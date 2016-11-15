Резиденты СПВ инвестировали 2,6 млрд рублей из обещанных $2 млрд

Каждая из компаний, получивших статус резидента Свободного порта Владивосток, в среднем создала три новых рабочих места. Такой вывод можно сделать из доклада о первых итогах работы режима порто-франко, подготовленного администрацией Приморья для краевых депутатов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По состоянию на 2 ноября, по итогам шести проведенных заседаний Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток статус резидента успели получить 97 компаний, осуществляющих свою деятельность в различных сферах экономики. Заявленный резидентами объем инвестиций в экономику края превысил 128 млрд рублей (в том числе - 51 млрд рублей иностранных инвестиций), а количество вновь создаваемых рабочих мест должно составить не менее 20 тысяч.

Вместе с тем реальные вложения на данный момент выглядят более чем скромно. По информации АО «Корпорация развития Дальнего Востока», с января по октябрь 2016 года фактический объем инвестиций составил 2,6 млрд рублей. Небыстрыми темпами идет и создание рабочих мест: 97 резидентами свободного порта создано 285 новых вакансий, то есть около трех новых мест на каждую организацию.

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.