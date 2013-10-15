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В Приморском крае водка подорожала на 22%

15 Октября 2013, 12:37 | Приморье

За девять месяцев  подорожали  хлеб ржаной, ржано-пшеничный на 3,8%, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 4,6%.

Сахар-песок, макаронные изделия, яйца и мука пшеничная стали дороже на 4,9%, 6,3%, 9,2%, 10,3%, соответственно. Из остальных продовольственных товаров возросли цены на говядину, продукты из мяса и птицы, колбасные изделия, масло и жиры, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты на 1,3-5,1%, конфеты шоколадные, изделия мучные кондитерские, чай,  варенье, джем, повидло, мед, молоко и молочная продукция, сыр – на 3,5-7,8%. Подорожали консервы овощные, рыбные, фруктово-ягодные и мясные на 2-5,3%. Снижение цен отмечено на окорочка куриные (на 3,8%) и кур (кроме куриных окорочков) (на 8,1%), сообщили ZRPRESS.Ru в Приморскстате. 

В сентябре, несмотря на массовое поступление на потребительский рынок продукции нового урожая, овощи в среднем подорожали на 4,6%. В целом за девять месяцев года более всего подорожали свекла столовая, картофель и капуста белокочанная свежая в 1,2, 1,3 и 1,7 раза, соответственно. Лук репчатый подорожал на 2%, морковь  –  на 11,8%, подешевели  свежие огурцы – на 5,4% и помидоры – на 9,7%.

Алкогольные напитки в среднем подорожали  на 12,7%, из них более всего коньяк на 10,6% и водка – на 22,1%.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги: Приморскстат  торговля 






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Комментарии

  • Псевдоним13:51, 15.10.2013#

    нужно пить своего приготовления, намного дешевле.

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