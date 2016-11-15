Предпринимателей Владивостока поддержат финансово

Еще 14 компаний Владивостока, работающих в сферах логистики и транспорта, полиграфической деятельности, оказания косметологических услуг, производства оборудования, пищевых добавок, смогут получить субсидии в рамках программы администрации Владивостока «Развитие малого и среднего предпринимательства», пишет Деловая газета "Золотой Рог"

Из 14 пакетов документов, рассмотренных на днях в ходе заседания городской комиссии по вопросам предоставления финансовой поддержки малому и среднему бизнесу Владивостока, семь касались возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга оборудования на общую сумму 6 млн 205 тыс. рублей, еще семь - возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для развития и модернизации производства на общую сумму 15 млн 417 тыс. рублей.

Всего же в рамках городской муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2020 годы с января по октябрь текущего года финансовую поддержку в размере 14 млн 522 тыс. руб. получили 42 субъекта малого и среднего бизнеса.

Помимо финансовой им оказывается информационная и консультационная поддержка. Так, в МКУ «Центр развития предпринимательства» с начала года прошло 68 мероприятий (бизнес-семинары, круглые столы и др.), в которых приняли участие 2964 человека. Все мероприятия, консультации, семинары, которые проводят опытные финансисты, бизнес-тренеры и другие эксперты, проводятся бесплатно.

Светлана СМИРНОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.