Эхо рыбацкого конгресса

Совет Госдумы решил включить проект поправок, призванных решить проблему продления договоров на доли квот до конца года, в примерную программу на ноябрь 2018 г. Принять меры требуется для нормального продолжения промысла в ноябре-декабре, когда истекают 10-летние договора.

Сегодня десятки, сотни компаний, которые заключали договора в 2008-м, находятся в подвешенном состоянии. Фактически в середине путины рыбаки вынуждены будут бросить промысел и встать на прикол. Потери дальневосточных рыбаков на промысле минтая, трески, сельди могут составить 180 тыс. тонн, в финансовом плане рыбопромышленные компании недоплатят в бюджеты всех уровней 20 млрд руб., только в ПФ и социальные фонды – 18 млрд руб.

Казалось бы, чего проще – пролонгировать на 1-2 месяца договора до 31 декабря. Вот почему в интриге бюрократического промедления, как подозревают рыбодобывающие объединения, лежат далеко идущие планы – навязать рыбному бизнесу аукционное распределение морских ресурсов.

«Бизнес не будет развиваться в ситуации, когда каждые три-пять лет необходимо выходить на аукцион, где квоту то ли купишь, то ли нет, - пытаются объяснить рыбаки. - В начале нулевых годов крабовые аукционы уже имели место. Последствия этой практики очень хорошо известны: финансовая кабала и убытки предприятий, а также тотальное браконьерство. Если сейчас вернуть такой принцип распределения ресурса, то все повторится вновь».

Согласимся, что за 15 лет, после отказа от крабовых аукционов, вместо «черной дыры» государство получило прозрачную, законопослушную отрасль. Вот почему угроза возврата крабовых аукционов и «подвисшие» инвестиционные квоты на краба стали одной из основных тем обсуждения на площадках XIII Международного конгресса рыбаков.

ДОСЬЕ «ЗР»

В XIII Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке 4-5 октября 2018 г. приняли участие более 500 представителей рыбопромышленного бизнеса России и зарубежных стран, госорганов-регуляторов, судостроителей, производителей оборудования, маркетологов, логистов, кредитных и страховых организаций. Организатором Международного конгресса рыбаков традиционно выступает администрация Приморского края. Соорганизаторы и партнеры конгресса – Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) и крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения РФ.

«На конгрессе мы так и не услышали, какие положительные последствия повлечет введение крабовых аукционов, - прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. - Изъятие денежных средств из отрасли в бюджет – сомнительное достижение. Сложно подсчитать потери, которые понесет отрасль от этого. Точно так же и выгода для бюджета от денег с крабовых аукционов невелика. Если размазать эти 80-100 млрд рублей на 15 лет, то в масштабах федерального бюджета это мизер, капля в море. И самый парадокс заключается в том, что чем выше поднимется цена на аукционе, чем больше рыбак заплатит, тем хуже ему будет. Потому что эти деньги ему нужно будет занять, а потом отдавать с процентами. Это просто выкачивание из отрасли денег, которые затем растворятся в бюджете».

Участники конгресса затронули в обсуждении вопрос инвестиционных квот на краба, которые так и не были выделены. «Крабовые инвестквоты предполагалось выделить с начала 2018 года, - объяснил «ЗР» Александр Дупляков. – Год уже завершается, но этого не произошло. Хотя если бы все шло по плану, то уже и заказы на верфях были бы размещены, и строительство судов началось. Как минимум 30 судов уже бы законтрактовали, а это практически начало строительства».

Причем, крабодобывающие компании не только Дальнего Востока заключили договора с российскими верфями еще до того, как им показали пряник в виде гарантированных инвестиционных квот на добычу краба. Потому они все равно достроили бы суда, если б не крабовые аукционы. Сегодня контракты на строительство краболовов приостановлены в ожидании решения. Долгострочные инвестиции под случайные аукционы на 3-5 лет – так могут рисковать только в расчете на браконьерство.

«Мы будем бороться, потому что крабовые аукционы – убийство для отрасли, - считает представитель дальневосточных краболовов Александр Дупляков. - Правильно рыбаки говорят о рисках: на аукционы тогда будут выставлены и другие промысловые объекты, потому что у государства проснется аппетит на быстрые, легкие деньги для латания бюджетных дыр. Поэтому бороться против аукционов необходимо сейчас, пока вопрос не решен окончательно».

Аукционная идея многими в правительстве поддерживается, но, видимо, не всеми. До сих пор решения нет, законопроект не внесен. Это может означать, что позиция бизнеса все-таки услышана. В ходе дискуссии на рыбацком конгрессе обсуждался вопрос ожидаемого повышения ставок сбора за пользование водными биоресурсами. И на сколько же надо обложить рыбаков, чтобы компенсировать потери от управленческих ошибок ведомства, типа простой флота на путине из-за задержки пролонгации договоров на месяц?

«Если государство считает, что мы извлекаем сверхприбыли, оно может повысить ставки сбора, - отметил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока. - Но повышение должно быть разумным, чтобы рыбаки могли нормально существовать и инвестировать. Вся прибыль не должна изыматься, иначе отрасль не будет развиваться».

Напомним, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья 10 октября направила обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой принять экстренные меры для обеспечения российского промысла. Уповают дальневосточные рыбаки и на сенаторов, которые представляют Дальний Восток.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток