Аэропорт Владивостока не оправдывает надежд

Новым акционерам аэропорта Владивостока предстоит серьезно поработать, чтобы нарастить утерянный пассажиропоток, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Пассажиропоток ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) в январе - сентябре 2015 года составил 1 млн 315 тыс. человек, что на 4,2% меньше, чем годом ранее, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Неутешительная статистика в очередной раз подтверждает переоценку потенциальных возможностей воздушных ворот Владивостока. Попытку вывести аэропорт на новый уровень предпримет консорциум РФПИ, Changi Airports International и «Базового элемента», но новым собственникам все никак не удается закрыть сделку по получению контроля над аэропортом.

За 9 месяцев 2015 года МАВ обслужил 975 тыс. пассажиров на внутренних воздушных линиях и 340 тыс. - на международных. В среднем аэропорт обслуживал 4,8 тыс. человек в сутки, всего обеспечено выполнение более 12 тыс. взлетно-посадочных операций.

Отметим, что в 2015 году во Владивосток начали полеты новые авиаперевозчики - «КрасАвиа», «Центр-Юг» и «Катэкавиа». Появились и новые регулярные направления; так, рейсы в Чанчунь открыла китайская авиакомпания China Southern Airlines, в Улан-Удэ - авиакомпании «Центр-Юг» и «ИрАэро». Но увеличение количества рейсов и маршрутов ожидаемого эффекта не дает. В настоящее время аэровокзальный комплекс аэропорта Владивосток имеет пропускную способность 3,5 млн пассажиров в год. При этом запас пропускной способности на сегодняшний день составляет порядка 50%.

Досье "Золотого Рога": Государство вложило в модернизацию аэропорта Владивостока 12 млрд рублей. Деньги пошли на реконструкцию аэродромного комплекса, взлетно-посадочной полосы и места стоянок для самолетов. Еще около 6 млрд рублей в строительство пассажирского терминала вложило АО «Международный аэропорт Шереметьево», нынешний собственник контрольного пакета МАВ. Кроме того, РЖД потратили на железнодорожную ветку для аэроэкспресса до аэропорта около 8 млрд рублей. Маршрутная сеть аэропорта Владивосток в настоящее время насчитывает более 30 направлений по России и за рубежом.

Напомним, что в конце февраля «Шереметьево» объявило, что победителем в конкурсе на аэропорт Владивостока стал консорциум РФПИ, Changi Airports International и «Базового элемента» (холдинг «Базэл Аэро», развивающий несколько аэропортов юга России, перед Олимпиадой в Сочи полностью перестроил аэропорт Сочи). На конкурсе были проданы 100% ЗАО «Терминал Владивосток» и 52,16% ОАО «МАВ». Консорциум предполагал заплатить за пакет около 6 млрд рублей. Покупатель актива также должен выплатить кредит, который ВЭБ выделил в свое время «Шереметьево» на строительство терминала, он составляет около 1,5 млрд рублей и не входит в цену пакета. Каждый из участников консорциума, включая Changi, по итогам завершения сделки будет иметь в консорциуме равную долю в 33,3%. Вместе с РФПИ в консорциуме участвуют четыре крупных фонда c Ближнего Востока (из ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна), включая ведущие суверенные фонды региона.

В июне 2015 года гендиректор «Шереметьево» Михаил ВАСИЛЕНКО сообщал, что консорциум предлагает рассрочить платежи за доли в аэропорту Владивостока. Председатель совета директоров «Базэл Аэро» Андрей ЕЛИНСОН в интервью «Ведомостям» предполагал, что сделка может быть закрыта в мае-июне.

«Мы продолжаем работу по закрытию сделки в соответствии с планами и финализируем последние детали договоренностей совместно с партнерами. Техническое закрытие сделки ожидается до конца текущего года», - подтвердили в РФПИ.

Подтверждение тому, что у аэропорта скоро появятся новые собственники, уже получено. Совет директоров ОАО «МАВ» назначил на 22 декабря внеочередное собрание акционеров.

В повестку дня собрания вошли вопросы о досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрании нового состава совета. Реестр лиц, имеющих право на участие в собрании, будет закрыт по данным на 12 октября.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в совет директоров планируется внести изменения в связи с предстоящей сменой собственника контрольного пакета акций МАВ. Ожидается, что своих кандидатов в новый состав совета представят РФПИ и «Базовый элемент».

Действующий совет директоров аэропорта был сформирован на годовом собрании 30 июня. В него входят 7 человек, в том числе 4 представителя «Шереметьево»: замгендиректора по экономике и финансам Александр ОЛЕЙНИК, замгендиректора по корпоративному развитию Александр ИЛЬИН, замгендиректора по коммерческой деятельности Игорь ГРЕЧУХИН, а также Сергей СЕРГЕЕВ. Кроме того, в совет директоров МАВ входят генеральный директор ООО «Аэро-Груз» Анатолий СЫТНИК, его заместитель Александр МАКСИМОВ и президент ОАО «УК Комакс» - председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК.

Участники рынка считают, что перспективы аэропорта Хабаровска куда более весомы, чем у Владивостока. Но проект буксует. «Хабаровский аэропорт абсолютно привлекателен для всех финансовых учреждений. Но здесь встает старая проблема – цена денег. Японский партнер компании готов инвестировать в иенах под низкие ставки. Но, сами понимаете, сегодня прогнозировать валютный курс на долгий горизонт очень сложно. Ищем альтернативное финансирование. Проект рассматривается Внешэкономбанком. Я крайне привержен этому проекту», - отмечал в интервью «Золотому Рогу» генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока» Алексей ЧЕКУНКОВ.

Запланированная комплексная модернизация аэропорта Хабаровска позволит удвоить пропускную способность аэропортового терминала - до 4,7 млн пассажиров в год. Проект разработан с привлечением крупных международных компаний - Incheon International Airport Corporation, Daewoo Engineering, Assmann Beraten+Plannen.

В апреле гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков и председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк подписали соглашение о совместной реализации проекта строительства нового пассажирского терминала и прилегающей инфраструктуры в аэропорту Хабаровска (Новый). В частности, они договорились совместно работать над привлечением международных финансовых и отраслевых партнеров в проект.

Для реализации проекта в июне 2015 года создано АО «Международный аэропорт Хабаровск». Уставный капитал составил 130 млн рублей. 100% принадлежат ОАО «Хабаровский аэропорт». Аэропорт реализует инвестпроект на основе государственно-частного партнерства с выделением средств федерального бюджета на реконструкцию аэродрома в размере 9,1 млрд рублей и частных инвестиций на развитие аэровокзального комплекса и строительство парка Air City - 9,2 млрд рублей. Инвестиции Хабаровского края оцениваются в 400 млн рублей.

Досье "Золотого Рога": Акционерами АО «Хабаровский аэропорт» являются ЗАО «Кварц-Инвест» (79% акций), Panadero Investments Ltd. (11%) и южнокорейская Incheon International Airport Corporation (10%).

В то же время бытует мнение, что через Китай жители Дальнего Востока будут летать независимо от того, получит новое развитие аэропорт Владивостока или нет. Авиакомпании отмечают, что обслуживание в самых продвинутых азиатских и европейских аэропортах отличается в разы. Например, стоянка самолета в Токио обходится в несколько раз дешевле, чем в Хабаровске или Владивостоке.

Свежую струю в развитие проекта может внести запуск игорной зоны «Приморье» с ее огромным потенциалом в лице китайских ценителей рулетки.