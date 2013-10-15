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В Приморье 41% экспорта рыбы и морепродуктов уходит в Республику Корея
Экспорт рыбы и морепродуктов организациями Приморского края в январе-сентябре 2013 года составил $681 млн и вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 25,8%, в натуральном выражении, соответственно – 434,4 тыс. тонн (вырос на 32,8%).
В товарной структуре экспорта ведущее место занимали следующие виды продукции: рыба свежая и мороженая – $460,3 млн (68% стоимостного объема экспорта), икра, печень, молоки – 94,3 (14%) ракообразные – 69,6 (10%), мука рыбная – 29,9 млн (4%), сообщили ZRPRESS.Ru в Приморскстате.
Рыба и морепродукты в январе-сентябре 2013 года экспортировались в 13 стран дальнего зарубежья и СНГ. Наибольшие стоимостные объемы экспорта приходятся на Республику Корея – $275,6 млн (41%), Китай – 261,5 (38%), Гонконг – 45,3 (7%) и Японию – 38,8 (6%).
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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