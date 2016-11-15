Бизнес Приморья раскритиковал задумку президента

Предложение Владимира Путина об ужесточении ответственности правоохранителей за необоснованное уголовное преследование предпринимателей приморский бизнес воспринял с большим скепсисом, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Попрессовали, обобрали и отпустили» - так охарактеризовал подход правоохранительных органов России к контролю предпринимательской деятельности Владимир ПУТИН. Президент России внес законопроект, ужесточающий ответственность правоохранительных органов за необоснованное уголовное преследование предпринимателей.

«Так, поправками в статью 299 УК («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности») предлагается увеличить срок лишения свободы за указанное деяние с пяти до семи лет, - писал «Золотой Рог» в предыдущем номере. - Если привлечение заведомо невиновного предпринимателя к уголовной ответственности привело к крупному ущербу (более 1,5 млн рублей), предполагаемое наказание - от пяти до десяти лет».

И еще. Статья дополняется также новым составом: незаконное возбуждение дела, если это деяние совершено с целью воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба.

Согласно статистике в России из 200 тыс. возбужденных в 2014 году по экономическим составам дел приговором закончились лишь 15%.

- При этом абсолютное большинство, 83%, предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес, - цитировала Владимира Путина наша газета.

Приморская статистика

В Приморье, по данным УМВД России по Приморскому краю, в 2015 году было зарегистрировано 119 преступлений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, что на 27% ниже, чем в предшествующем году (163 - 2014 год).

- Наибольшее количество уголовных дел возбуждено во Владивостоке (30), в Уссурийском городском округе - 23, Пожарском районе - 10, Партизанском городском округе - 9, - отметили в ведомстве. - Следует отметить, что 4 уголовных дела были возбуждены по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), 8 субъектов предпринимательской деятельности обвиняются в даче взятки (ст. 291 УК РФ), 28 дел возбуждены в отношении должностных лиц администраций муниципальных образований за получение взятки.

По данным приморской прокуратуры, СУ СК по ПК возбуждено 22 уголовных дела, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, причем 7 из них по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). В 2015 году Прокуратурой Приморья было возбуждено 5 уголовных дел по ст.171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность), одно дело в отношении компании в Находке передано в суд для рассмотрения.

Кроме того, в 2015 году в 11 случаях к субъектам предпринимательской деятельности была применена санкция «содержание под стражей».

Актуально, но неэффективно

По мнению экспертов в Приморье, тема необоснованного уголовного преследования предпринимателей актуальна, однако законопроект, предложенный Владимиром Путиным, малоэффективен.

- Тема, действительно, очень актуальна, но представленный законопроект, на мой взгляд, не способен решить эту проблему, - отметила омбудсмен по защите прав предпринимателей в Приморье Марина ШЕМИЛИНА. - В данном случае изменение санкции в сторону ужесточения наказания не имеет никакого смысла. Вопрос встает о правоприменительной практике данной статьи, а именно - сколько таких дел возбуждалось в принципе. Ужесточение наказания само по себе не повлечет страх и трепет правоохранительных органов перед данным уголовным составом. Невероятно сложным является этап доказывания заведомой ложности и предварительного злого умысла, направленных против предпринимателя и его предпринимательской деятельности. Необходимо наладить механизм реального действия и применения статьи, а не просто ужесточать санкции.

По словам Марины Шемилиной, пример тому - наличие в Уголовном кодексе РФ статьи 169 «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

- Статья, что называется, есть, а дел по ней нет! Статья традиционно не работает, в 2015 году, как и в прошлые годы, не выявлялись факты воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности, уголовные дела по указанной статье не возбуждались, - добавила Шемилина. - Аналогичная ситуация сложилась во всей России, только в последние пару лет стали возбуждаться дела по этой статье, но это ведь не говорит, что никто не воспрепятствует законному ведению предпринимательской деятельности. Значит, нужно менять правоприменительную практику.

По словам юриста Татьяны ПОГОРЕЛОВОЙ, статистики по применению статьи 299 УК РФ в Приморье практически нет.

- Это доказывает, что статья не работает, - прокомментировала Татьяна Погорелова. - К тому же она дублирует уже существующую в Уголовном кодексе статью 303, предусматривающую наказание за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Нет принципиальной разницы между этими статьями, кроме того, что новая мера касается защиты именно предпринимателей. Но не думаю, что эта мера будет эффективной. Чтобы доказать, что преследование было необоснованным и, более того, умышленным, нужна крепкая доказательная база, которую не смогут оспорить в суде. В моей практике были дела по защите предпринимателей в делах, возбужденных со стороны государственных органов - ФАС, Роспотребнадзора. Могу сказать, что все процессы были выигрышными для предпринимателей, и свидетельствовать о предвзятости в процессах суда я не могу.

