Ящур в Приморье как лакмусовая бумажка агропрома

Об острых проблемах животноводства в Приморском крае «Золотому Рогу» рассказал генеральный директор компании «Спасский бекон» Сергей Деркач

Эпидемия ящура стала едва ли не самым громким событием нынешнего сельскохозяйственного года в Приморье. И дело тут не только в том, что Приморский край впервые за долгие годы столкнулся с подобным бедствием в столь крупном масштабе, признав его официально. Резонанс был вызван, скорее, другими причинами: само событие стало лакмусовой бумажкой состояния свиноводческой отрасли, высветив целый спектр проблем, о которых, как правило, избегали говорить вслух.

Именно поэтому сейчас, спустя почти пять месяцев после событий, ящурная тема не утратила и доли своей актуальности. Тем более некоторое время тому назад в СМИ появилась информация о том, что переболевшие ящуром животные выявлены еще на одном предприятии - свиноводческой ферме в селе Ляличи, принадлежащей компании с китайским капиталом «Армада».

Одним из пострадавших в ящурной истории было предприятие «Спасский бекон», входящее в структуру Приморского агропромышленного холдинга. Несмотря на огромные потери, предприятие продолжает развиваться. О том, что сейчас с ним происходит и как оценивает перспективы восстановления производства его руководство, «Золотому Рогу» рассказал генеральный директор Сергей ДЕРКАЧ.

- Сергей, вы только что вернулись из Северной Кореи. На эту поездку возлагались определенные надежды. Какой результат вы привезли?

- Отношения с нашими соседями, китайцами, южнокорейцами, северокорейцами, мы выстраиваем уже много лет. Долгие годы мы работаем как с государственными надзорными органами России, так и с сопредельными государствами. На этот раз посетили КНДР по приглашению первого лица страны. В целом, мы удовлетворены поездкой, и тот уровень приема, который был нам оказан, превзошел наши ожидания. Он, наверное, не соответствует нашему статусу. Но это было.

Мы согласовали много позиций на уровне бизнеса. И в рамках этой поездки, в принципе, были достигнуты соглашения, определен механизм как поставки товара, так и получения расчетов за поставленную продукцию. Не секрет, что Северная Корея – страна небогатая, если говорить прямо, то бедная, и вопрос с получением денежного расчета очень больной и сложный. Можно поставить товар, преодолев все административные барьеры, решив много вопросов, но получить расчет – это большая проблема. Только тесная кооперация разных операторов в России, Китае, Южной Корее, Северной Корее нам позволила достичь такого соглашения, которое дает возможность поставлять продукцию, получать расчет и увеличивать товарооборот. Результат поездки таков.

- Как вам удалось скооперировать компании из стольких стран?

- Мы уже долгие годы подбираем ключ к каждой из этих стран, оказываем им консалтинговые услуги, ходим за них в суды, решаем какие-то административные вопросы, представляем разные, в том числе государственные, интересы этих стран в наших надзорных органах. Ведем переговоры от имени этих государств, участвуем в каких-то двусторонних встречах на той стороне. Если складывается ситуация с судами, что с южнокорейскими компаниями, что с северокорейскими, то в суды идем мы. Это не всегда коммерчески оправдано, и мы не получаем какие-то деньги, но выполняем работу, потому что это важно для установления двусторонних отношений, т.е. мы платим цену за эти отношения.

Цена бывает непомерно высокой. И сегодня отношение к нам, ко мне лично во многом негативное из-за того, что мы часто выступали и выступаем в защиту южнокорейского бизнеса. Из-за этого мы реально имеем проблемы с местными органами власти, потому что позиция южнокорейских компаний и позиция власти по ряду вопросов не совпадают. Они в конфликте. Мне было сказано прямо: или я должен отступить, сдать своих клиентов, тех, которые поверили мне и работают со мной, или у меня будут проблемы. И теперь то, что они пообещали, последовательно делают. Эта ситуация не только моя проблема. Это общий тренд Приморского края, к сожалению.

- Эти проблемы теперь касаются ваших сельскохозяйственных проектов?

- Я приобрел еще одну ферму в Кипарисово для проведения карантинирования животных. Уже столько времени я не могу ее сдать в эксплуатацию и получить разрешения на ввоз поголовья. Мы потратили миллионы рублей для того, чтобы обустроить этот карантинный пункт. Сейчас на всех уровнях говорят о поддержке сельхозпроизводителя, о санкциях Запада, о продовольственной безопасности. А я тот самый производитель, у кого изъяли поголовье и обвинили в том, что является первопричиной бед. Но сегодня мы получаем информацию из СМИ о том, что у нас, оказывается, есть китайская компания, на ферме которой работают исключительно китайцы, и там выявлен ящур. Эта ферма по-прежнему работает. Ее реально прикрывают, а на нас продолжают клеветать. Если вы ошиблись, дали пять месяцев тому назад неверные сведения, ну так предоставьте мне возможность восстановить поголовье. Не дают.

Более того, Госветслужба края в лице ее руководителя Кузина Д.Ю. направила все документы, мои обращения, которые я написал в его адрес с просьбой предоставить мне возможность приобретения поголовья, в прокуратуру Спасского муниципального района, и прокурор направил четыре исковых заявления в суд о запрете эксплуатации фермы в Зеленодольском и убойного пункта. В основание своего иска он пишет, что «Спасский бекон» является первопричиной ящура, он является разносчиком заразы, у него ферма плохая, не соответствующая законодательству ветеринарному, и он опять пытается завести поголовье. Это нужно пресечь, прекратить, чтобы ни в коем случае «Спасский бекон» поголовье не завез. И на этом фоне выходит публикация в СМИ о том, что 66% свинопоголовья в китайской «Армаде» переболели и являются носителями ящура. Как это все понимать?

