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Во Владивостоке "Чайка" все никак не отправится в полет
Срок ввода в эксплуатацию центра детского отдыха «Чайка» в здании бывшего кинотеатра во Владивостоке вновь отодвигается. Строительно-монтажные работы на объекте должны были быть завершены еще накануне, 30 сентября, однако по факту еще далеки от завершения. Кроме того, инвестор проекта благополучно «забыл» о своем майском обещании предоставить календарный график работ по реконструкции.
Ход реконструкции здания кинотеатра, которое планируется переоборудовать в детский развлекательный центр, уже не раз обсуждался депутатами Думы Владивостока. 1 октября народные избранники вновь вернулись к этой теме, поскольку 30 сентября истек установленный договором срок завершения строительных работ.
Напомним, что в конце апреля новое руководство ООО «Чайка», которое планирует сделать из здания бывшего кинотеатра на Чуркине центр детского отдыха, обратилось к властям города с просьбой о продлении срока инвестдоговора. Инвестор пообещал сдать объект до декабря 2014 года, но чиновники и депутаты отнеслись к этому обещанию скептически. Тем не менее 30 апреля в ходе встречи представителей компании-инвестора с главой Владивостока Игорем ПУШКАРЕВЫМ была достигнута договоренность о том, что ООО «Чайка» дадут еще несколько месяцев на завершение работ.
- В августе и сентябре мы выезжали на место, встречались с представителями инвестора. Работы ведутся, но оценить их объем сложно – инвестор так и не предоставил нам календарный график работ, - сообщила председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Ольга ВОРОЖБИТ. – ООО «Чайка» заверило нас, что по состоянию на 1 октября строительно-монтажные работы завершены на 90 процентов: проведены все внутренние коммуникации, установлены системы вентиляции и кондиционирования, противопожарной безопасности, здание полностью подготовлено к чистовой отделке. Но эти заявления не подтверждены документально.
Совсем иную оценку строительству дала начальник управления муниципальной собственности Владивостока Валентина ИГНАТЕНКО, подчиненные которой на днях зафиксировали объем реально проделанных инвестором работ в специальном акте.
- Завершена часть работ внутри здания, часть работ по фасаду. Но, к примеру, в плане благоустройства территории пока не сделано ничего. На объекте пока еще много техники, выполняющей работы внутри, а до установки оборудования еще далеко. Объем заявленных работ выполнен процентов на 65-70, - проинформировала Валентина Игнатенко, напомнив, что к 30 сентября ООО «Чайка» должно было завершить работы, а в течение двух последующих месяцев получить разрешение на ввод в эксплуатацию.
- Инвестора надо «взбодрить»! Вызовем сюда, пусть докладывают, - предложил коллегам депутат Николай ЯМКОВОЙ. Кстати, представители ООО «Чайка» на данное заседание комитета не пришли, сославшись на командировки. Поэтому народные избранники решили сами выехать на объект 15 октября, чтобы еще раз оценить степень готовности обновленного здания. Первый замглавы Владивостока Екатерина ХИМИЧ посоветовала депутатам зафиксировать все увиденное на видео.
Добавим, что оговоренные ранее сроки сдачи реконструированного объекта были прописаны в дополнительном соглашении к инвестиционному договору с ООО «Чайка». В случае если к 30 ноября объект не будет сдан в эксплуатацию, ООО «Чайка» уйдет с объекта. При этом вложения, которые компания осуществит к тому времени, не будут компенсированы за счет городского бюджета.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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