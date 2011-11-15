Общественный Совет Предпринимателей Приморья отметил 10-летний юбилей

Общественная организация бизнеса стала конструктивной движущей силой, которая активно защищает предпринимательскую среду в Приморском крае.



Об истории создания совета, о его задачах и реальной работе «ЗР» рассказала председатель Общественного Совета Предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА.

- Марина Анатольевна, ОСПП одна из немногих организаций, на деле доказавшая свою профессиональную состоятельность. Вы являетесь заместителем председателя совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Приморского края, коллегиального органа из чиновников и бизнесменов, решения которого влияют на многие аспекты предпринимательской деятельности. Подобный тандем позволяет оперативно решать многие насущные проблемы малого и среднего бизнеса. Но ведь так было не всегда, с чего начиналась работа Совета и как возникла идея его создания?

- Первоначально ОСПП учредили 17 общественных организаций предпринимателей. Среди них «Лига Торговых Предпринимателей», «Фонд защиты налогоплательщиков», Ассоциация юристов, Ассоциация строителей «Властра», «Дальэкспоцентр» и многие другие. Но самое главное, в том, что за всеми этими общественными организациями стояли личности. Люди, которые были неравнодушны к тем процессам, которые происходили в сфере малого бизнеса. Это были лидеры, которые были готовы тратить свое личное время для решения общественных проблем. Я назову только некоторых из них: Галина ПЕРМИНОВА, Сергей РУСАЛЕНКО, Галина НИКОНОВА, Вера ЕРМИЛОВА, Ирина ЧАЙКА, Николай ЕРМИШКИН, Михаил КОШЕЛЯ.

Хотя, на мой взгляд, правильнее сказать, произошла очень важная консолидация не персон, а общественных движений Приморского края, возглавляли которые активные люди. Поэтому так получилось, что общественный совет стал сразу представлять интересы всего малого и среднего бизнеса в Приморском крае. Первые годы работы ушли на то, чтобы наладить диалог с властью. Именно конструктивный диалог, а не огульную критику действий властей, мы, члены совета, ставили во главу угла. То, что сегодня нами воспринимается обыденно, десять лет назад было нашими достижениями: есть проблема у бизнеса, власть собирает предпринимателей и спрашивает, как лучше ее решить, попасть на прием в кабинет чиновнику уже нет так сложно. А когда мы только создали совет, нам приходилось буквально «прорываться». Ментальность власти была другая, от нас просто порой отмахивались.

Переломным моментом стал Первый съезд предпринимателей Приморского края, произошел какой-то перелом в сознании представителей власти. Безусловно, изменение отношения к проблемам предпринимательского сообщества произошло по всей стране. Однако это была и заслуга членов совета, и предпринимателей, входящих в организации, из которых состоит совет. Сегодня в ОСПП входят 43 бизнес ассоциации, Совет представляет интересы более 3-х тысяч предпринимателей из 19 муниципалитетов края. Мы стараемся оправдать их доверие. С самого начала акцентировали свое внимание на разработке нормативной базы. Мое глубокое убеждение, что основа основ - это законодательство, и активная позиция бизнеса при его обсуждении очень важна, в частности – в проведении анализа последствий принятия того или иного нормативного акта. Ведь что обычно происходит? Люди начинают «примерять» будущие изменения на свой бизнес, и часто цифры просто удручающие. В 2001 году ОСПП начал свою деятельность с того, что стал доказывать, что введение Единого социального налога для плательщиков ЕНВД разорит часть бизнеса. Конечно, мы подключились к акции, которая шла по всей стране, однако нас это очень взбодрило, так как удалось добиться отмены законопроекта.

Второе наше громкое дело - «невменяемая вмененка». К нам тогда присоединились даже члены топливного союза. Нам удалось добиться отмены этого законопроекта, который фактически бы разорил владельцев автозаправочных станций. Этот законопроект был подготовлен нашим Законодательным Собранием, и цифры в расчетах были взяты, что называется, с потолка. Но мы ходили на профильный комитет, приносили свое экономическое обоснование, основанное на цифрах, взятых у предпринимателей, и добились победы.

