Японские турфирмы оценили потенциал Приморья

Японские турфирмы оценили приморские достопримечательности и прорабатывают новые маршруты в Приморье. Таковы результаты визита в край представителей туристского сообщества из Страны восходящего солнца, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Большая делегация представителей туристского сообщества Японии посетила Приморье на прошлой неделе. Работники турфирм, органов исполнительной власти и ассоциации японских туроператоров JATA в течение нескольких дней знакомились с основными приморскими достопримечательностями, сообщил директор краевого департамента туризма Константин ШЕСТАКОВ.

«Наши коллеги провели ряд встреч с представителями туристических фирм Приморского края в формате b2b. Параллельно для туроператоров была организована экскурсионная программа по приморским достопримечательностям, гости посетили исторический центр города, Дальневосточный федеральный университет, интегрированный развлекательный курорт «Приморье», Сафари-парк и другие объекты. По итогам была достигнута договорённость об информационном обмене, с нашей стороны ответственным выступает туристско-информационный центр Приморья, разработавший достаточно качественные фото-, видео- и печатные материалы о турмаршрутах по краю», - отметил Константин Шестаков.

Японские гости выразили намерения развивать турпоездки на «ближайшую к ним европейскую территорию». По словам представителя турфирмы «Оотэ» Окино МИЦУРО, в Приморье очень много привлекательных мест турпоказа.

Руководитель одной из японских турфирм Эмико СУЭДА, более 20 лет организующей туры во Владивосток и Хабаровск, отметил растущий интерес к индивидуальным турам в Россию.

«Наша компания занимается разработкой индивидуальных туров по всему миру, и у нас уже есть туры по Приморью. Для того, чтобы продуктивно работать над увеличением турпотока, нам необходимо регулярное информирование обо всех имеющихся туристических ресурсах и возможностях», - подчеркнул он.

Напомним, на втором ВЭФ премьер-министр Японии Синдзо АБЭ предложил Владимиру ПУТИНУ совместно превратить Владивосток в современный и комфортный для жизни город.

«Владимир Путин объявил Владивосток свободным портом и желает вернуть ему славу порта международного уровня. Теперь это и моя мечта. Это идеальное место: здесь сохранились и дореволюционные здания, постройки времен СССР, и современные конструкции. И все это соседствует с морем и холмами. Позвольте Японии помочь сделать из Владивостока свободный и комфортный город», - обратился он к президенту России.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.