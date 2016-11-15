Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Японские турфирмы оценили потенциал Приморья
Японские турфирмы оценили приморские достопримечательности и прорабатывают новые маршруты в Приморье. Таковы результаты визита в край представителей туристского сообщества из Страны восходящего солнца, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Большая делегация представителей туристского сообщества Японии посетила Приморье на прошлой неделе. Работники турфирм, органов исполнительной власти и ассоциации японских туроператоров JATA в течение нескольких дней знакомились с основными приморскими достопримечательностями, сообщил директор краевого департамента туризма Константин ШЕСТАКОВ.
«Наши коллеги провели ряд встреч с представителями туристических фирм Приморского края в формате b2b. Параллельно для туроператоров была организована экскурсионная программа по приморским достопримечательностям, гости посетили исторический центр города, Дальневосточный федеральный университет, интегрированный развлекательный курорт «Приморье», Сафари-парк и другие объекты. По итогам была достигнута договорённость об информационном обмене, с нашей стороны ответственным выступает туристско-информационный центр Приморья, разработавший достаточно качественные фото-, видео- и печатные материалы о турмаршрутах по краю», - отметил Константин Шестаков.
Японские гости выразили намерения развивать турпоездки на «ближайшую к ним европейскую территорию». По словам представителя турфирмы «Оотэ» Окино МИЦУРО, в Приморье очень много привлекательных мест турпоказа.
Руководитель одной из японских турфирм Эмико СУЭДА, более 20 лет организующей туры во Владивосток и Хабаровск, отметил растущий интерес к индивидуальным турам в Россию.
«Наша компания занимается разработкой индивидуальных туров по всему миру, и у нас уже есть туры по Приморью. Для того, чтобы продуктивно работать над увеличением турпотока, нам необходимо регулярное информирование обо всех имеющихся туристических ресурсах и возможностях», - подчеркнул он.
Напомним, на втором ВЭФ премьер-министр Японии Синдзо АБЭ предложил Владимиру ПУТИНУ совместно превратить Владивосток в современный и комфортный для жизни город.
«Владимир Путин объявил Владивосток свободным портом и желает вернуть ему славу порта международного уровня. Теперь это и моя мечта. Это идеальное место: здесь сохранились и дореволюционные здания, постройки времен СССР, и современные конструкции. И все это соседствует с морем и холмами. Позвольте Японии помочь сделать из Владивостока свободный и комфортный город», - обратился он к президенту России.
Евгений СИДОРОВ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Японские турфирмы оценили потенциал Приморья
- В Приморье китайцы подсели на слабый рубль
- Новые достопримечательности Приморья показали китайским турфирмам
- Турпоток из Китая в Приморье увеличен почти в два раза
- Во Владивостоке станет тесно от лайнеров
- "Галапагосские острова" по-приморски
- Туризм в Таиланде меняет вектор
- В "Техническом Диснейленде" в Приморье построят ресторан, где будет стоять списанный Су-27
- Продлены сроки подачи заявок на конкурс "Лидеры туриндустрии"
- Дальневосточники зачастили за бугор
Новости раздела
- Японские турфирмы оценили потенциал Приморья
- Предпринимателей Владивостока поддержат финансово
- Бюджет-2017 Приморья пока не дотягивает до бюджета-2016
- Резиденты СПВ инвестировали 2,6 млрд рублей из обещанных $2 млрд
- Ротенберг передумал удобрять Приморье
- В Приморье китайцы подсели на слабый рубль
- Бизнес Приморья раскритиковал задумку президента
- В Приморье официально стартовали Дни провинции Хэйлунцзян
- На Дальнем Востоке началась выдача кредитов по программе "Доступный кредит для МСП"
- "Ростелеком" укрепляет позиции на рынке услуг связи для В2В и B2G клиентов на Дальнем Востоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из самых богатых бизнесменов России вышел из проекта строительства завода минудобрений в Приморье
- Играющий в долг "Луч-Энергия" сотворил очередную сенсацию
- Мэр Южно-Курильска поспешил заплатить
- У Джамбулата Текиева новая должность
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
- Врачи будут тратить на каждого пациента считанные минуты
- Рубль начал заметно крепнуть
- Владивосток потряс всех своими пространствами
- Путин поздравил Трампа с победой на выборах
- На одной из оживленных улиц Владивостока запретят парковаться