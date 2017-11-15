На взлет не идем

Власти в очередной раз констатировали, что дальневосточники из-за дороговизны авиабилетов фактически отрезаны от центральной части России. Но одних слов здесь мало, нужны реально работающие решения

Вопросы совершенствования регулирования пассажирских перевозок, в том числе из регионов Дальнего Востока, рассматривались на совещании Председателя Правительства России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Как отметил премьер, тема совершенствования пассажирских авиаперевозок - «важная, сложная, постоянное внимание ей уделяют и Президент, и Правительство».

«За последние годы мы довольно неплохо продвинулись вперед в части совершенствования регулирования отдельных вопросов авиа-

ционного движения. Кроме того, приняли важнейшие для наших людей решения, касающиеся субсидирования авиаперевозок из отдельных регионов. Это позволило увеличить пассажиропоток, сделало более доступными пассажирские перевозки из дальних регионов нашей страны - из Сибири, Дальнего Востока - по наиболее популярным направлениям, я имею в виду в места отдыха, на море. В целом это позволило активизировать пассажиропоток, перевозки авиационным транспортом по важнейшим направлениям в стране», - отметил Дмитрий Медведев.

Вместе с тем Председатель Правительства России обозначил ряд проблем в отрасли. «Были даны поручения Президентом и мной - подготовить предложения по проведению мониторинга финансово-экономического состояния авиаперевозчиков, поскольку это действительно проблемная сфера. В рамках этой работы был подготовлен план», - отметил он.

Первый блок плана, по словам Дмитрия Медведева, связан с повышением качества контроля за авиаперевозчиками. «Перевозчиков у нас достаточно много, если сравнивать ситуацию с аналогичными формами транспортной деятельности в других, сопоставимых, то есть достаточно крупных странах в мире. Поэтому мы будем дополнительно отслеживать показатели компаний, которые активно наращивают свой авиапарк. Вроде бы и неплохо, когда авиапарк растет, но, к сожалению, иногда это свидетельствует не о развитии авиакомпании, а о том, что авиакомпания постоянно берет в лизинг новые самолеты, продает на них билеты, чтобы покрыть расходы на эксплуатацию уже имеющихся. Таким образом, возникает, по сути, пирамида, которая в конце концов заканчивается весьма и весьма прискорбно. Поэтому этот показатель нужно обязательно анализировать», - считает премьер.

Второй блок плана регулирует отношения пассажиров и перевозчиков. «Здесь речь пойдет прежде всего о людях, которые оказались в заграничных аэропортах при задержке авиарейсов, чтобы они не оставались без гостиниц, без питания. Нужно сделать все, чтобы авиаперевозчики исполняли свои обязательства перед пассажирами», - сказал Дмитрий Медведев.

Как уточнил Председатель Правительства России, был предложен «целый ряд иных нормативных предложений, касающихся регулирования ситуации в целом, ответственности, отдельного ряда параметров, связанных с исполнением договора о перевозке воздушным транспортом, который заключается с каждым пассажиром на воздушном транспорте».

В 2018 году Правительство России должно обеспечить в приоритетном порядке из федерального бюджета средства на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно. Соответствующее поручение подписал Президент России по итогам прошедшего во Владивостоке заседания президиума Государственного совета.

«Транспортная доступность - один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. Один из самых острых вопросов - связь Дальнего Востока с европейской частью страны. Для того, чтобы дальневосточники могли больше и по доступным ценам летать, а на Дальний Восток прилетать жители европейской части России, Минвостокразвития внесло предложения о предоставления субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно на долгосрочной основе», - отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

Обеспечение транспортной доступности Дальнего Востока стало одним из основных вопросов прошедшего во Владивостоке заседания президиума Госсовета.

Напомним, 6 сентября во Владивостоке Президент России Владимир ПУТИН провел во Владивостоке заседание президиума Государственного совета, посвященное вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Как отметил глава государства, темой обсуждения стало «создание условий для достижения в каждом его регионе уже к середине следующего десятилетия качественных, очевидных для всех изменений».

Евгений СИДОРОВ.