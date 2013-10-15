Лермонтовский ГОК не вернется "Русскому вольфраму"

Напомним, что в сентябре 2008 года производство на предприятии, на тот момент принадлежащем компании «Русский вольфрам», было остановлено, в феврале отозвана лицензия на недра. В июне 2009 года после вмешательства Президента РФ, имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду КГУП «Примтеплоэнерго» сроком на 5 лет. Недавно «Примтеплоэнерго» было предупреждено о досрочном прекращении действия постановления о передаче ему имущественного комплекса Лермонтовской компании. Есть мнение, что существует потенциальный недропользователь, претендующий на Лермонтовскую компанию, не имеющий никакого отношения к «Русскому вольфраму».

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.

