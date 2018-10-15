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В Приморье будут избавляться от "хитрых фермеров, которые сдают землю иностранцам"

15 Октября 2018, 12:34 | Приморье

Перед Приморье стоит задача задействовать в сельском хозяйстве местное население

Врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Михайловский район провел встречу с представителями сельскохозяйственных предприятий – резидентами территории опережающего развития «Михайловский». Одним из главных вопросов обсуждения стало введение дополнительных мер поддержки для фермерских хозяйств.

Директор департамента сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц отметил, что ранее, в связи с острой необходимостью «поднять» земли в крае, все меры поддержки были максимально направлены на растениеводство. Сегодня есть возможность перераспределения средств и предоставления субсидий предприятиям, занимающимся животноводством. Однако необходимо выработать строгие критерии, которые позволят отсекать недобросовестных фермеров.

«Есть много хитрых, которые сдают землю иностранцам, но фирму регистрируют. В итоге там работают китайцы, а фермер еще приходит, статистикой отчитывается, что это его площади, и пытается получить поддержку», – отметил глава ведомства.

Олег Кожемяко подчеркнул, что такие фермеры не будут работать на приморской земле.

«Землю можно изъять. Направить на нее непосредственно Россельхознадзор, Роприроднадзор. Если там еще применяются запрещенные гербициды или какие-то другие запрещенные средства обработки земли – взять анализ этой земли, расторгнуть договор и запретить ее использование. Поэтому если у кого-то есть желание работать по такой схеме, то однозначно она не пройдет», – подчеркнул Олег Кожемяко.

По его словам, перед краем стоит другая задача – задействовать в отрасли местное население.

«Это моя политика, и я ее буду проводить», – заявил Олег Кожемяко.

Отметим, также на встрече были подняты вопросы, касающиеся создания в крае специальной лаборатории для проведения химического анализа почвы, обеспечения фермерских хозяйств сельхозтехникой, привлечения в отрасль молодых кадров и введения мер поддержки для них, создания дополнительных возможностей по реализации сои, и другие.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кожемяко  сельское хозяйство 



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