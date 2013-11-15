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Газета "Золотой Рог" - самое цитируемое печатное СМИ Приморья
Газета «Золотой Рог» в очередной раз доказала то, что она является лидером деловой прессы региона. В третьем квартале 2013 года газета заняла первое место среди печатных СМИ по цитируемости и третье в общем списке медиаресурсов.
Компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг медиаресурсов Приморского края за III квартал 2013 года. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 15 100 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: 1 июля - 30 сентября 2013 года. Согласно рейтингу, индекс цитируемости газеты «Золотой Рог» в третьем квартале 2013 года вырос почти в 6 раз по сравнению со вторым кварталом этого года и теперь составляет реальную конкуренцию ведущим информационным агентствам региона:
|
ТОП-20 самых цитируемых СМИ Приморского края
|
№
|
Перемещение
|
СМИ
|
Категория
|
ИЦ
|
1
|
0
|
РИА PrimaMedia
|
Информагентство
|
426,80
|
2
|
+5
|
ИА Приморье 24
|
Информагентство
|
196,99
|
3
|
+2
|
Золотой рог
|
Газета
|
120,07
|
4
|
+5
|
Vl.ru
|
Интернет
|
112,34
|
5
|
+10
|
Владивосток
|
Газета
|
108,59
|
6
|
+2
|
Конкурент
|
Газета
|
102,23
|
7
|
-4
|
Primorsky.ru
|
Интернет
|
67,04
|
8
|
-6
|
РИА Восток-Медиа
|
Информагентство
|
65,32
|
9
|
+1
|
Комсомольская правда - Владивосток
|
Газета
|
51,81
|
10
|
-6
|
РИА Дейта.ru
|
Информагентство
|
50,51
|
11
|
+3
|
Радио "Лемма"
|
Радио
|
49,48
|
12
|
-6
|
ОТВ-Прим
|
ТВ
|
36,50
|
13
|
+3
|
Приморская газета
|
Газета
|
35,88
|
14
|
+5
|
Владньюс.инфо
|
Информагентство
|
34,38
|
15
|
-2
|
Zrpress.ru
|
Интернет
|
25,79
|
16
|
new
|
ПТР
|
ТВ
|
21,50
|
17
|
0
|
Аргументы и факты - Приморье
|
Газета
|
19,03
|
18
|
-7
|
Дальневосточный капитал
|
Журнал
|
13,02
|
19
|
-7
|
ФедералПресс - Дальний Восток
|
Информагентство
|
6,22
|
20
|
new
|
Vladtime.ru
|
Интернет
|
5,76
Напомним, «Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, единственная на российском рынке, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени.
На величину Индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе, количество ссылок на источник в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений. При этом самоцитирование не учитывается. Заметность сообщения в печатных изданиях, зависит от влиятельности СМИ, полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.
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