из одного НПФ в другой. Что это за люди, законно ли это?

- Сразу отмечу, что сотрудники Пенсионного Фонда России не занимаются обходом квартир. Прием граждан по вопросам формирования, инвестирования пенсионных накоплений осуществляется или в любом территориальном органе ПФР, или в МФЦ. Сложно сказать, кто ходит по квартирам, но граждане должны быть бдительными, и не представлять незнакомым людям документы личного хранения (такие как паспорт, СНИЛС).

Переводить накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – это право каждого человека, исключительно добровольное, он сам должен принять решение и не подписывать, не глядя, пакет документов, в том числе при приеме на работу, оформлении кредита и т.п.

- Несколько лет тому назад я перевела свою накопительную часть пенсии в НПФ «Лукойл-Гарант». Недавно стало известно, что этот пенсионный актив приобрел Банк «Открытие», и буквально сразу поступила новость, что банк находится под санацией. Что будет с моими накоплениями в случае банкротства фонда?

- В соответствии с Федеральным закон от 28.12.2013 N 422-ФЗ (ред. от 30.12.2015) накопительная выплата выделена в самостоятельный вид пенсионного обеспечения, создан Фонд гарантирования пенсионных накоплений под управлением Агентства по страхованию вкладов. Совокупность денежных средств фонда, учитываемая на специальном счете, открытом в Центральном банке, обеспечивает гарантии сохранности прав и финансовых вложений граждан. По сути, такой фонд является финансовой основой системы гарантирования пенсионных накоплений.

В соответствии с действующим законодательством, все ныне существующие 38 НПФ вступили в систему страхования пенсионных накоплений граждан, и НПФ «Лукойл-Гарант» в том числе. Если лицензия НПФ аннулирована, то все накопления граждан в течение трех месяцев возвращаются в ПФР, т.е. попадают в Государственную управляющую компанию, и деньги продолжают инвестироваться там. При этом застрахованное лицо, т.е. гражданин, чья накопительная часть пенсии была передана под государственное управление из обанкротившегося НПФ, имеет право оставить денежные средства в ПФР или перевести их в другой НПФ.

- 9 лет назад моей мамы не стало, она 1961 года рождения. Мы ранее не знали, что у людей данного возраста также формировались пенсионные накопления. Можно ли их получить наследникам?

- До 2008 года у вашей мамы действительно была накопительная часть пенсии. Соответственно на ее индивидуальном пенсионном счете есть средства, в случае, конечно, если она работала официально, и за нее делал взносы работодатель. Вы являетесь правопреемником ее пенсионных накоплений.

Согласно Закону, пенсионные накопления не наследуются, а именно подлежат правопреемству. Так что не всегда люди, считающие себя наследниками, могут иметь право на неполученные пенсионные накопления умершего.

Действующим законодательством установлена следующая очередность правопреемства:

- первая очередь (в равных долях): дети (усыновленные), супруг (супруга), родители (усыновители);

- вторая очередь (в равных долях): сестры, братья, бабушки, дедушки, внуки.

Этот перечень является исчерпывающим. В отличие от наследования, при правопреемстве другие родственники умершего получить накопления не имеют возможности.

Обращение правопреемников за выплатой пенсионных средств осуществляется до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица путем подачи в фонд заявления. Вами пропущен срок для обращения, и он может быть восстановлен в судебном порядке по вашему заявлению.

- Каким образом определить суммы пенсионных накоплений на моем индивидуальном счете?

- Вы можете получить информацию о сформированных пенсионных правах в любом территориальном органе ПФР или в личном кабинете на сайте www.pfrf.ru или через единый портал Госуслуг, заказав выписку из вашего лицевого счета. Там будут указаны данные о сумме средств пенсионных накоплений, а также о страховом стаже и о количестве пенсионных баллов, которые начисляются всем работающим гражданам в случае их официального трудоустройства.

- Наш коллега получил смс от НПФ, где находится его накопительная часть пенсии. В связи с достижением 45-летнего возраста у него требуют предоставить заверенную у нотариуса копию паспорта, а то будут проблемы с пенсионными накоплениями в НПФ. Такое может быть?

- Полагаем, что все негосударственные пенсионные фонды обязаны поддерживать информационную базу о своих клиентах в актуальном состоянии. В пункте 7 утвержденной формы договора содержится такое требование и ему надо следовать.

- Мои пенсионные накопления с 2010 года формируются в НПФ «Лукойл-Гарант». Через сколько лет можно будет перевести средства пенсионных накоплений (далее – СПН) в другой НПФ без потерь инвестиционного дохода?

- Застрахованным лицам, начавшим формировать пенсионные накопления у текущего страховщика в 2011 году и ранее, в 2015 году по состоянию на 31 декабря 2015 года была отражена сумма первой пятилетней фиксации (фиксинг) средств пенсионных накоплений. Если вы остаетесь у текущего страховщика НПФ «Лукойл-Гарант», следующая фиксация средств пенсионных накоплений состоится снова через пять лет, а именно 31 декабря 2020 года.

Для безопасной смены страховщика, то есть перехода в другой НПФ или в ПФР без потерь инвестиционного дохода, необходимо подать заявление о досрочном переходе в 2020 году (в год второго фиксинга СПН), перевод к новому страховщику будет осуществлен в 2021 году.

Если вы в 2017 году подадите заявление о переходе («пятилетнее»), то перевод СПН новому страховщику будет осуществлен в 2022 году без потерь СПН.

- Я подала заявление о переходе из НПФ «РГС» в НПФ «Будущее» в 2014 году. Когда я смогу перейти в другой фонд без потерь?

