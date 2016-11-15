Бюджет-2017 Приморья пока не дотягивает до бюджета-2016

Доходная и расходная части бюджета Приморья на 2017 год увеличатся с поступлением финансирования из федеральной казны. Об этом сообщила директор департамента финансов Татьяна КАЗАНЦЕВА на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике Законодательного Собрания края. По ее словам, на сегодняшний день по проекту краевого бюджета на 2017 год статья «доходы» составляет почти 71 миллиард рублей, расходы - 89 миллиардов рублей. Эти показатели ниже уровня финансирования 2016 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Это связано с тем, что проект бюджета пока сформирован без учета федерального финансирования, которое ежегодно поступает в регионы. Средства, которые будут направлены Приморью, обнародуют только в конце текущего года. В соответствии с этим статьи бюджета и в доходной, и в расходной части будут увеличены», - отметила Татьяна Казанцева.

Глава департамента также подчеркнула, что финансирование из краевого бюджета социальной сферы в 2017 году останется на прежнем уровне, а по некоторым подпрограммам увеличится.

«16,3 миллиарда рублей предусмотрено на сферу здравоохранения, 17,5 миллиардов рублей - на развитие образования, 12 миллиардов - на социальную поддержку населения. Помимо этого, в 2017 году предусмотрена индексация ежемесячного пособия на ребенка, денежных выплат опекунам, ежегодной единовременной выплаты на топливо и его доставку педагогическим работникам в сельской местности», - пояснила она.

Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр РОЛИК отметил, что социальная ориентированность краевого бюджета - главный критерий при его подготовке.

«Наша главная задача - улучшить условия жизни людей, поэтому важно не только сохранить, но и приумножить финансирование социальной сферы. Проектом бюджета на 2017 год также предусмотрено оказание поддержки пострадавшим от ЧС, что тоже сейчас является приоритетом для нас всех. Конечно, бюджет еще будет корректироваться до его окончательного утверждения, но в целом, на мой взгляд, он соответствует тем требованиям, которые мы ставим перед краевой администрацией и перед собой», - почеркнул спикер краевого парламента.

Татьяна Казанцева предложила перенести рассмотрение законопроекта в первом чтении на начало декабря. Руководитель ведомства пояснила, что к тому времени проект бюджета будет изменен в соответствии с федеральным финансированием. Депутаты эту инициативу поддержали.

Напомним, согласно предварительному проекту бюджета на 2017 год, в полном объеме предусмотрено финансирование мероприятий по исполнению поручений губернатора Владимира Миклушевского по всем муниципалитетам края. Это строительство новых учреждений соцобслуживания, ремонт больниц и домов культур, приобретение общественного транспорта, создание дорожной инфраструктуры.

Более миллиарда рублей направят на развитие сельского хозяйства, на защиту населения от ЧС, развитие туризма. Для развития транспортного комплекса предусмотрено 7,5 миллиардов, в том числе на субсидирование авиаперелетов малой авиацией для приморцев. 6,4 миллиарда рублей запланировано на развитие дорожной инфраструктуры края.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.