Михаил Молоканов: Не все топ-менеджеры – сильные личности

Тренер-бренд Михаил Молоканов считает, что сила менеджера в умении услышать других

Пожалуй, все проблемы в организации возникают от несогласованности действий ключевых руководителей, сотрудников и в целом подразделений. Попытки добиться согласованности действий приносят лишь временные результаты. Почему?

Потому что договоренности на уровне действий не учитывают глубинных различий между людьми. Поэтому даже опытные управленцы периодически задаются вопросами: как максимально эффективно для дела учесть личностные особенности других, но не превратиться в «психотерапевта» и как по максимуму использовать личный потенциал другого человека, но оставаться при этом в рамках делового взаимодействия.

На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью «Золотому Рогу» в преддверии своего визита во Владивосток ответил один из лучших бизнес-тренеров России, обладатель 12 международных тренерских сертификаций Михаил МОЛОКАНОВ.

- Михаил, сначала вопрос общего характера. Возможно ли в сложных экономических условиях, которые сегодня очевидны уже для всех, обеспечить рост компании и как это сделать?

- Возможность расти есть всегда. Другое дело, что в условиях экономической нестабильности это могут делать далеко не все компании. И попадет в это число ваша компания или нет, это большой вопрос. Есть известная притча, когда на праздновании юбилея одной американской компании у ее владельца спрашивают: «Вы приехали в США, когда был период рецессии, все газеты трубили только о том, что бизнес рушится, вы же в это время вышли в лидеры рынка, стали зарабатывать много денег. В чем секрет?» Владелец успешного бизнеса ответил: когда я приехал в США, я не знал английского, поэтому не читал газет.

Это еще раз говорит о том, что многие оправдывают свой неуспех внешними условиями, в то время как в любой ситуации можно найти свободную нишу, перепрофилироваться, сменить стратегию и в итоге выиграть. Но для этого в компании и нужна команда, чтобы посмотреть на ситуацию с разных сторон.

- Правильно ли я понимаю, что в этих условиях на первый план выходит согласованность в рядах топ-менеджеров?

- Я бы сказал так: важна согласованность в действиях, умение разговаривать и слышать друг друга. Но в то же время необходимо разнообразие мнений, способность не скрывать свою точку зрения и принимать точку зрения оппонента, если она более конструктивна. Если каждый будет проталкивать свое видение, то это ни к чему не приведет. При принятии решений нужна именно демократия, а вот реализовывать их уже можно авторитарно.

- Но топ-менеджеры, как правило, - это сильные, состоявшиеся личности. По вашему мнению, их можно собрать в команду?

- Личность – это то, как человек проявляется во взаимодействии с другими людьми. И если мы говорим, что топ-менеджер – это сильная личность, то это как раз подразумевает способность человека взаимодействовать с другими сильными личностями. А если человек самодур и не способен слышать других людей, то о какой силе может идти речь? Я бы сказал наоборот: не все топ-менеджеры сильные личности. А, находясь наверху, ими как раз нужно быть.

- В одном из интервью вы говорили, что общий язык можно найти с любым человеком. А можете поделиться секретом, как это сделать?

- Новость плохая: универсального подхода, годного для любого человека, нет. Новость хорошая: есть очень практичный и понятный подход к тому, как находить общий язык с любым человеком в зависимости от его поведенческого стиля. Это подход на основе поведенческой классификации DiSC® - оригинальной разработки корпорации WILEY. DiSC® – наиболее практичная и широко используемая (более 1 миллиона тестируемых в год) в тренинге, коучинге, отборе, а также в управленческом взаимодействии и в работе с клиентами поведенческая классификация.

В этой классификации выделяется 4 стиля поведения: Добивающийся, Инициирующий, Содействующий и Конструирующий. Человек с добивающимся стилем поведения решителен и настойчив, он ориентирован на результат, предпочитает быстрое движение, риск. Ему нравится нести ответственность, контролировать ситуацию и держать власть в своих руках. Инициирующий стиль поведения подразумевает энергичность, энтузиазм, ориентацию на «общую картинку». Содействующий стиль поведения – это спокойствие, терпение, скромность и неторопливость, работа в команде и внимание к другим. Конструирующий стиль – это точность, последовательность, аналитичность, сосредоточенность на деталях.

Очень часто мы не можем найти общий язык с человеком, потому что мы общаемся с ним не в том стиле, в котором он себя проявляет. Например, руководитель с добивающимся стилем поведения подходит к подчиненному и говорит, что нужно повысить объем продаж. А подчиненный с конструирующим стилем его не слышит. Ему нужно сначала рассказать, что именно нужно делать (обзвонить старых клиентов, предложить им новые услуги и т.д.) и только в конце можно добавить, что в итоге это приведет к увеличению объема продаж. Именно по той причине, что люди в одной компании, преследующие одни и те же цели, говорят на разных языках, многие компании теряют свои позиции на рынке. Поэтому в условиях экономической нестабильности умение слышать друг друга становится дороже золота.

Досье "Золотого Рога": Молоканов Михаил Валентинович, окончил с отличием Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы по специальности «математик» и аспирантуру Института системного анализа Российской академии наук по философии. Защитил диссертацию по психологии в Психологическом институте РАО. В начале 90-х гг. занимался исследованиями в области искусственного интеллекта и дифференциальной психологии. В 1994 г. по приглашению первого российского хэд-хантера Игоря Лозовского стал консультантом в агентстве «Персонал-Сервис». В 1997 г. возглавил представительство в России международной тренинговой компании CDI Training Systems. В 1998 г. основал Клуб бизнес-тренеров – старейшее в России сообщество, собирающееся на ежемесячные встречи. В 2000 г. Приглашен в ЮКОС на создание учебного центра и выполнение ряда других проектов. После успешного завершения в 2002 г. понял, что завоеванные на тренинговом рынке репутация и популярность позволяют существовать как независимому тренеру-консультанту. Расширил тренерскую практику до деятельности в качестве коуча, организационного консультанта и мотивационного спикера.

В 2004 г. вошел в десятку тренеров-брендов постсоветского пространства (журнал «Секрет фирмы»). В 2006 г. на первом месте в списке лучших российских тренеров в сфере продаж (журнал «Sales business / Продажи»). В 2011 г. удостоен награды «Совершенство в практике» Европейского фонда развития менеджмента в составе международной команды TMA World. Получил 12 международных тренерских сертификаций. Сертифицированный выпускник российской Школы организационного консультирования Давида Шустермана и Михаила Иванова, японской школы консультирования IIOSS, шестилетней профессиональной программы по групповому психоанализу Австрийского общества групповой психотерапии и групповой динамики, курсов по подготовке тренеров и консультантов по методологии Ицхака Адизеса, прошел профессиональную переподготовку в Школе телевидения «Останкино» по профессии «телерадиоведущий».

Участник международных тренинговых, коучинговых и консалтинговых команд, работающих в проектах, организуемых компаниями из США, Великобритании, Австрии, Германии, Швеции, Венгрии. Член отраслевой комиссии по бизнес-образованию Ассоциации менеджеров россии (АМР). Тренер-психолог на НТВ (подготовка лидеров к выступлению в прямом эфире). Эксперт в программах на телеканалах: MTV, «Россия», РБК, ТВ «Центр», ТВ3, «Культура», «Домашний», «Столица», «ПроДеньги», ТДК, «Успех».

Автор 6 книг по лидерству, личной и управленческой эффективности, networking. Более 100 работ в профессиональных, научных и популярных изданиях. С первого выпуска (2006 г.) в международной энциклопедии «Who is Who в России».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.