В Приморье зафиксировали падение производства хлеба, колбасы и кирпича

Итоги деятельности промышленности Приморья в январе-августе вызывают противоречивые оценки, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В январе-августе 2017 года промышленными предприятиями Приморского края отгружено продукции на 175 млрд. рублей. На предприятия обрабатывающих производств приходится 66.9% всей отгруженной продукции.

Индекс производства в январе-августе 2017 года составил 107.3% к соответствующему периоду 2016 года, в обрабатывающих производствах - 114%, электроэнергетике –101%, в водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов – 90%, в добывающих отраслях – 89%, сообщили "Золотому Рогу" в Приморскстате.

Рост наблюдался в следующих производствах: производство прочих транспортных средств и оборудования (в 1.9р), электрического оборудования (в 1.8р), металлургическом производстве (на 32%), ремонт и монтаж машин и оборудования (на 20%), производство текстильных изделий (на 18%), мебели (на 16%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 12%), производство обуви (на 12%), прочей неметаллической минеральной продукции (на 9%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечается рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (на 23%), товарного бетона (на 12%), цемента (на 8%), раствора строительного (на 6%), пиломатериалов (на 2%). Сократилось производство кирпича, щепы технологической, паркета, блоков оконных и дверных из пластмассы.

Из пищевых продуктов в январе-августе 2017 года увеличилось производство крупы (в 2.2р), мяса и субпродуктов птицы домашней (в 1.7р), нектаров фруктовых и овощных (на 40%), масла растительного (на 35%), молока (на 28%), кисломолочных продуктов, сыра и продуктов сырных (на 12%), минеральных вод (на 11%), кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов (на 2%). Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, колбасных изделий.

В январе-августе 2017 года сократилась добыча каменного угля (в 2р), металлических руд (на 21%). Рост наблюдался в добыче прочих полезных ископаемых и бурого угля (на 8%).

Выпуск электроэнергии и теплоэнергии в январе-августе 2017 года остался на уровне соответствующего периода прошлого года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.