Корейцы берут Приморье на буксир

Корейские ученые хотят развивать в регионе судостроительные технологии

В Приморском крае в скором времени может открыться филиал Корейского института судостроения и морской инженерии. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи в Сеуле министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ и президента Корейского института судостроения и морской инженерии KRISO господином CУ Сан Хена.

Во встрече приняли участие заместитель Министра по развитию Дальнего Востока Александр КРУТИКОВ и генеральный директор Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид ПЕТУХОВ.

KRISO сегодня является ведущим учреждением в сфере исследования, технологий разработок судостроительной промышленности Республики Корея. Институт занимается проектно-конструкторскими работами в области судостроения и морских инженерных систем, разработкой технологий подводного поиска и спасения пропавших в морских авариях, анализом безопасности судна и передовыми технологиями проектирования.

«Мы хотим создать совместный российско-корейский центр для развития судостроительной промышленности, трансфера технологий и развития морской инженерии на Дальнем Востоке. В качестве ключевых направлений мы предлагаем совместную разработку технологий проектирования судов, научно-исследовательскую деятельностью для освоения Северного морского пути», - рассказал господин Cу Сан Хен.

Как подчеркнул Александр Галушка, на Дальнем Востоке существует огромная потребность в обновлении рыбопромыслового флота. Регион, который обеспечивает 80 процентов общероссийского вылова рыбы, на сегодняшний день практически не имеет в пользовании новых судов.

«Рыболовный флот в большинстве своем устарел и для нас его обновление является важнейшим вопросом. Заслуженным авторитетом в мировом кораблестроении рыбопромысловых судов пользуются южнокорейские специалисты. Поэтому вам мы предлагаем в первую очередь занять нишу в области рыболовного судостроения», - заявил Александр Галушка.

По словам заместителя Минвостокразвития Александра Крутикова, Правительство РФ реализует механизм, согласно которому квоты на вылов предоставляются только тем компаниям, которые строят новые суда или рыбоперерабатывающие заводы на территории России.

«Механизм только запускается, и предприятия только формируют запрос на суда», - добавил он.

В эти же дни уже в Приморье состоялось расширенное заседание Общественного экспертного совета по развитию промышленности. На нем обсуждались перспективы строительства рыболовного флота, заказы для малых предприятий, диверсификация существующих производств. В заседании принял участие врио губернатора края Андрей ТАРАСЕНКО.

Глава региона подчеркнул, что будет уделять самое пристальное внимание развитию промышленных производств в крае. Андрей Тарасенко отметил, что уже начал переговоры с представителями профильных ведомств и министерств, бизнеса по вопросу создания в крае сборочных производств сельскохозяйственной техники, производства полиэтилена. Подчеркнул, что на особом контроле - вопрос развития судостроения и поддержки судоремонта.

«Мы договорились с Минсельхозом и Росрыболовством, что введем предпринимательскую квоту, в которой будет развиваться малый флот - это, в основном, суда для рыбодобычи и рыбопереработки, средние морозильные траулеры и малые рыболовные траулеры. Договорился с Минпромом, что смогут дать компенсацию на погашение процентной ставки целевым способом тем, кто будет строить такие суда. К тому же, сейчас у нас практически нет собственных перевозчиков. Думаем, как организовать заказ на верфях. Что касается организации судоремонта, хотелось бы с вами обсудить, какие возможности есть, какая вам от нас помощь нужна, чтобы можно было восстановить мощности», - обратился к участникам заседания Андрей Тарасенко.

Генеральный директор АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Юрий ФИЛЬЧЕНОК отметил, что в крае не менее десятка предприятий, которые могли и хотели бы этим заниматься. В то же время обозначил, что требуются проекты, которые были бы рассчитаны именно на Дальний Восток.

«Мы все это когда-то прорабатывали. Нас волнует активная позиция дальневосточных рыбопромышленных компаний. Давайте заново садиться и вместе обсуждать», - предложил он.

Врио губернатора Приморья акцентировал внимание, что работа должна быть выстроена таким образом, чтобы заказчики обращались именно на местные судоверфи.

Участники заседания сошлись во мнении, что развитие промышленных предприятий должно включать в себя такое понятие как мультипликативный эффект.

«Два мощных кластера - судостроительный и авиационный - должны обеспечивать заказами в первую очередь приморские предприятия. Буду за это бороться», - заявил врио губернатора.

В ходе заседания обсудили и вопросы подготовки квалифицированных кадров для промышленных предприятий, работы конструкторских бюро, реализации имеющихся разработок и другие.

Юрий РОГОВ.