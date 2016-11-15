Ротенберг передумал удобрять Приморье

Находкинский завод минеральных удобрений ушел в руки банкира

Один из самых амбициозных инвестиционных проектов Приморского края сменил владельца: Аркадий РОТЕНБЕРГ продал долю в АО «Находкинский завод минеральных удобрений» (входит в «Национальную химическую группу», НХГ) председателю совета директоров СМП банка Артему ОБОЛЕНСКОМУ. Теперь смену партнера предстоит осмыслить японским и корейским инвесторам, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Наш проект по постройке завода по производству минеральных удобрений на Дальнем Востоке выходит на финишную прямую. Совместный проект с «Газпромом» по добыче газа вышел на стадию создания совместной проектной компании. В связи с моей возросшей загруженностью на других крупных бизнес-проектах я принял решение выйти из этого бизнеса. Учитывая значимую роль Артема Оболенского в этих проектах, я предложил вначале стать ему в них партнером, а теперь и выкупить полностью. При этом он будет продолжать осуществление стратегического руководства СМП банка в должности председателя совета директоров. Хотелось бы пожелать успешного развития этим по-настоящему стратегическим проектам для Дальнего Востока и Ямала», - говорится в заявлении Аркадия Ротенберга.

Артем Оболенский, в свою очередь, заявил: «Я с самого начала занимался этими проектами и надеюсь, что мы сможем успешно запустить их в запланированные сроки».

Досье "Золотого Рога": Аркадий и Борис Ротенберги известны прежде всего тем, что в 60-х годах занимались в одной секции дзюдо с Владимиром ПУТИНЫМ и были спарринг-партнерами будущего президента России. Аркадий Ротенберг занимал пост председателя совета директоров СМП банка до января 2015 года, затем его сменил Артем Оболенский. СМП банк в апреле 2014 года попал под действие антироссийских санкций США. В «черные списки» были также внесены братья Ротенберги. Кроме того, Аркадий Ротенберг был включен в санкционный список Евросоюза, после того как обжаловал введение против него санкций в Европейском суде.

Еще в 2012 году НХГ заключила договор с администрацией Находкинского городского округа по аренде участка площадью 628 га в поселке Козьмино вблизи порта Восточного. В январе 2013 года было завершено технико-экономическое обоснование проекта, который предусматривает переработку в аммиачные удобрения порядка 8 млн кубометров газа ежегодно.

Строительство Находкинского завода минеральных удобрений планируется начать уже в 2017 году, запуск производства намечен на 2022 год. Проект завода предусматривает создание комплекса мощностью 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Общая сумма инвестиций в запуск завода с учетом объектов внешней инфраструктуры оценивается более чем в 400 млрд рублей.

Контракт на строительство завода минудобрений в поселке Козьмино Находкинского округа АО «Находкинский завод минеральных удобрений» подписало со структурами японской Toyo и корейской Hyundai на полях второго Восточного экономического форума в начале сентября.

На форуме «Находкинский завод минеральных удобрений» подписал соглашение с Hyundai Engineering, Hyundai Engineering & Construction, Toyo Engineering Construction и проектно-сервисной Toyo Engineering Corp. на проектирование, поставку оборудования и строительство комплекса.

Проект напрямую зависит от гарантированных поставок газа. Именно затянувшиеся переговоры о поставках «голубого топлива» не давали положить начало проекту.

В начале сентября «Газпром межрегионгаз» и «Национальная химическая группа» (НХГ) подписали 20-летний контракт на поставку газа для завода. Поставки газа начнутся в 2019 году и с 2021 года составят 3,15 млрд куб. м в год. Срок действия контракта - 20 лет.

Досье "Золотого Рога": «Газпром» и компания с участием Аркадия Ротенберга «РусГазДобыча» договорились вместе разрабатывать Парусовое, Северо-Парусовое и Семаковское месторождения в ЯНАО. СП планирует начать добычу в 2021 году, а выйти на «полку» добычи в 16,5 млрд куб. м газа - в 2030 году. Со своей стороны частные партнеры «Газпрома» (Аркадий Ротенберг - 51% и Артем Оболенский - 49%) для осуществления операций в рамках партнерства учредили ООО «Национальная газовая группа» (НГГ).

Ранее Аркадий Ротенберг объяснил, что решил инвестировать в добычу газа, чтобы получать по более выгодным ценам газ на свой завод минеральных удобрений в Приморье.

«Мы никогда не стремились к этому. Сейчас у нас есть небольшой проект с «Газпромом». Но и это обусловлено тем, что мы сейчас хотим построить большое химическое предприятие на Дальнем Востоке по минеральным удобрениям. А минеральные удобрения - на большое количество процентов - это газ. И чтобы это было нам подешевле, мы сейчас задумываемся о том, чтобы вместе с «Газпромом» войти в одно из месторождений. А так чтобы торговать газом - нет, наверное», - заявил бизнесмен в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы сейчас ведем переговоры, и если все пойдет нормально, я думаю, что в следующем году начнем строительство (завода под Находкой. – «ЗР»). Проект примерно где-то на 4-5 лет», - добавил он.

Отметим, что в настоящее время «Национальная химическая группа» ведет переговоры с азиатскими банками о получении кредита в размере $4,6 млрд на строительство комплекса.

«У нас сейчас идет обсуждение с восточными финансовыми институтами. Это Китай, Корея. Возникают сложности в отношении наших банков, поскольку их воспринимают как санкционные, что, соответственно, ограничивает возможность применения наших российских гарантий. Не работает схема, при которой дают кредит под гарантии российского банка. Поэтому изучаем альтернативный механизм. Плотно работаем с Минпромторгом и Министерством экономического развития, у них есть соответствующие постановления, регулирующие такой механизм для крупных инвестиционных проектов», - говорил замгендиректора НХГ Алексей КРАВЧЕНКО.

Авторы проекта отмечают, что закладываемая производительность завода - одна из самых высоких в мире: для производства выбраны самые производительные и энергоэффективные технологии, что позволяет существенно снизить производственные затраты по сравнению с большинством российских газохимических предприятиятий, построенных в 70-80-х годах прошлого века.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.