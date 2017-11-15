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Стало известно, когда пройдет ВЭФ-2018
Определены даты проведения IV Восточного экономического форума - 2018. В соответствии с графиком многосторонних международных мероприятий датами проведения Восточного экономического форума определены 6-7 сентября 2018 года.
Сегодня ВЭФ - уже признанная мировой общественностью площадка для формирования и запуска проектов, нацеленных на укрепление бизнес-связей АТР, повышение его конкурентоспособности и финансовой привлекательности. Именно здесь закладывается фундамент долгосрочных планов и бизнес-проектов. На высоком уровне презентуются качественно новые условия для инвестиций в регион. В будущем году ВЭФ вновь объединит лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний и станет центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии российского Дальнего Востока.
ВЭФ 2018 года пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), остров Русский, г. Владивосток.
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