Потом были очень большие «потрясения» с коэффициентами- дефляторами, затем борьба с проверками и так далее. Наверное, первые годы работы совета были ознаменованы все время борьбой с несовершенными нормативными актами. Но если раньше приходилось в пожарном порядке доказывать пагубные последствия того или иного закона, сегодня есть возможность работать на опережение.

- Успешная работа совета, его успехи на заре становления объясняются персонами, то есть лидерами общественных предпринимательских движений. А что происходит сегодня, многие, о ком вы говорили, сегодня не занимаются общественной деятельностью. Есть ли ротация среди самой активной части предпринимателей?

- Нужно понимать, какие цели преследуются, когда кто-то приходит в подобные движения. Немного тех, кто хочет ночами сидеть и анализировать проекты нормативных актов, готовиться к заседаниям, совещаниям, выступлениям. У каждого есть свой бизнес, и большая общественная нагрузка сказывается на состоянии дел предприятия, компании. Поэтому, наверное, долгое время мы не видели новых персон. Но сегодня новые лица есть в общественных объединениях, в том числе и в глубинке края. Есть и те, кто начинает участвовать в общественных движениях, чтобы наладить контакты с чиновниками, как-то засветиться для каких-то сугубо личных целей. Как правило, от таких людей шума много, а на выходе полный ноль. Правда, предпринимателям пыль в глаза долго пускать нельзя, они трезво оценивают ситуацию, причем не по словам, а по поступкам и делам. Поэтому такие «карьеристы» быстро исчерпывают лимит доверия.

- Предприниматели отмечают, что совет очень плотно работает с чиновниками краевой администрации, однако при этом никто не говорит о том, что ОСПП это «карманная» организация. Как удается достичь этого компромисса?

- Надо понимать, что власть и бизнес «обречены» на взаимодействие. Какой смысл уходить в огульное критиканство? Отношение власти к бизнесу изменилось, и это нужно учитывать. А если кто-то из власти это не понимает – надо помочь им это понять. Например, недавно было непонимание и назревал конфликт предпринимателей Лесозаводска с главой муниципального образования. Вмешался ОСПП, по просьбе Союза предпринимателей Лесозаводска инициировал проведение выездного заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Приморского края. Заседание было проведено под председательством первого вице- губернатора Приморского края Александра КОСТЕНКО. В Лесозаводске состоялся диалог с привлечением всех сторон, были высказаны замечания, предложения и рекомендации. Ситуация изменилась. Да, есть болевые точки. Они будут всегда, бизнес-среда постоянно меняется, еще быстрее меняется нормативная база. Но Приморью есть чем гордиться. У нас приняты самые лучшие условия для тех, кто хочет приватизировать свои помещения по закону о преимущественном праве выкупа. 159 ФЗ дал полномочия субъекту Федерации определить площади приватизируемых помещений и период рассрочки. Благодаря позиции Александра Костенко, который сразу включился в работу, как только мы отправили на его имя письмо, и председателя Законодательного Собрания Виктора ГОРЧАКОВА, у нас в течение полутора месяцев был принят краевой закон. В результате приморский бизнес может приватизировать 1000 квадратных метров (в других регионах есть и 100 кв. м. – Прим. автора.) и получить три года рассрочки. Это - одни из самых льготных условий, и мы приняли этот закон одними из первых в России.

- Каким вы видите диалог власти и бизнеса через пять лет? Что должно измениться в работе совета?

- Сегодня ОСПП - независимая организация. Мы действуем по решению собрания и президиума и в интересах членов совета. Я горжусь тем, что мы не работаем по указке сверху либо в угоду какой-то политической силе, мы вне политики. Все, что мы делаем, мы делаем для защиты прав наших предпринимателей. Это важно и существенно, если это будет и через 5 лет, это будет отлично. Но меня беспокоит пассивность предпринимательского сообщества. Эдакая «халявность». Бизнесмены с удовольствием пользуются тем, что их права кто-то отстаивают, но при этом полностью игнорируют какое-либо свое личное участие. Если каждый предприниматель задумается о том, что их личное участие может внести изменения в качество бизнес-среды, сделать ее комфортнее для развития собственного же бизнеса, предпринимательское движение в Приморском крае будет только укреплять свои позиции.