- Заявления о переходе из фонда в фонд, поданные в 2014 году, рассматривались Пенсионным фондом Российской Федерации в 2015 году в связи с введенным мораторием, определившим срок вступления негосударственных пенсионных фондов в единую систему гарантирования прав застрахованных лиц. В этом же 2015 году средства пенсионных накоплений были переведены новому страховщику.

Учитывая, что вы начали формировать пенсионные накопления в НПФ «Будущее» в 2015 году, сумма средств первой пятилетней фиксации, пенсионных накоплений у текущего страховщика, будет отражена по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Для безопасной смены страховщика, т.е. без потерь инвестиционного дохода, есть два варианта подачи заявления:

- в 2017 году - заявление о переходе («пятилетнее»), т.е. перевод СПН новому страховщику будет осуществлен в 2022 году;

- в 2019 году (в год фиксинга СПН) - заявление о досрочном переходе, перевод СПН будет осуществлен в 2020 году.

Иначе, если вы в 2017 году будете передавать заявление о досрочном переходе в другой фонд, то сам переход будет осуществлен в 2018 году. В этом случае потеря инвестиционного дохода у вас будет за три года – за 2015, 2016 и 2017 годы.

- В 2015 году я подала заявление о переходе из государственного пенсионного фонда в негосударственный. А если я захочу перейти вновь в государственный фонд, возможно ли это? И что будет с доходом в этом случае?

- То есть пять лет не прошло и вы хотите поменять страховщика? Да, вы можете подать заявление о замене страховщика, это необходимо сделать до 31 декабря любого года. Но потери инвестиционного дохода можно избежать, если вы находились в нынешнем пенсионном фонде пять лет. Например, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы. Таким образом, в 2020 году вы можете вновь подать заявление и изменить страховщика, в 2021 году вы перейдете в другой негосударственный пенсионный фонд или ПФР без потери инвестиционного дохода.

- Находясь в НПФ «РГС» с 2016 года, могу ли я подать заявление о переходе в частную Управляющую компанию без потерь инвестиционного дохода в этом году?

- Для этого вам надо подать заявление о переходе из НПФ в ПФР, которое предусматривает возможность выбора УК, которой вы доверяете инвестировать пенсионные накопления.

Таким образом, если вы:

- в текущем (2017) году подадите заявление о досрочном переходе, то перевод средств пенсионных накоплений новому страховщику, а именно в ПФР, будет осуществлен в 2018 году, ваши средства пенсионных накоплений будут переданы новому страховщику с учетом потерь инвестиционного дохода за 2016, 2017 годы;

- в текущем (2017) году подадите заявление о переходе «пятилетнее», то потерь средств пенсионных накоплений не будет, но переход будет осуществлен только в 2022 году.

Но есть возможность подачи заявления о досрочном переходе, без потерь инвестиционного дохода. Для этого надо дождаться фиксации ваших средств пенсионных накоплений, оставаясь у текущего страховщика НПФ «РГС», которая будет осуществлена по состоянию на 31 декабря 2020 года. В этом же году вы и можете подать заявление о досрочном переходе. Перевод СПН к новому страховщику в вашей ситуации, в ПФР, будет осуществлен в 2021 году.

Замечу, что фиксация пенсионных накоплений является законодательным новшеством, действующим с 2015 года. Таким образом были зафиксированы пенсионные накопления граждан, которые оставались на счетах в НПФ и ПФР. Ранее перейти из фонда в фонд можно было с минусовым доходом, новое законодательство предусматривает возможность избежать потери средств пенсионных накоплений.

- Столкнулась с ситуацией, что менеджер одного из банков настойчиво предлагал мне перевести средства пенсионных накоплений из выбранного мною в свое время фонда в пенсионный фонд этой кредитной организации. Иначе кредит не будет выдан. И можно ли потом вернуться к прежнему страховщику пенсионных средств, если уже написал под давлением менеджера банка заявление о переходе в навязанный НПФ?

- Сегодня действительно граждане часто обращаются и просят вернуть средства в прежний НПФ, но оперативно это сделать невозможно. Более того, их переводят без учета фиксинга, и граждане теряют инвестиционный доход. Мы советуем заказным письмом обратиться в конкретный негосударственный пенсионный фонд (в данном случае аффилированный с банком) с просьбой отозвать и аннулировать договор об обязательном пенсионном страховании, заключенный с НПФ. Обращаю внимание, что это наша рекомендация, а не технология. Поэтому во время общения с кредитными учреждениями, у которых есть НПФ, очень внимательно читайте все документы при оформлении кредита и договоры перевода средств из НПФ в НПФ.

КСТАТИ

Что такое фиксинг?

Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования, вправе передавать эти средства организации – страховщику для инвестирования на финансовом рынке.

Страховщиком может быть Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), входящий в систему гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

Смена страховщика происходит не только при переходе из одного НПФ в другой, а также при переходе между ПФР и НПФ.

При переводе накоплений из государственной управляющей компании в частную, а также при выборе другой УК смены страховщика не происходит – им остается Пенсионный фонд России.

В соответствии с действующим законодательством каждый страховщик НПФ, или ПФР, отражает (фиксирует) в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица средства пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с года начала формирования накоплений у текущего страховщика. Отражению (фиксации) подлежат фактически сформированные средства пенсионных накоплений, а при наличии отрицательного результата инвестирования в пятилетнем периоде, страховщиком производится восполнение на его покрытие до гарантируемой суммы – суммы фактически уплаченных страховых взносов, дополнительных страховых взносов, взносов на софинансирование, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на накопительную пенсию.

Подготовила Яна МАЛЬЦЕВА.