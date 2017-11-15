Работники одного из крупнейших предприятий надеются на нового главу региона

Работники дальнегорского химкомбината «Бор» накрывают столы в ожидании врио губернатора Андрея Тарасенко

На фоне смены главы Приморья началась «перезагрузка» предприятий стратегической для региона горнорудной отрасли. Недавний разбор полетов на Лермонтовском ГОКе, закончившийся отставкой директора комбината Владимира КАЛИНОВСКОГО, может повториться в Дальнегорске, где работники многострадального химкомбината «Бор» с нетерпением ждут врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО.

Приморская краевая организация Росхимпрофсоюза просит срочно включить в повестку первого заседания краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2018 год вопрос о судьбе более 2,2 тыс. работников предприятия, созданного на базе банкротящегося в очередной раз химкомбината «Бор».

«Приморская краевая организация Росхимпрофсоюза, в частности, обеспокоена ситуацией в АО «Горно-химическая компания «Бор» и ООО «Дальнегорский химкомбинат Бор», где предприятие имеет задолженность по взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в размере более 300 млн рублей. Имеются эпизоды задержки выплаты зарплаты на срок до 15 дней. Работники одного предприятия (ГХК «Бор» - Прим. авт.) фактически переданы в аренду другому предприятию, что запрещено Трудовым кодексом РФ. До сих пор не решен вопрос об активах и производственном будущем комбината», - говорится в обращении за подписью председателя краевой организации Росхимпрофсоюза Максима САЕНКО, имеющегося в распоряжении Деловой газеты «Золотой Рог».

В обращении также говорится, что первичная профсоюзная организация «Бор» направила врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко приглашение о посещении с рабочим визитом ООО «Дальнегорский химкомбинат «Бор» (ДХК «Бор»).

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в Дальнегорске после начала банкротства АО «Горно-химическая компания «Бор» (ГХК «Бор») появилось два предприятия: ООО «ДХК Бор» и ООО «Дальнегорский ГОК». При этом, все работники оформлены в первом, но трудятся на втором.

Досье "Золотого Рога": ГХК «Бор» эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в стране производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов. 25 сентября 1959 года Государственная комиссия составила акт о приемке в эксплуатацию первой очереди Приморского горнохимического комбината в составе обогатительной фабрики №1, рудника с комплексом подсобных цехов и сооружений. Этот день стал официальным днем рождения химкомбината в Тетюхе (Дальнегорске). В последнее время предприятие занимает третье место в мире по производству боропродукции. В 2011-2014 годах комбинат входил в состав частной холдинговой компании O1 Group, основанной Борисом МИНЦЕМ и осуществляющей инвестиции в различные сферы экономики. Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года ввел процедуру наблюдения в отношении АО «ГХК «Бор» в связи с непогашенной задолженностью, а 10 ноября 2015 года - признал предприятие несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство, судебное заседание по завершению которого назначено на 21 ноября 2017 года. Конкурсным управляющим утвержден Андрей БЕРСЕНЕВ.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», собрание кредиторов ГХК «Бор», состоявшееся 8 ноября, одобрило заключение мирового соглашения в рамках обособленного спора в деле о банкротстве химкомбината. А вот собрание бывших работников должника, назначенное конкурсным управляющим должника на 31 октября 2017 года, было признано несостоявшимся. Ввиду отсутствия участников собрания и отсутствия поступивших бюллетеней. То есть кредиторы у предприятия в наличии, а работников уже нет.

Трудности перевода

В настоящее время основным владельцем АО «ГХК «Бор» является Виталий ПАШЕНЦЕВ, владеющий 67,5% акций через ООО «Селена». Еще 25% и 7,5% принадлежат соответственно кипрским офшорам Setilius Development Limited и Nordan Limited. АО «ГХК «Бор» на данный момент является основным владельцем ООО «Дальнегорский ГОК», гендиректором которого является Дмитрий РАЧКОВ, он же руководит ООО НПП «Силика», также зарегистрированном в Дальнегорске. «Бору» принадлежит 51% долей ГОКа, оставшиеся 49% - московскому ООО «Радамант», единственным учредителем которого выступает зарегистрированная на Кипре акционерная компания с ограниченной ответственностью «Эмилтрадо Венчерс Лтд». На деле же контроль над активами химкомбината сохраняет зарегистрированное в Москве ЗАО «ФинИнвест». В конце 2014 года АО «ГХК «Бор» лишилось основной части имущества на 398,750 млн рублей, в том числе галерей и корпусов обогатительной фабрики. Новым собственником активов выступает «ФинИнвест». В настоящее время долг «Бора» перед московской компанией превышает 3,776 млрд рублей.

Следы собственников ООО «Дальнегорский химический комбинат Бор», гендиректором которого с ноября является Юрий МАШЕНЦЕВ, теряются в кипрском офшоре Liomena Investments.

На АО «ГХК Бор» в настоящее время продолжают работать лишь 95 работников цеха «Сторожевая служба». Все остальные работники АО с апреля 2016 года приняты на работу (переводом к другому работодателю) в ООО «Дальнегорский химический комбинат Бор». По данным на октябрь 2017 года в «ДХК Бор» числились 2 тыс. 236 человек.

По соглашению между ООО «ДХК Бор» и ООО «Дальнегорский ГОК», работники первой компании выполняют работы на производстве ООО «Дальнегорский ГОК». Которое, в свою очередь, работает на производственных площадях АО «ГХК Бор» по договору аренды.

