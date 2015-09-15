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Предпринимателям Приморского края расскажут про антикризисные программы
23 сентября в 9:30 во Владивостоке в отеле «AZIMUT» (ул. Набережная, 10) состоится конференция «Антикризисные программы для малого и среднего бизнеса в условиях трансформации экономики. Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Приморском крае. Государственная поддержка экспорта». Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Организаторами конференции являются АНО «Центр развития экспорта Приморского края», Группа Внешэкономбанка (Внешэкономбанк, МСП Банк). Мероприятие пройдет при поддержке Администрации Приморского края. Эксперты указанных организаций и структур станут главными спикерами бизнес-события. Кроме того, планируется выступление представителя Министерства экономического развития Российской Федерации.
В рамках конференции, помимо одноименного пленарного заседания, пройдут также секции, посвященные мерам поддержки экспорта в Приморском крае. «Сегодня тема экспорта крайне актуальна для экономического развития региона. Главной целью мероприятия мы видим стимулирование предпринимателей к активному развитию, в том числе и в направлении экспорта. Наша задача – дать максимальное количество полезной информации о выходе на региональные и иностранные рынки и поделиться практическим опытом реализации проектов при поддержке государственных программ финансирования», – подчеркнул Сергей Казаков, генеральный директор Центра развития экспорта Приморского края.
«Внешэкономбанк и его дочерние структуры предлагают различные виды поддержки экспортеров – от образовательных до кредитных программ. На мероприятии предприниматели Приморья узнают, как такую поддержку можно получить», – отметил Аврор Вонгай, заместитель директора Представительства Внешэкономбанка в г. Хабаровске.
Одна из практических экспертных сессий конференции будет посвящена реальному разбору проектов приморских предпринимателей. «Выслушав презентации проектов, наши эксперты дадут авторам свое заключение: соответствуют ли проекты условиям Программы МСП Банка, какие аспекты нуждаются в проработке, к кому можно обратиться для получения поддержки. После конференции мы также будем оказывать консультационную поддержку инициаторам проекта», – рассказала Ольга Карасева, руководитель партнерских программ поддержки бизнеса, директор Департамента управления персоналом МСП Банка.
Участие в конференции бесплатное. Поскольку количество мест ограничено, представителям бизнес-среды Приморского края необходимо отправить заявку до 21 сентября на conference@exportvl.ru или по телефону 276-64-97. Контактное лицо – Мария Зварыч.
Краткая программа конференции:
9:30-10:00 – регистрация участников;
10:00-10:15 – церемония открытия конференции;
10:15-12:15 – пленарная сессия «Антикризисные программы для малого и среднего бизнеса в условиях трансформации экономики. Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Приморском крае»;
12:15-13:40 – пленарная сессия «Меры поддержки экспорта в Приморском крае»;
14:00-15:30 – «Инструменты государственной поддержки субъектов МСП. Краш-тесты проектов с экспертами МСП Банка»;
14:00-17:00 - «Группа Внешэкономбанка: развитие экспорта в Приморском крае».
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