В Приморье китайцы подсели на слабый рубль

У чиновников от туризма и независимых экспертов разный взгляд на причину бурного роста въездного туризма в Приморье

Въездной туризм в Приморье набрал завидные обороты, по данным регионального департамента туризма. Вывод в основном опирается на въездные турпотоки из Китая: за 10 месяцев 2016 года Приморский край посетило 184 тысячи китайских туристов, в то время как за аналогичный период 2015 года регион посетило всего 115 тысяч человек, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«По экспертным оценкам, к концу года турпоток по этому направлению составит более 200 тысяч человек», - дополнил эти цифры глава приморского турведомства Константин ШЕСТАКОВ.

Есть чем похвалиться

Самым популярным месяцем у китайских туристов на текущий момент остается август. В прошлом году в это время в Приморье побывало 34,8 тысячи человек, в этом году - более 50 тысяч человек.

Кроме того, в 2016 году увеличен турпоток из Приморья в Китай. За 10 месяцев текущего года в провинциях соседней страны побывало почти 137 тысяч приморцев, а за весь 2015 год - 105,5 тысячи туристов.

«Чаще всего жители края выезжают в Китай с июля по октябрь. Рекордное количество туристов за два года - 22 тысячи человек - зафиксировано в августе 2016 года», - пояснил Константин Шестаков.

Кстати, Приморский край занимает второе место среди российских регионов по объему турпотока из КНР, уступая лишь столице. Большая часть международных туристских поездок совершается между Приморским краем и приграничными провинциями Китая - Хэйлунцзян и Цзилинь.

«Одним из важных факторов повышения объемов въездных туристических потоков является работа региона, направленная на продвижение туристического потенциала Приморья на наших ключевых рынках. На этой неделе в Шанхае (КНР) делегация, представляющая туристическую отрасль региона, примет участие в крупнейшей туристической выставке Китая - China International Travel Market. Регион будет представлен восемью туристическими операторами, командой морского пассажирского терминала и Туристско-информационным центром Приморского края. Ввиду того, что развитие круизного туризма является одним из стратегических приоритетов развития отрасли, в рамках этой выставки пройдут встречи-презентации делегации региона с руководителями трех крупных круизных операторов Sky Sea CruiseLine, Royal Caribbean International и Costa Group Asia», - обозначил Константин Шестаков.

Еще одним поводом для гордости чиновников стал объем средств, поступивших в бюджет Приморья за год работы крупнейшего в России гостиничного комплекса с казино Tigre de Cristal, - 130 миллионов рублей. В целом за год казино в Приморье посетило более 200 тыс. человек.

Эксперты спускают чиновников на землю

Однако, по мнению экспертов, не входящих в структуры власти, повышение объемов выручки с въездного туризма еще не говорит о повышении привлекательности региона. Более того, рост турпотоков не свидетельствует о качественном апгрейде бизнес-культуры и культуры торговли в Приморье:

«Власти Приморья здесь совершенно ни при чем. Въездной туризм в нашем крае совершил скачок благодаря одному важному фактору - девальвации рубля, которая на краевом уровне уж точно не регулируется. Приморье превратилось в Эльдорадо для китайского туриста! Об этом можно смело говорить, ведь если бы в наш край приезжало такое же большое количество туристов из Европы, какое приезжает из Китая, или хотя бы немного меньше, это свидетельствовало бы о том, что в регионе ведется активная деятельность по привлечению зарубежных гостей.

Мы же видим наплыв туристов, которые приезжают в край с одной основной целью - с целью шопинга. Однако и при этом не стоит думать, что уровень торговли в регионе должен повышаться. Вовсе нет, это было бы также глупо, как предъявлять экономичному бистро требования дорогого итальянского ресторана. Китайские туристы едут сюда в большом количестве лишь потому, что здесь для них стало дешевле. Да, они оставляют здесь много денег, но приток средств - не залог качественной эволюции. Торговле и бизнесу при таком раскладе есть смысл работать на расширение - увеличение посадочных мест в заведениях, номерного фонда в гостиницах, магазинов, объемов предложения. Пока к нам едут только туристы, для которых важнейшим критерием в выборе направления для путешествия является его цена, нет резона работать на качественный апгрейд сферы торговли и сферы услуг».

По словам Максима Кривелевича, не оправдало ожиданий и казино, созданное в Приморье: еще в начале запуска проекта чиновники ожидали поступлений в бюджет от налога на игорный бизнес в сумме 153,1 млн рублей в год. Если верить данным контрольно-счетной палаты Приморского края, на сентябрь 2016 года план был выполнен всего на 56,7%: в бюджет тогда поступило 85,8 млн рублей. Могло ли казино менее чем за пару месяцев (оно начало работать в октябре 2015 года) принести в бюджет края еще почти 46 млн рублей (до 130 млн за год), о которых свидетельствуют данные департамента туризма Приморья? Вряд ли.

