В Приморье снизились цены на ряд социально значимых продуктов питания

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли, по данным Приморскстата, за последнюю неделю в крае стали дешевле говядина, свинина, колбаса, сахар, картофель, лук и яблоки, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Так, средняя розничная цена килограмма говядины составляет 377 рублей, свинины - 350 рублей, колбасы вареной - 370 рублей. Килограмм сахара можно купить за 62 рубля, картофеля - за 37, лука - за 40, яблок - за 148.

Вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО отмечает, что на рост цен влияет множество факторов: кредитная политика банков, импортная составляющая в технологии производства, стоимость которой зависит от курса доллара. И в процессе ценообразования предприятия торговли должны быть социально ответственными.

«Цена на основные потребительские товары должна быть справедливой и складываться из обоснованных факторов. Понятно, что разные компании и торговые сети проводят разную экономическую и ценовую политику, их затраты различаются. Но нужно сделать так, чтобы как можно меньше жалоб поступало от населения, особенно на так называемые социальные продукты - колбасу, мясо курицы. Ведь наша главная задача - дать жителям края возможность приобретать продукты по приемлемым ценам», - подчеркнул Сергей Сидоренко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.