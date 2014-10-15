Фермеры Приморья держатся огурцом

День работников сельского хозяйства, который страна отметила 12 октября, труженики поля и фермы Приморья встречают одновременно с большой надеждой и не меньшей тревогой

Этот сельскохозяйственный год, может быть, как никакой другой прежде, отмечен несколькими знаковыми событиями. Эмбарго с провозглашенными новыми возможностями для развития сельского хозяйства самими сельхозпроизводителями встречено пока без большого оптимизма. Все ждут решений по увеличению финансирования отрасли и не спешат строить новые планы на основе заверений, прозвучавших на самом верху. В ситуации, когда государство не до конца рассчиталось с сельхозпроизводителями по субсидиям еще за 2013 год, перспективы оцениваются весьма сдержанно. «Вот увижу реальные деньги в виде господдержки, тогда и будем говорить об эффективности новых мер правительства», - поясняют они свой отказ оценивать изменившуюся реальность.

В то же время для сельского хозяйства Приморского края 2014 год стал годом как удач, так и потерь. Свиноводство лишилось 23 тыс. голов из-за эпидемии ящура (свинокомплекс «Мерси Трейд» потерял 13,5 тыс. голов, свинокомплекс «Спасский бекон» - 5732 головы, остальные потери приходятся на подсобные хозяйства двух учреждений УФСИН и нескольких ЛПХ), молочное животноводство сократило поголовье с 6600 дойных коров в прошлом году до нынешних 5800. Правда, компенсировать эти потери в объемах производства удалось за счет показателя роста надоев на одну корову. Год назад одна условная корова давала 11 кг молока в сутки, сейчас надои поднялись до 12,8 кг на одну фуражную корову.

По-прежнему скромны результаты в мясном скотоводстве, несмотря на успешный старт не так давно появившегося сельхозпроизводителя, специализирующегося именно на этом производстве и владеющего по меньшей мере тремя предприятиями мясного направления: «Золотая долина», КФХ «Толочка» и «Никольский конный завод». Поголовье животных мясных пород, конечно, растет, но процесс этот долгий, и в ближайшее время едва ли стоит ждать улучшения. Впрочем, правительство РФ, дополнив перечень приоритетов в сельском хозяйстве после введения эмбарго, мясному скотоводству обещало существенное увеличение поддержки.

А вот к несомненным удачам этого года сельхозпроизводители относят уже полученные результаты в растениеводстве. Если не подведет погода в ноябре в период уборки сои, а эта культура в структуре посевных площадей края занимает 50%, то нынешний год можно будет назвать самым удачным за долгие годы. Посевных площадей было засеяно 410 тыс. га, что стало рекордом последних 15 лет, а высокая урожайность зерновых позволила убрать в два раза больше зерна, чем в прошлые урожаи.

К знаковым событиям сельского хозяйства Приморского края, очевидно, нужно отнести и результаты экспериментов в растениеводстве, которые успешно проводит компания «Мерси Трейд» на своих полях. В этом году ими было посеяно 18 сортов сои и 46 сортов кукурузы в качестве эксперимента. В прошлом году, когда эксперимент только начинался, была получена средняя урожайность 23 центнера с гектара сои в сухом виде. Это очень высокий показатель в Приморье. В этом году из тех семян сои, которые были подготовлены для посева самой компанией, в общей сложности было засеяно более 8 тыс. гектаров самыми разными хозяйствами Приморья. В компании «Мерси Трейд» говорят о том, что они не просто продают семена, а еще и организовывают систему, т.е. продают их вместе с технологией ее выращивания. И эти достижения не считают пределом. При надлежащем уходе за землей в Приморье можно достичь еще более высоких показателей. Соответственно, на тех же площадях можно будет увеличить объем производства в два раза, что естественным образом повышает доходность растениеводческого бизнеса.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.