Восточный экономический форум попал в переплет зарубежных газет и журналов

Национальная японская газета «Асахи Симбун» - одна из крупнейших и самых влиятельных газет в Японии, ежедневный тираж которой составляет более 10 миллионов экземпляров, не могла обойти вниманием событие, ставшее знаковым для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Основой для привлечения иностранного капитала являются ТОРы»

«3 сентября во Владивостоке открылся трехдневный Восточный экономический форум, организатором которого является Правительство РФ. Форум проводится для привлечения японских, китайских, а также других азиатских инвестиций», - пишет газета «Асахи».

«Асахи» также отмечает, что ВЭФ - 3-й экономический форум в России, наряду с Санкт-Петербургским и Сочинским форумами, в котором участвуют Президент и премьер-министр страны.

«Тем самым Владимир ПУТИН показывает желание: “Мы хотим представить иностранным инвесторам наши предложения”», - отмечает издание.

По словам японских журналистов, основой для привлечения иностранного капитала являются особые экономические зоны - ТОРы, созданные на Дальнем Востоке России по различным направлениям: сельское хозяйство, логистика и т. д.

«Для резидентов предоставляется земля, упрощенное налогообложение и помощь с наймом рабочих», - пишет корреспондент «Асахи» Накагава ХИТОКИ.

Также влиятельное издание отмечает, что Россию ждут инвестиции от Китая и Южной Кореи.

«Губернатор Приморского края: Надо смелее инвестировать в производство японских автомобилей на ДВ»

Под таким заголовком вышла статья в японской газете «Асахи» об итогах ВЭФ. Иностранные коллеги подчеркнули новость о производстве японских автомобилей на базе «Соллерс» во Владивостоке.

«Не могу назвать марку, но в ближайшее время будет объявлено о производстве японских автомобилей», - цитирует «Асахи» главу региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

«“Правительство будет оказывать логистическую и прочую поддержку”, - тем самым Губернатор Приморья выразил высокий уровень готовности на возобновление автомобильного производства», - пишет издание.

Также газета особо отметила обращение Владимира Миклушевского к японским предприятиям об увеличении инвестиций.

«Японских инвестиций большинство на Дальнем Востоке. Рисков нет, мы бы хотели смелых инвестиций», - цитирует главу Приморья «Асахи».

«Продвижение на Дальний Восток. Планы японских предприятий. ВЭФ»

Газета «Асахи» подтверждает интерес японского бизнеса к сотрудничеству с Приморьем.

«Японские предприятия на ВЭФ заключили предварительные соглашения в области сельского хозяйства и автомобильной отрасли. Российская сторона окажет необходимую помощь по обустройству территории и другим вопросам», - пишут иностранные коллеги.

Так, корпорация JGC совместно с российской компанией строит завод по выращиванию овощей в Хабаровске. Помимо этого, компания Мазда, которая занимается производством автомобилей во Владивостоке, подписала меморандум о взаимопонимании на производство автомобильных двигателей.

Представитель корпорации JGC Йосихиро СИГЭХИСА выразил намерения увеличить производство в России. «Мы хотели бы инвестировать в различные проекты».

Напомним, из 32 иностранных делегаций, принявших участие в первом Восточном экономическом форуме, Япония вошла в тройку самых многочисленных, после Китая и Южной Кореи. Трехдневный форум прошел как развернутая презентация системы Территорий опережающего социально-экономического развития, режима Свободного порта Владивосток и других проектов Дальневосточного региона, формирующих благоприятный инвестиционный климат. Общая сумма инвестиций в Приморье по итогам подписанных регионом 22 соглашений составила 100 миллиардов рублей.

«В целом мы увидели большой интерес иностранных партнеров к проектам, которые реализуются сейчас на Дальнем Востоке России и в Приморье», - заявил глава края Владимир Миклушевский.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.