- Игорная зона в Приморье - это, конечно же, для тех, у кого нет средств посетить казино в Лас-Вегасе, - заверил Кривелевич. - Я был в нашем казино. Насколько я помню, его ожидаемые обороты оценивались выше в разы, а теперь мы имеем дело с известной шуткой про ожидание и реальность.

Обошлись без апгрейда

Ресторация, торговля и гостиничное дело - первое, что должно эволюционировать в условиях увеличения въездных туристических потоков. Однако, по словам рестораторов, заведения в Приморье также не перешли на принципиально новый формат, несмотря на тенденцию значительного прироста в сфере въездного туризма.

- Основное изменение, связанное с развитием туристической отрасли региона, - это новые предложения в меню ресторанов, - отметил директор ресторана «Молоко и Мед», пекарни «Мишеля», а также ночного клуба «Ку-Ку» Павел КУКСОВ. - Большинство туристов, посещающих наши заведения, хотят отведать именно блюда местной кухни. Поэтому, особенно летом и в сентябре, когда во Владивосток приезжает основная часть гостей, мы делаем упор на морскую кухню. Мы отмечаем в наших заведениях значительный приток гостей из Японии, Южной Кореи и даже из Европы. По сравнению с периодом двухгодичной давности таких гостей стало больше в два-три раза! Гости из Китая почему-то предпочитают посещать местные рестораны со своей же кухней, то есть китайской, на которой мы не специализируемся.

По мнению Куксова, приток туристов в Приморье связан не только с девальвацией рубля.

- Свою роль сыграло и развитие инфраструктуры в крае. Это и открытие филиала Мариинского театра, и Приморского океанариума, и игорной зоны. Не стоит думать, будто в Приморье ничего не делается для того, чтобы не только продать туристу золото, шоколад и прочие товары, но и задержать его здесь. Туризм «выходного дня» в нашем регионе все-таки находится на этапе активного развития. Кроме того, сейчас, когда доллар усилился по отношению к рублю, для многих гостей из Европы и Америки стала осуществимой мечта проехать через всю Россию по Транссибирской магистрали. Мы встречали таких туристов лично в наших заведениях!

Аж переночевать негде

Как отмечают эксперты в сфере туризма, несмотря на огромный приток туристов за два года в Приморье не произошло и значительного увеличения номерного фонда в гостиницах.

- Да, бронировать гостиницы для того, чтобы в самые оживленные месяцы лета и осени разместить в них своих клиентов, приходится задолго «до». Если быть точнее, за полгода, - отметил директор туристической компании «Лаки Турс» Сергей СПИРИН. - У нас есть гостиницы-партнеры, которые в этом плане всегда идут нам навстречу. За две недели до посещения, к примеру, Владивостока забронировать хороший номер в местной гостинице летом или в сентябре практически невозможно. Однако резона увеличивать номерной фонд у владельцев гостиничного бизнеса все равно нет, и я прекрасно понимаю, почему. Активный туризм в Приморье продолжается всего 2-3 месяца, а потом въездные потоки падают. В зимний период, к примеру, размещение в гостиницах падает в цене на 20-30%, и это кое о чем говорит: спроса в холодное время года нет. А содержать добавленные номера все равно придется при условии их появления.

По мнению Сергея Спирина, «шопинговый» въездной туризм, который сейчас так популярен в Приморье, нельзя причислить к полноценному туризму.

- Шоп-туры - это совсем другое направление, - добавил Спирин. - Я его даже в расчет не беру. В шоп-туры едут в основном из Китая, часто самостоятельно, размещаются в недорогих хостелах, съемных квартирах. Лишь бы дешевле. Ради таких туристов увеличивать номерной фонд в отелях с высоким качеством обслуживания нет никакого смысла.

По мнению президента Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Романа ИВАНИЩЕВА, в Приморье, наоборот, наступило время для развития отелей эконом-сегмента: это хостелы, квартиры в посуточную аренду. И дело даже не в том, что в таких вариантах нуждаются гости из Китая, приезжающие исключительно с целью шопинга.

- Дело еще и в том, что сейчас во всем мире актуален экономный туризм, и из более-менее развитых стран только в России есть столько препятствий для туриста, желающего путешествовать экономно, - отметил Роман Иванищев. - Путешественники - это не только богатые бизнесмены и семьи, у которых есть возможность снять номер в дорогой гостинице. Это еще и студенты, творческие люди, люди со средним достатком, для которых роскошность отдыха - не главное, а главное - новые впечатления. В Приморье, к сожалению, культура хостелов начала развиваться как раз тогда, когда на западе России эту культуру решили задавить, пустив на рассмотрение «закон о запрете хостелов», или поправки в Жилищный кодекс РФ. Если законопроект будет принят, часть туристов, которая совсем недавно начала обращать свое внимание на Приморский край, снова отвернется от него. Да, безусловно, гостиничный рынок нуждается в регулировании, но методы лучше избрать другие, не те, которые задавят целую отрасль в туризме.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.