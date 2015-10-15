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"Ростелеком" завершает очередные этапы строительства "Уссурийской звезды" в Приморье
«Ростелеком» завершает 2 и 3 этапы строительства по проекту «Уссурийская звезда» в Приморском крае. Новая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) состоит из трех лучей, которые охватят 14 поселков Уссурийского городского округа, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«В этом году мы планируем полностью завершить строительство «Уссурийской звезды», - отметил директор Приморского филиала Руслан Тулаганов. – И уже в начале 2016 года приступим к модернизации телекоммуникационного оборудования в 14 АТС, которые соединим единой магистральной «оптикой».
Общая протяженность ВОЛС «Уссурийская звезда» составит 139 км. На сегодняшний день уже построено более 70 км. «оптики». К ВОЛС подключены АТС 7 населённых пунктов: Утёсное, Красный Яр, Борисовка, Пуциловка, Корсаковка, Алексей-Никольское, Николо-Львовское.
Следующий этап строительных работ будет завершен к концу 2015 года и охватит Раковку, Заречное, Горнотаёжное, Дубовый Ключ, Баневурово, Кондратеновку, Каменушку. Ввод ВОЛС в эксплуатацию запланирован на июль 2016 года.
Магистральная «оптика» и новое телекоммуникационное оборудование, которое будет установлено в селах, позволят обеспечить население и предприятия полным комплексом современных услуг связи. Пропускная способность каждого из трех лучей «Уссурийской звезды» составит 10 Гбит/с. Такой канал связи позволит предоставлять жителям безлимитный доступ в интернет на высокой скорости, новые тарифы и услуги. Также существенно возрастет качество местной, междугородней и международной телефонной связи.
Помимо высокоскоростного интернета в селах появится возможность подключить «Интерактивное телевидение». В рамках данной услуги предоставляется более 200 каналов в цифровом качестве (из них более 30 – в HD-качестве). Трансляция и прием видеосигнала производится с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, благодаря чему качество телевидения не будет зависеть от погодных условий.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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