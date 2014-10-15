В Приморье растут цены на хлеб

Губернатор Владимир Миклушевский распорядился создать комиссию, которая займется проверкой обоснованности повышения цен на хлеб в Приморском крае

В стране рекордный урожай зерна, а в Приморье повышают цены на хлебобулочные изделия. Увы, такое в России ныне сплошь и рядом. Вышеуказанный факт вкупе с вполне понятным недовольством потребителей заставил губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО оперативно создать специальную комиссию для проверки обоснованности подорожания хлеба. Рабочая группа, в состав которой вошли специалисты УФАС и краевой администрации, начала проверку в конце прошедшей недели, сообщила пресс-служба администрации Приморья.

Напомним, хлеб в Приморье резко подорожал за последние дни. Скачок цен не коснулся только «Подольского». Зато булка белого теперь стоит как минимум 30 руб. Компания «Владхлеб» повысила цену на всю продукцию на 2-3 рубля, объяснив это последствиями санкций и подорожанием муки.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли, комиссия создана из числа должностных лиц, входящих в штаб по оперативному мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

«В состав рабочей группы вошли специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края и департамента лицензирования и торговли Приморского края», - рассказала директор департамента лицензирования и торговли Елена КОВАЛЬ.

Между тем официальная правительственная «Российская газета» напоминает, что делать лишние наценки на хлеб больше нельзя. И торговля теперь не вправе требовать «вознаграждение» на весь выпеченный хлебопеками товар. Такая преференция, не исключено, может распространиться и на другие товары.

«Хлебная» поправка стала первым изменением торгового законодательства с момента его формирования в нынешнем виде в 2010 году. Еще тогда правительство утвердило список социально значимых товаров. При резком изменении цен на них автоматически запускается государственное регулирование. Но эта мера ни разу не применялась.

Еще одна преференция, которая дается соцтоварам: торговые сети не могут требовать с их производителей так называемых «ретробонусов». Это вознаграждение торговой сети за покупку большой партии товара.

Но запрет на ретробонусы касался не всех товаров из списка, а лишь четырех: черного и белого хлеба, молока и курицы. Впрочем, и здесь был предусмотрен жесткий отбор. Например, белый хлеб должен был быть сделан по ГОСТу 52462-2005 и иметь срок годности менее 10 дней.

Скажем, если мякиш батона не соответствовал определенным показателям влажности, пористости или кислотности, то льготы на него не распространялись.

С принятием поправки эта ситуация для хлеба исправилась. Теперь там нет упоминания ГОСТа, так что запрет на наценки теперь распространен на весь хлеб. Что вполне логично, говорят эксперты. «Сегодня большая часть хлеба выпускается не по жестким стандартам ГОСТа, а по техническим условиям (ТУ), формируемым самим производителем», - говорит зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий ЛЕОНОВ.

Не исключено, что впоследствии аналогичные изменения будут введены для молока и курицы, а потом и для других товаров. Многие производители хотят попасть в этот список, говорят участники рынка. Потому что сейчас львиной их доле приходится выплачивать ретробонус, который задумывался как гибкий инструмент стимулирования активности сетей, а в итоге превратился в фиксированную наценку на товары.

Однако, с другой стороны, к формированию таких перечней надо подходить осторожно, отмечают отраслевые специалисты. «Чаще всего говорят о включении в подобный перечень рыбы, речь идет о сельди и мойве. Но практика показывает: когда мы начинаем выделять какой-то один вид рыбы, результат получается плачевным именно для него, - рассуждает директор «Рыбного союза» Сергей ГУДКОВ. - Под эту категорию пытаются подвести близкие по характеристикам виды продукции, начинаются махинации. Возникает дефицит, и товар уходит с прилавков».

По его словам, правильнее было бы системно поддерживать производителей отечественного продовольствия. Например, поддержать спрос на их продукцию с помощью введения программы продуктовых карт для малообеспеченного населения. Такой же подход поддерживает и руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей ЮШИН.

«Если мы хотим поддержать какие-то группы населения, тогда нужно определять не список социально значимых товаров, на которые нет бонусов, а оказывать целенаправленную поддержку», - указывает эксперт. О карточках, кстати, говорил и глава Минпромторга Денис МАНТУРОВ.

А вот какую точку зрения высказал член комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края Игорь Капленко в беседе с корреспондентом РИА PrimaMedia: «Резкого скачка потребительских цен на продукты, соответствующие антисанкционному перечню, принятому правительством РФ в ответ на антироссийские действия Запада, в Приморском крае не наблюдается. Повышение цен на рыбу и молочную продукцию является сезонным».

Начиная с августа по всему краю специалистами профильного департамента Приморского края проводится мониторинг цен по 40 группам товаров, большая часть из которых связана с продовольственным эмбарго, введенным правительством Российской Федерации, - напомнил собеседник агентства. - Согласно этому мониторингу, резкого скачка цен на продуты не наблюдается. Повышение цен на рыбу и молочную продукцию является сезонным.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.