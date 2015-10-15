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В Приморье власть сделала бизнесменов ближе к земле
Вопросы государственной кадастровой оценки и изменения в Земельном кодексе стали предметами обсуждения на семинарах во Владивостоке, сообщает деловая газета "Золотой Рог". С тонкостями законодательства в этих важнейших сферах приморских бизнесменов познакомила общественный омбудсмен по кадастрам и земельно-имущественным отношениям Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Марина Карпова.
Организаторами семинаров выступили аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае совместно с АНО «Центр развития экспорта Приморского края».
Марина Карпова входит в число непосредственных разработчиков изменений в Земельный кодекс РФ и законодательство об оценочной деятельности. В ходе обучающих семинаров она детально разъяснила приморским предпринимателям, как разобраться с вопросами кадастровой оценки, механизмом и практикой оспаривания ее результатов, а также, к чему приведут новые методики расчета при аренде земельных участков, каким образом будет осуществляться процедура изъятия земельного участка с незавершенным строительством. Также были рассмотрены основные положения и практика применения нормативных правовых актов к Земельному кодексу.
«В настоящее время эти вопросы особенно актуальны для приморских бизнесменов, поскольку проводится новая кадастровая оценка земельных участков. Также предпринимателям необходимо знать новые нормы Земельного кодекса. Это позволит им планировать развитие бизнеса в соответствие с действующими порядками аренды и изъятия земельных участков», – подчеркнула приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина.
Как отметили организаторы, сообщает деловая газета "Золотой Рог", обучение прошло в формате конструктивного диалога и мероприятие собрало более 100 представителей малого и среднего бизнеса Приморья.
«Одно из направлений нашей совместной деятельности с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей – организация подобных краткосрочных, но эффективных программ обучения для наших бизнесменов, В ходе посещения таких мероприятий, предприниматели получают знания о наиболее сложных механизмах юридического регулирования своей деятельности, а также великолепные примеры из существующей бизнес-практики», – сообщил генеральных директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Сергей Казаков.
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