Это сейчас проверили «Армаду» и выявили там ящур. А остальные фермы, в том числе китайские в Покровке, в Уссурийском городском округе и другие, - их проверили по итогам возникновения ящура? А может быть, там были очаги и вся проблема реально именно там? А если их не проверяли, то почему?

- Сейчас, спустя 5 месяцев после тех событий, как вам кажется, насколько было целесообразно уничтожать ваше поголовье? У вас ведь не было животных с острой стадией болезни. Общаясь с сельхозпроизводителями, специалистами, понимающими, что такое ящур, я часто сталкивалась с их недоумением по поводу решения о сжигании. В советские времена мясо переболевших животных пускали на тушенку. И сегодня мы ведь едим тушенку американскую, китайскую, российскую, сделанную с высокой долей вероятности из мяса переболевших ящуром животных.

- Я неоднократно просил провести повторно исследование крови, потому что кровь животных мы не брали на исследование. Кровь взяли специалисты Госветслужбы. Я пытался, направил письма во все мыслимые и немыслимые органы, обратился в лабораторию Россельхознадзора с просьбой взять пробы крови. Я хотел это сделать сам и поставить два вопроса: когда животные переболели и являются ли они вирусоносителями. Но главный ветеринарный инспектор Приморского края Кузин запретил всякие исследования и взятие крови. Это были мои животные, и я просто хотел разобраться, чтобы привлечь к ответственности виновных людей. Если они переболели, то являются ли они вирусоносителями, представляют ли они угрозу и опасность для всех? Мне не дали получить ответы на эти вопросы. Если бы получили эту информацию тогда, то сейчас было бы легче для всех, и для администрации края, и для следственных органов, прокуратуры. А то, что целесообразности не было, нам демонстрирует наглядный пример - случай с «Армадой».

Мы не знаем, какая ситуация в остальных компаниях. Сейчас на территории края повсеместно проводят сплошную вакцинацию от ящура свинопоголовья. После вакцинации никакие анализы, лабораторные исследования не скажут, болели животные или нет. Вакцинация покроет все прорехи в работе Госветслужбы Приморского края.

- Вы уже закупили поголовье?

- Да. Стоит на карантине и ждет разрешения на ввоз на территорию Приморского края. Сейчас происходит следующее: они тянут с разрешением на ввоз, ищут для этого формальный повод, в это время рассматривается исковое заявление прокурора на запрет эксплуатации фермы. Сейчас они подали в суд на отмену разрешения на строительство свинокомплекса. И подали его не в арбитражный суд, а в суд общей юрисдикции. А потом просто мне не дадут разрешения на ввоз, ссылаясь на судебное решение. Дальше я буду судиться, терять время, деньги и в конце концов приду к банкротству. Потом они скажут: мы были правы, Деркач мошенник, у него все развалилось.

- На встрече с приморским бизнесом уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Б. Титов коснулся в том числе и проблемы корпоративных войн, в которые втягиваются органы власти, контролеры, полиция и т.д. Было ощущение, что господин Титов описывает вашу ситуацию, хотя он, конечно же, говорил о проблеме в общем. Не произрастает ли ваш конфликт с властью из интересов ваших конкурентов?

- Когда вице-губернатор говорит о том, что «пока мы у вас не найдем виноватого, мы не дадим вам возможность завозить свиней» (есть ролик на «Ютубе»), о чем это говорит? Почему должны у нас найти виновников, а не разобраться в ситуации? Почему не проводятся проверки везде? Конечно, это корпоративный конфликт, недобросовестная конкуренция, использование административного ресурса для устранения конкурента. Мы видим, что одной компании дают преференции, средства господдержки на сотни миллионов рублей, всячески оказывают содействие вплоть до нарушения закона. И в то же время наша компания, которая покупает новую ферму, устраивает карантинный пункт, пытается соблюсти все требования закона о ветеринарии, берет для этого кредиты, которые не субсидируются государством, - просто несет расходы и сталкивается при этом с множеством препятствий со стороны власти. Для них загадка, почему мы еще живем. Но мы живем в состоянии кризиса, устроенного властью, уже на протяжении последних пяти лет. Пережили очень сложное время и приобрели кроме всего прочего драгоценный опыт. Я приобрел людей, которые находятся рядом и не предают. Мы сформировали команду. А администрация сейчас идет на эскалацию старого и никому не нужного конфликта. Может быть, стоит просто открыть двери для нас? Давайте договоримся и будем работать. Конфликт не нужен никому. Мы развиваем отношения с зарубежными странами, и я готов поделиться этим, готов участвовать в совместной работе. Это же большой плюс для Приморского края. Я не прошу у них ничего, не прошу денег, субсидий, тех сотен миллионов, которые нам по закону положены.

Мы просто говорим: оставьте нас в покое, дайте нам возможность работать, приходите к нам, контролируйте нас. Я официально письма направил в Госветслужбу на имя Кузина с просьбой работать с нами за деньги. Он написал мне ответ о том, что не готов к этому, что у него нет возможности. Однако мы продолжаем оставаться оптимистами и верить в то, что однажды времена изменятся, и власть наконец-то повернется к нам лицом, и начнется совместная конструктивная работа!

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

P.S. Газета «Золотой Рог» направила запросы в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Госветслужбы Приморского края с просьбой о подтверждении информации об обнаружении инфицированных ящуром животных на свинокомплексе в с. Ляличи, принадлежащем компании «Армада».