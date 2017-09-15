На Дальневосточные участки под аквакультуру появились первые претенденты

На электронные аукционы по распределению участков под аквакультуру подали первые 12 инвесторов. Общая площадь морских ресурсов составит 25 тыс га, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Наиболее привлекательными для инвесторов стали территории 12-мильной зоны в акватории морей Дальнего Востока. В основном претендентов интересуют участки в Приморском крае и Сахалинской области.

Благодаря новой онлайн-системе электронных аукционов, разработанной Росрыболовством и Роскартографией совместно с Фондом развития Дальнего Востока, инвесторы могут сами выбирать местоположение участка под аквакультуры на интерактивной карте. Ранее потенциальным инвесторам приходилось дожидаться решения чиновников.

В перспективе в течение трех лет предполагается распределить не менее 100 тыс. га акватории. По предварительным прогнозам, в освоение этих территорий инвесторы вложат более 30 млрд рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.