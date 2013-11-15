Газета "Золотой Рог" - самое цитируемое печатное СМИ Приморья

Газета «Золотой Рог» в очередной раз доказала то, что она является лидером деловой прессы региона. В третьем квартале 2013 года газета заняла первое место среди печатных СМИ по цитируемости и третье в общем списке медиаресурсов.

Компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг медиаресурсов Приморского края за III квартал 2013 года. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 15 100 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: 1 июля - 30 сентября 2013 года. Согласно рейтингу, индекс цитируемости газеты «Золотой Рог» в третьем квартале 2013 года вырос почти в 6 раз по сравнению со вторым кварталом этого года и теперь составляет реальную конкуренцию ведущим информационным агентствам региона:

ТОП-20 самых цитируемых СМИ Приморского края № Перемещение СМИ Категория ИЦ 1 0 РИА PrimaMedia Информагентство 426,80 2 +5 ИА Приморье 24 Информагентство 196,99 3 +2 Золотой рог Газета 120,07 4 +5 Vl.ru Интернет 112,34 5 +10 Владивосток Газета 108,59 6 +2 Конкурент Газета 102,23 7 -4 Primorsky.ru Интернет 67,04 8 -6 РИА Восток-Медиа Информагентство 65,32 9 +1 Комсомольская правда - Владивосток Газета 51,81 10 -6 РИА Дейта.ru Информагентство 50,51 11 +3 Радио "Лемма" Радио 49,48 12 -6 ОТВ-Прим ТВ 36,50 13 +3 Приморская газета Газета 35,88 14 +5 Владньюс.инфо Информагентство 34,38 15 -2 Zrpress.ru Интернет 25,79 16 new ПТР ТВ 21,50 17 0 Аргументы и факты - Приморье Газета 19,03 18 -7 Дальневосточный капитал Журнал 13,02 19 -7 ФедералПресс - Дальний Восток Информагентство 6,22 20 new Vladtime.ru Интернет 5,76

Напомним, «Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, единственная на российском рынке, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени.

На величину Индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе, количество ссылок на источник в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений. При этом самоцитирование не учитывается. Заметность сообщения в печатных изданиях, зависит от влиятельности СМИ, полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.

ZRPRESS.RU, Владивосток.