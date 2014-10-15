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Гендиректором Находкинского моррыбпорта назначен Денис Гладков

15 Октября 2014, 11:54 | Приморье

Контракт заключен сроком на один год

Совет директоров ОАО "Находкинский морской рыбный порт" (НМРП, стивидорная компания в порту Находка) избрал гендиректором Дениса ГЛАДКОВА, до этого временно исполнявшего обязанности гендиректора.

Как уже сообщал "Золотой Рог", Денис Гладков был назначен врио гендиректора после того, как в июне совет директоров досрочно прекратил полномочия гендиректора Василия МАКСИМОВА, руководившего стивидором с сентября 2013 года.

Параллельно Денис Гладков занимал должность гендиректора ЗАО "Дальлестранс" (Хабаровск).

Арбитражный суд Приморского края 19 февраля 2014 года ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО "НМРП" по иску ЗАО "Альянс Контейнер" в связи с непогашенной задолженностью в размере 10 млн 360,5 тыс. рублей, подтвержденной судебным решением. Долг образовался по факту невозврата в срок средств по договору займа от 28 сентября 2011 года. Временным управляющим был утвержден Олег ЮДИН. 25 сентября акционеры НМРП на внеочередном собрании одобрили мировое соглашение с целью прекращения процедуры наблюдения.

Контроль над ОАО "НМРП" сохраняет "Дальневосточная транспортная группа".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: банкротство  НМРП  двтг 



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