При этом, по данным Деловой газеты «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края в июне текущего года возбудил производство по делу о банкротстве ООО «ДХК Бор». А в сентябре было зарегистрировано ООО «ГХК Бор», генеральным директором которого является Владимир КАНТУР. И, наконец, единственным учредителем нового ООО выступает все тот же «Дальнегорский ГОК».

Итак, все работники «ДХК Бор» фактически переданы в аренду «Дальнегорскому ГОКу», что запрещено Трудовым кодексом РФ. Кроме того, до сих пор не решен вопрос об активах и производственном будущем комбината. По сути, в случае ликвидации «ДХК Бор», люди останутся и без работы, и без положенных им по закону компенсационных выплат

Такая корова нужна…

При этом, есть за что бороться. Предприятие «Бор» во многом уже на сегодня отвечает требованиям долгосрочной Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года - максимальная локализация цепочек добавленной стоимости.

По разведанным источников боросодержащей руды ресурсов достаточно для работы и развития комбината минимум на 50 лет. Рынок сбыта отмечен стабильным спросом на боропродукцию, в том числе на внутреннем рынке и в АТР. Основными мировыми производителями боропродуктов (а значит, и конкурентами «Дальнегорского ГОКа») выступают Eti Maden (Турция), Rio Tinto Borax (США) и QuiBorax (Чили). Вместе с приморским химкомбинатом они производят около 60% всех выпускаемых в мире боропродуктов. При этом Eti Maden и Rio Tinto Borax обеспечивают 71% мирового спроса на оксиды бора.

В последние годы Дальнегорский ГОК 90% своей продукции отгружает на экспорт. В планах предприятия на 2017-й год - увеличение выпуска боропродукции по сравнению с 2016 годом на 11%, до 75 тыс. тонн.

Приморское предприятие имеет возможность отправки готовой продукции различными видами транспорта: морским через порт Рудная Пристань, автомобильным и железнодорожным. Правда, на сегодняшний день не решен вопрос таможенного оформления и захода иностранных судов через порт Рудная Пристань. Оформление по действующим правилам формирует дополнительные транспортные издержки: перед погрузкой суда проходят таможенное оформление в пункте пропуска морского порта Ольга, затем идут для погрузки в морской терминал Рудная Пристань и повторно возвращаются в морпорт Ольга для оформления в действующем пункте пропуска.

В качестве основного варианта решения этой проблемы рассматривается реконструкция морского грузового пункта пропуска Ольга за счет изменения его пределов и установления дополнительного участка пункта пропуска на терминале Рудная Пристань.

Без волевого решения никак

Главным активом предприятия являются высококвалифицированные кадры рабочих, ИТР и служащих, досконально знающие производство и умеющие решать любые, самые сложные работы. Среди минусов - естественное старение коллектива с выходом на пенсию высококвалифицированных работников, и низкий уровень заработной платы. По данным профсоюза, тарифная ставка рабочих первого разряда, занятых в нормальных условиях, установлена в размере лишь 25,58 рублей в час. Действующие районные коэффициенты и надбавки стимулирующих факторов не играют. При этом на ООО «ДХК Бор» до сих пор не заключен коллективный договор и не проводится индексация заработной платы (последний раз в июле 2015 года).

«Мы надеемся на помощь со стороны властей. Предприятие имеет хорошие перспективы. Только разведанных источников боросодержащей руды достаточно для работы и развития комбината минимум на 50 лет. Есть рынок сбыта, квалифицированные рабочие. «Бору» нужен ряд волевых решений властей, грамотные управленцы, обновление оборудования и техники, а людям - стабильность, уверенность в будущем, комфортные условия работы, своевременная и достойная оплата их труда», - сообщил Михаил Саенко.

Олег КЛИМЕНКО.

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На Лермонтовке ждут москвичей

Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО предложил АО «Компания «Вольфрам» (Красногорск) выступить инвестором переоснащения Лермонтовского горно-обогатительного комбината (ЛГОК). По словам главы региона, средства инвестора могли бы быть направлены на оснащение ГОКа мощностями для глубокого обогащения вольфрамсодержащей руды.

«Выполнить эту задачу можно благодаря инвестиционным вложениям. Такое предложение я сделал одному из крупнейших производителей вольфрамовой продукции в России. Договорились, что он изучит этот вопрос. Инвестпроект может предполагать установку на базе действующего комбината мощностей, которые позволят наладить выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью», - сказал Андрей Тарасенко.

АО «Компания «Вольфрам» основано в 1997 году, занимается добычей, переработкой и продажей металлов - вольфрама, молибдена, рения, кобальта. Уставный капитал – 44,948 млн рублей. Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР) принадлежит 33% акций, физлицам - 67%.

Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 года. В июне 2009 года имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду на 5 лет краевому ГУП «Примтеплоэнерго», которое для восстановления производства создало филиал – «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат». В июне 2013 года было зарегистрировано ООО «Лермонтовский ГОК», единственным учредителем которого является КГУП «Примтеплоэнерго».

В октябре прошлого года ЛГОК приостановил работу в связи с истощением ресурсной базы. Рабочих отправили в отпуск с сохранением части зарплаты, уведомив о возможных сокращениях в будущем. В июне 2017 года, после получения первого транша субсидии из бюджета края, ГОК возобновил добычу руды, затем запустил основное производство.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.