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Газета "Золотой Рог" - самое цитируемое печатное СМИ Приморья

15 Ноября 2013, 17:25 | Приморье

Газета «Золотой Рог» в очередной раз доказала то, что она является лидером  деловой прессы региона. В третьем квартале 2013 года газета заняла первое место среди печатных СМИ по цитируемости и третье в общем списке медиаресурсов.

Компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг медиаресурсов Приморского края за III квартал 2013 года. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 15 100 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: 1 июля - 30 сентября 2013 года. Согласно рейтингу, индекс цитируемости газеты «Золотой Рог» в третьем квартале 2013 года вырос почти в 6 раз по сравнению со вторым кварталом этого года и теперь составляет реальную конкуренцию ведущим информационным агентствам региона:

ТОП-20 самых цитируемых СМИ Приморского края

Перемещение

СМИ

Категория

ИЦ

1

0

РИА PrimaMedia

Информагентство

426,80

2

+5

ИА Приморье 24

Информагентство

196,99

3

+2

Золотой рог

Газета

120,07

4

+5

Vl.ru

Интернет

112,34

5

+10

Владивосток

Газета

108,59

6

+2

Конкурент

Газета

102,23

7

-4

Primorsky.ru

Интернет

67,04

8

-6

РИА Восток-Медиа

Информагентство

65,32

9

+1

Комсомольская правда - Владивосток

Газета

51,81

10

-6

РИА Дейта.ru

Информагентство

50,51

11

+3

Радио "Лемма"

Радио

49,48

12

-6

ОТВ-Прим

ТВ

36,50

13

+3

Приморская газета

Газета

35,88

14

+5

Владньюс.инфо

Информагентство

34,38

15

-2

Zrpress.ru

Интернет

25,79

16

new

ПТР

ТВ

21,50

17

0

Аргументы и факты - Приморье

Газета

19,03

18

-7

Дальневосточный капитал

Журнал

13,02

19

-7

ФедералПресс - Дальний Восток

Информагентство

6,22

20

new

Vladtime.ru

Интернет

5,76

Напомним, «Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, единственная на российском рынке, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени.

На величину Индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе, количество ссылок на источник в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений. При этом самоцитирование не учитывается. Заметность сообщения в печатных изданиях, зависит от влиятельности СМИ, полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Анастасия Красильникова
Теги: Золотой Рог  СМИ  медиалогия  рейтинги 



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