Как отметила Марина Шемилина, вопросы незаконного, по мнению заявителей, уголовного преследования содержат не более 2% от общего числа обращений представителей бизнеса в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье.

Кто покроет ущерб?

Как высказался директор НП «Центр правовой защиты предпринимательства» Вадим ЛЕПСКИЙ, для предприятий страшно не только уголовное преследование, но и наносимый им материальный ущерб. Ужесточение ответственности правоохранительных органов не станет спасением от материального ущерба, объемы которого порой оцениваются в миллионы, если этот ущерб никто не планирует возмещать.

- Одни услуги адвоката обходятся в круглую сумму. В среднем 500-600 тыс. рублей, - отметил Вадим Лепский, - а ведь это - половина беды. В случае если из-за судебных тяжб приостанавливается деятельность предприятия, ущерб оценивается в миллионы. Это и упущенная выгода, и потеря источника выгоды, если предприятие, к примеру, специализируется на торговле или производстве скоропортящихся продуктов, и многое другое. Как я понимаю, ужесточение ответственности правоохранительных органов не предполагает их финансовой ответственности за возмещение материального ущерба, нанесенного предпринимателю в процессе судов. Кто будет возмещать? Следователь, который завел дело? Слабо верится в это. К тому же очень сложно доказать умысел представителей правоохранительных органов или их преступную небрежность при заведении необоснованного уголовного дела на предпринимателя. Таким образом, проблема, поднятая президентом, безусловно, актуальна, но предложенная им мера решает лишь часть этой проблемы.

По словам экспертов, именно санкция «содержание под стражей», которая в 2015 году была в 11 случаях применена к субъектам предпринимательской деятельности, обычно оборачивается для бизнеса большими материальными потерями, возмещать которые приходится за свой счет.

- Сегодня очень важно принципиальное, волевое решение о применении в отношении предпринимателей санкции «содержание под стражей» в случае привлечения их к уголовной ответственности по экономическим статьям, - добавила Марина Шемилина. - Ведь в большинстве случаев именно в момент, когда предпринимателя содержат под стражей, его бизнес начинает «терять позиции». Как правило, начинают активизироваться банки и требовать досрочное погашение кредита, нарушается управление всем бизнес-процессом, рушатся бизнес-связи, и так далее. И не всегда, получив свободу, и даже не будучи осужденным, предприниматель сможет все вернуть.

Как отметил Вадим Лепский, уголовные дела, заведенные на крупных бизнесменов Приморья, обычно на слуху. В основном это преследования за налоговые преступления и даже за мошенничество, которое не относится к экономическим преступлениям.

- Взять хотя бы судебные тяжбы, выпавшие на долю группы компаний «Доброфлот», - добавил Лепский. - Достаточно было уладить недоразумение в административном порядке, однако вместо этого в офисе компании провели обыск, а саму компанию обвинили в причастности «к контрабандному перемещению через таможенную границу Таможенного союза импортной морепродукции без уплаты таможенных платежей путем недостоверного декларирования». Развился скандал, пострадала деловая репутация. Есть и другие случаи, когда из-за мелкой ошибки бухгалтера на компанию заводили дело на 12 млн рублей штрафа. В результате невиновность компании была доказана, однако средств, утраченных в процессе доказательства, никто компании так и не вернул.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

КСТАТИ

Прокуроры обещают быть добрее к бизнесу

Генеральная прокуратура предлагает снизить административную нагрузку на бизнес, сократив количество плановых проверок. В надзорном органе начали формировать план контрольных мероприятий на 2017 год. На первом этапе из более чем 463 тыс. заявленных проверок Генпрокуратура отклонила около 60 тыс. из них. Однако этих мер недостаточно, считают эксперты.

Изучив предложения по проведению проверок, которые направили в Генпрокуратуру контролирующие органы, прокуроры пришли к выводу, что часть из них не соответствует российскому законодательству. Как пояснили в ведомстве, в них не соблюдена периодичность проведения, в некоторых случаях для этого отсутствовали основания или были предоставлены недостоверные сведения о предпринимателе. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр КУРЕННОЙ в комментарии «Известиям» пояснил, что количество плановых проверок существенно сократилось.

- В 2010 году к нам поступило 1,2 млн предложений о проведении плановых проверок, а на 2016 год - уже только 657 тыс. И, кстати, даже из этих 657 тыс. мы согласовали всего лишь 364 тыс., то есть чуть больше половины, - уточнил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.