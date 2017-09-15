В Приморье перевозки морским транспортом упали на 30 процентов

Объем услуг в сфере телекоммуникаций показал рост, сообщили "Золотому Рогу" в Приморскстате.

В Приморском крае в январе-августе 2017 года крупными и средними организациями, занимающимися транспортной деятельностью, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 97.4 млрд. рублей, что составило в действующих ценах 101.3% к январю-августу 2016 года.



Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности в январе-августе 2017 года составил 9131.8 тыс. т (106.7% к январю-августу 2016 года), грузооборот – 315.7 млн. т-км (97.3%).



Перевезено автобусным транспортом общего пользования, без учета микропредприятий, 38.7 млн. пассажиров, 106.8% к январю-августу 2016 года, пассажирооборот составил 661.6 млн. пасс-км (126.1% к январю-августу 2016 года).



Организациями морского транспорта, без учета микропредприятий, в заграничном плавании перевезено 630.6 тыс. т грузов (в 1.7 раза меньше января-августа 2016 года), в каботажном плавании – 1152.3 тыс. т (на 10% меньше).



Перевозка пассажиров морским транспортом за январь-август 2017 года снизилась к январю-августу 2016 года на 2.7%, пассажирооборот снизился на 29.6%.



Объем услуг от почтовой связи и курьерской деятельности, оказанный крупными и средними организациями в январе-августе 2017 года, составил 1382.7 млн. рублей. По сравнению с январем-августом 2016 года объем услуг почтовой связи вырос на 6.5%. Объем услуг в сфере телекоммуникаций составил 13489.1 млн. рублей, увеличение на 3.2%.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.