В Приморском крае экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 11,3%

Экспорт рыбы и морепродуктов организациями Приморского края в январе-октябре 2011 года составил $582,3 млн и вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11,3%, в натуральном выражении – 399,5 тыс. тонн (+ 12,8%), сообщает Приморскстат.

В товарной структуре экспорта ведущее место занимали следующие виды продукции: рыба свежая и мороженая – $383 млн (65,8% стоимостного объема экспорта), икра, печень, молоки – $93,4 млн (16%), ракообразные – $52,1 млн (9%), филе рыбное – $26,5 млн (4,5%), мука рыбная – $19,1 млн (3,3%).

Рыба и морепродукты в январе-октябре 2011 года экспортировались в 16 стран дальнего зарубежья и СНГ. Наибольшие стоимостные объемы экспорта приходятся на Республику Корея – $182,3 млн (31%), Китай – $178,6 млн (31%), Японию – $70,1 млн (12%) и Панаму – $43 млн (7%).