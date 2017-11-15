Падь начала оправдывать название

Динамично начатое строительство жилья в образцово-показательном районе Владивостока переросло в череду проблем и скандалов

Большой новый жилой район Владивостока Снеговая падь с начала 2010-х олицетворял собой символ, если не стремительного, но все-таки роста города. Ведущая дальневосточная строительная компания «Дальспецстрой», выполняя планы Минобороны РФ по обеспечению качественным и комфортным жильем военных и военных отставников, небывалыми по приморским меркам для нового времени темпами вводила дом за домом, обеспечивая попутно строящийся район школами, детскими садами, поликлиниками, благоустраивая осваиваемую территорию. Вручались ключи. Играли духовые оркестры…

Несколько лет назад к «военному» домостроительному потоку жилья здесь же присоединился и «гражданский» - в микрорайоне «Д», в котором обрести домашний уют в частности собирались участники программы «Жилье для российской семьи». И вдруг, а, возможно закономерно, все это накрылось медным тазом. И символ померк. И вместо триумфального шествия и чествования строителей, обманутые дольщики выходят в Парк Победы с лозунгами «пустить на мыло» виновных в злостном обмане.

Народная мудрость отдыхает

Когда в Снеговой пади строили первые микрорайоны, то начальные приличные буквы алфавита, обозначавшие их, успешно разошлись, и поэтому для дольщиков программы «ЖРС» с их микрорайоном досталась странная буква «Д», которая, как бы подчеркивает, что в азартные игры с государством лучше не ввязываться. Тем не менее, в истории Владивостока, пожалуй, не было столь триумфальной записи желающих и успешного сбора с них денег на долевое строительство, как в этом случае. Даже в эпоху «МММ», когда люди умудрялись стать трижды «М», не было столь яркого и показательно-скоростного сбора денег с народа.

Впрочем, когда застройщик, которым по микрорайону «Д» Снеговой пади было определено краевое казенное предприятие Приморского края «Примкрайстрой», разыгрывал «ЖРС»-овские квартиры среди желающих, то его руководство убеждало, что к концу июля 2017 года весь микрорайон, начатый строительством в 2015-м году, будет стоять, как с иголочки, то есть, как на красивой картинке эскизного проекта, где красуются 12 жилых домов, детский садик и благоустроенное пространство. Ею, картинкой, и данным обязательством еще до сих пор можно полюбоваться на паспорте стройки, установленном на въезде в строящийся микрорайон.

Другим обязательством было – построить для участников программы «ЖРС» жилье именно по 35 тыс. рублей за квадратный метр при условии: «Утром – деньги. Вечером – стулья»! Уже конец 2017 года, а «стульев» нет. И доверчивым дольщикам тонко намекают, что денег на завершение строительства нет. А они наивные не понимают, что им предлагают сброситься и этим покрыть расхлябанность организации строительства, просчеты его экономики, неумелой работы с коммерческой частью проекта микрорайона, которая была определена большей, чем по программе «ЖРС», и прочие возникшие накладки.

Дольщик Евгения Станиславовна, как помнит, вступила в программу «ЖРС» и строительство микрорайона «Д» в октябре 2015 года, записавшись на двухкомнатную квартиру в 25-этажной свечке №26. По договору с «Примкрайстроем» 31 августа ей должны были вручить ключи от квартиры. Но обманули. Этот дом пока так и стоит недостроенным, рядом с другими недостроями, зияя верхними конструкциями каркаса еще не закрытыми наружными стенами. То есть, хорошо, если этот дом будет сдан к лету следующего года.

Всего в названном доме 240 квартир. Со всех будущих жильцов, которые стали участниками программы «ЖРС», застройщик в начале строительства аккуратно собрал положенные 35 тысяч рублей за квадрат, и всем в положенное по договору время не выдал ключи. И когда это будет сделано – совсем даже неясно. Потому что, если бы даже дом ввели, то жить в нем было бы невозможно, поскольку еще не подведены сети. А они будут подведены и подключены, опять же, когда появятся деньги. Известно, что скромную, совсем не «хаяттовскую» помощь на сети обещано выделить на строительство микрорайона из бюджета края – где-то около 105 млн рублей на этот год и свыше 600 млн на следующий.

Требовать от застройщика деньги назад дольщики не решаются, поскольку это не в их интересах. Столько же, сколько строится на их деньги, «рыночных» квадратов на те же средства сегодня во Владивостоке не купишь, а потеряешь – заметно много. Пеню с «Примкрайстроя» за срыв срока ввода дома тоже не требуют, видимо понимая, что с казенного предприятия взятки гладки. С другой стороны, обидно, что выплачивая те же 18-20 тыс. рублей ипотеки по кредиту за еще неполученную 2-комнатную квартиру, приходится жить в прежних не устраивающих условиях.

Навскидку завершенность проекта Снеговой пади «Д» сегодня можно оценивать в лучшем случае на 30%, а его перспективы полного ввода – концом 2020 года. Исходя из нехватки финансирования, невысокого присутствия на площадках строителей и потерянного драйва, то есть темпов, которыми застройка «Д» начиналась, и прочих причин. Причем, по мнению генерального директора компании «Городской риэлторский центр» Сергея КОСИКОВА, цена коммерческого квадрата в этом микрорайоне в размере 62 000 рублей – абсолютно не причина сдерживания стройки. Дольщик потерял к ней интерес только тогда, когда увидел, что обещания застройщиком не выполняются. Плюс – разные странные дела, по которым бывшие начальники компании-застройщика пошли под суд. Впрочем, видимость производства «посильных» работ на «Д» все еще как-то соблюдается.

На новых домах – мертвая тишина

Вы видели плачущего большевика? Нет? А представьте себе, как бы он заплакал, узрев мертвую тишину в Снеговой пади на объектах, которые строил и недостроил «Дальспецстрой». Конечно, мертвые с косами здесь вдоль дороги по ул. адмирала Смирнова не стоят, но в трех 17-этажных домах у ее окончания, на верхних этажах, возможно, уже гнездятся вороны – иначе, что бы они так, восторженно каркая, по-хозяйски облетали их и замершие здесь же краны. А на обочине дороги – мумия охранной собачки, возможно, сильно голодавшей.

Впрочем, страшно не это, а то, что в строительство замерших жилых домов вложены огромные деньги из госбюджета, по жалким крохам собранные с налогоплательщиков, чтобы наши армия и флот не нуждались в жилье.

Пытаюсь понять – сколько же здесь их временно закопано – наших народных денег. И – не могу. Однако простое сравнение говорит, что на этой территории задержано новоселий примерно столько же, сколько и в микрорайоне «Д»: три 17-этажки на кольце ул. Адм. Смирнова, три больших 10-этажных «г-образных» дома по этой же улице №№8, 10 и 12, и три 25-этажные «свечки» - дом по ул. Смирнова, 2 и №№ 42, 44 по ул. Адм. Горшкова.

То есть, в целом по микрорайону «Д» и домам бывшего «Дальспецстроя» задержано строительство жилья примерно на 11 тыс. человек.

- Не беспокойся. Все будет достроено, – советует Сергей Косиков. – Хотя военным сегодня и дали выбор с новым жильем, и они теперь могут сами покупать его на предоставляемые им деньги, но, кто из них давно стоит в очереди, может по-прежнему получить квартиры в тех домах, которые все еще строятся Минобороны. К тому же, если будут деньги, то и новый подрядчик будет. А то, что по этим домам не митингуют, объясняется просто – квартиры в них еще не распределялись.

Однако, это не успокаивает. Ведь реорганизации Спецстроя России еще и года нет, а названные три 25-этажки, говорят, стоят без движения уже не меньше двух лет.

Крайний кто?

К сожалению, непосредственно на стройплощадках пояснить ситуацию было некому. Но и что пояснять – сегодня каждому должно быть понятно, насколько теперь нелегко нашему Минобороны в условиях глобального противостояния, и как ему на все катастрофически не хватает денег. В том числе и на недостроенное жилье во Владивостоке. И сами строительные возможности Министерства с банкротством бывшего «Дальспецстроя» - главка №6 – резко снизились.

Если давать прогноз по этой части Снеговой пади, то, в любом случае, ожидать, что здесь заброшенные объекты оживут в ближайшее время – в зиму – не стоит. В лучшем случае они имеют возможность «оттаять» к весне, и то – если по ним появится какое-то конкретное общее решение. А пока, жители Снеговой пади бьют тревогу, что эти неогороженные и опасные для детей стройки, на которых, казалось бы, и воровать нечего, все-таки обворовываются. То есть, когда строительство возобновится, его затраты окажутся выше, чем можно оценить на сегодня.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.